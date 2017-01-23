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 "Холодно было очень. Минус 29. Ресницы замерзали", - грузинские легионеры 25-го батальона готовят хинкали и поют песни у Первомайска, на новых позициях, отбитых у боевиков РФ. ВИДЕО

Еще полкилометра украинской земли освобождено от оккупантов. Украинцы продвинулись вперед в направлении Первомайска и заняли новые позиции, на которых до сих пор были боевики.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, специальную операцию, проводил взвод грузинских легионеров 25-го батальона при поддержке украинских бойцов еще из двух подразделений.

"Операция является плодом трех батальонов: мотопехотного батальона 17-й танковой бригады, второго батальона 54-й бригады и нашего батальона", - говорит командир 25-го батальона Евгений Лавров.

Операция с красноречивым названием "Сухуми" была проведена без единой потери. Украинские бойцы продвинули свои позиции на полкилометра в направлении Первомайска.

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Александр Тверской· Война на Донбассе обнажила ещё больше отличий между Россией и Украиной. Эти отличия настолько детально прорисовались, что только слепой может их не замечать.Со стороны России воюют уголовники, опустившиеся люди, безработные, авантюристы, алкоголики. Символично, что духовный русский мир защищают люмпены. Ещё в Украину пришли убивать солдаты и офицеры. Только они сначала уволились. И тайком, как мыши сняли свои погоны. Воинская честь - чувствуете? Так и прёт из всех щелей. А как они возвращаются на родину? Если в виде трупов, то от них отказывается власть, от них за деньги отказываются родные, их стыдливо закапывают подальше от посторонних глаз, как заметают следы преступления. Если в виде калек, то они побираются в переходах и жалуются, что страна их бросила. Конечно, бросила, это ведь русский мир - он всегда отличался благодарностью к своим сынам, да никогда и не были они сынами - только выродками, которых не жалко пустить на убой.Я сказал, что эти люди защищают русский мир в Украине. Это не точно. Они не защищают мир - они несут войну. Они грабят, убивают и насилуют. Они наживаются на горе и смерти. Это бандиты, движимые жаждой денег и ненавистью к украинцам. В принципе, им безразлично кого ненавидеть, сегодня - это украинцы и сирийцы (да-да, террористы, конечно). Вчера - это грузины и чеченцы. Можно так ещё долго опускаться в темноту этого бездонного колодца нашей истории и всегда они кого-то ненавидели и рвались убивать. Дна у этого колодца нет.Посмотрите лица оккупантов. Этика - есть продолжение эстетики, её неотъемлемая часть. И мы видим подтверждение этого в их внешнем виде. Они в массе своей уродливы, выражение их лиц лишено интеллекта и человечности, они отталкивают своим обликом, своим поведением, своей речью. Они не уважают даже своего противника, у них грязь в словах и поступках. Они возомнили себя всем, являясь по сути ничтожествами во плоти.И взгляните на украинцев, которые воюют. Это в массе своей образованные, интеллигентные люди, устроенные в жизни, знающие ради чего они живут, ради чего они сражаются. Им никто не промывал мозги, ибо у них есть своя воля и есть совесть. Они не сбегали от своих жён на войну, чтобы завести новых, они не бежали грабить,потому что в жизни ничего не добились, они пошли защищать свою землю. Их слова, поступки, глаза - правдивы, спокойны, уверенны и беззлобны. Они любят жизнь и любят свою страну. Это принципиально иные люди, несущие в себе свет справедливости. И этот свет режет глаза оккупантам и убийцам.Украинских воинов хоронят всей страной. Их помнят каждого поименно. Ими гордятся. По ним плачут. Вернувшихся безмерно уважают, благодарят и помогают.Это война благородства с подлостью. Чести с с бесчестием. Порядка с хаосом. Добра со злом. Сегодня украинцы воюют не просто за свои земли, они сдерживают кровожадный, бессмысленный в своей жестокости, одуревший в своей ненависти ко всему вокруг русский мир на последнем рубеже. И они обязательно победят. Я видел их глаза - они победят.
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КИЕВ, 18 янв - РИА Новости Украина. Нынешний состав "Азова" являет собой небоеспособных людей, большинство из которых - "падаль в татуировках", заявил в своем аккаунте в Facebook бывший боец добровольческого батальона Борис Савьюк, представленный к ордену Богдана Хмельницкого. Петр Охотин Uacrisis.org Эксперт комментирует скандал в Нацгвардии из-за заявления "Азова" "Несмотря на качественную подготовку наших офицеров (поверьте, мало таких офицеров в нашей армии) - полк ("Азов" - ред) в целом не боеспособный, большинство из этих людей - не готовы воевать, даже если бы их и научили… Это просто падаль в татуировках", - написал он (орфография, пунктуация и стилистика автора здесь и далее сохранены - ред.). По словам Савьюка, "Азов" заполонили кредитные должники, "халявщики" и т. п. категории людей.
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/society/20170118/1020599268.html

Во блин. И там, и там - уголовники.
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Напиши жалобу. Я вроде в демократической стране живу: у меня глаза не зашорены.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB
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типичное обплевывание одного из самых боеспособных подразделений нашей армии, кремлевскими шавками, и да если увидете риа, то читать новости можно только для сравнения, а что там врут "братья наши" меньшие.
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Скопировал, чтобы в оригинале распечатать жирным, крупным шрифтом и раздать "своим" некоторым "сомневающимся" в Истине.
100% поддерживаю автора (Александра).
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Это все правда, НО не вся. Неполная правда -хуже брехни. Меня из Владивостока пугали Азовом (и еще не помню каким батальоном). Если россия кем то пугает - значит это не просто так, туда уже засланы провокаторы. Когда пошли все, вышеперечисленные вами ( без иронии) честные, интеллигентные, состоявшиеся... В украинском народе не без зэков, не без наркоманов, бомжей и прочих асоциальных элементов, как и везде. Так вот под шумок о патриотизме, и они двинулись разжиться "нахаляву" оружием, думаю, такую возможность не упустили многие. Посмотрите криминальные сводки - сейчас в Украине что ни преступление, то (часто) с применением оружия. А как относятся чиновники (особенно) к добровольцам, да и к официально призванным не намного лучше - многие не могут получить удостоверения Участников АТО, не говоря уже о льготах им положенных. А в общем, - по сути, Вы правы.
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Выведи свой язык из задницы хуйла. А ты вы ему уже мозоль натерли.
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Мордва, так ти визначся - війско або легіонери.
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ты, придурок, где увидел грузинские войска в Украине? иди опохмелись.
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у него запой боярышником по случаю инаугурации трампа )))
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Хинкали это хорошо!
Как говорил мне один грузин:
Хинкали не кушают, хинкали цэлуют.
)))
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Кто там хныкал - "мы сдаём позиции"?

Лёд тронулся!
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Читайте сводки, где ясно и четко написано, что мы не открываем ответный огонь и не наступаем - это официальная информация!! А что написано здесь это вопрос?
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рекорд надоев e5a08c8e кто это "мы", москалик? :D
Что касается ВС Украины, то мы просто тихонько продвигаемся в нужном направлении Хотя, если честно, хотелось бы большей скорости )))
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Говорят больных у которых во всем мания кремлевского агента, путина, руки москвы хорошо лечится повесткой в военкомат.
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Говорят, что кур доят, мы пошли, да титек не нашли ...
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мой мандат - шукати сепаратистів в Одесі і вішати їх в Дюківському парку
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Хорошо что никого не убили и дали уйти сепарам живыми. Убитый солдат противники - всего лишь минус один человек. А вот деморализованный и живой может разложить целое подразделение.
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А фиг его там знает. Живыми или дохлыми ушли. Наши не особо афишируют их потери. и правильно делают. Врага нужно бить их же оружием и в информационном пространстве тоже. Мы белые и пушистые, какие такие атаки? Сидим, примусы починяем)))))
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А может и не ушли. Может на рубленые котлеты пустили с помощью калибров покрупнее, тех, которые запрещены по минским соглашениям. Но мы же должны их соблюдать 😀
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Хинкали сделали))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Радует, что выучка военных растёт. Молодцы!!!!)))
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Aleksei Vojj , китайцы, осваивая просторы твоей бывшей Сибири, не замерзли?
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Современные Кантарии лупашат современных власовцев , история ходит по кругу .
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Дай Вам Бог здоровья!!!!!!! Уничтожайте кацапскую мразоту!
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Ай да молодці, -Генацвалі!!! Донбасівцям теж, Респект!!! Слава Героям України!!!
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Интересно, как скоро они продвинутся до Первомайска?
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Внимание! В этой теме разыскивается зрада. Прошу помощи зрадоботов.

А по новости - молодцы наши ребята. Главное, всё строго по Минску.
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Сейчас ЗрадаВоны всё тебе популярно растолкуют, где искать.
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"Серая зона" или их оттуда таки выбивали? Кто в теме - отпишитесь.
Если сопоставить факты за последние несколько месяцев, то, похоже, наше руководство перестает бояться ВВП и начинает его провоцировать. "Мы долго молча отступали"?
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Грузинам спасибо.Новость хорошая.Но все испортила,температура...Не было такой в этом году.Капля лжи может испортить хорошую правду...И поставить ее под сомнения. Это не художественное произведение.А хроника текущих событий.Все должно быть синхронно верным.Не нужно обманывать ни себя,ни других.
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Постепенно будут выдавливать ватную петушню в мордор.
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Двойное чувство..С о дной стороны прекрасно, что оркомасса отступает, с другой стороны задумываюсь, - а кого освобождают то ? Гнид пенсионных и тех тварюк которые в Украину лишь за баблом едут, а на самом деле её люто ненавидят ? Кто не верит презжайте в "приграничные" города в отдел оформления переселенцев липовых, - УПСЗ, постойте возле очереди тех гнид хоть минуту - все поймете
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Ну это не значит, что нужно отказываться от своих территорий.
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хуйло потихому здає даунбасовських орків.... а тих пенсії жерстко треба пом'яти, шоб падли сепарські разом з бидлом тікали на мокшанські болота!!!!
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Спілка ветеранів війни з Росією
· 13 січня о 12:30 ·

Шановні ветерани російсько-української війни, учасники Антитерористичної операції!
Розпочинаємо в Києві набір на безкоштовний курс біосуггестивної терапії. Після формування групи (через 2-3 тижні) відбудеться 8 занять по дві години кожне. Проходитимуть вони по суботах з 13.00 до 15.00 в освітньому просторі Освітня асамблея за адресою вул. Васильківська, 3 (5 хв пішки від метро "Голосіївська").
Місць всього вісім! Тому пошвидше присилайте свої короткі автобіографії із зазначенням, в якому підрозділі служили та впродовж якого терміну, на електронну пошту: svvr.c14@gmail.com

Про лікувальний метод:
Метод Біосуггестівной терапії є простим, і в той же час ефективним психотерапевтичним прийомом, спрямованим на позбавлення людини психосоматичних розладів.
Що відноситься до психосоматичних розладів
• Астенія, хронічна втома, брак енергії, надмірна недовірливість, невпевненість в собі.
• Дратівливість, тривога, депресія, фобії, неврівноваженість, порушення сну, неврастенія, неврози.
• Головні болі, запаморочення.
• Серцево-судинні захворювання - гіпертонічна хвороба, стенокардія, вегето-судинна дистонія, аритмія.
• Захворювання органів травлення - гастрит, виразка шлунка, коліт, холецисто-панкреатит, закрепи.
• Порушення обміну речовин - ожиріння, остеохондроз, сечокам'яна або жовчнокам'яна хвороби.
• "Пробоїни" в імунітеті - застуди, ГРЗ, грип, алергії, діатези, бронхіальна астма.
• Запальні захворювання суглобів, нирок, малого тазу, дихальних шляхів.
• Сексуальні порушення - зниження потенції, передчасна еякуляція, фригідність,
та інше, інше, інше. Все це можна можна успішно лікувати без таблеток.
Метод Біосуггестівной терапії є дуже ефективним при проведенні реабілітації ветеранів АТО.
Переваги методу біосуггестівной терапії
Більшість пацієнтів починають відчувати ефект терапії вже після першого-другого сеансу. Для досягнення максимального результату потрібно, як правило, не більше 8 сеансів.
Позитивно реагують на терапію близько 95% пацієнтів. Сеанси можна проводити як індивідуально, так і з групою 8-10 чоловік. Ефективність роботи з групою не нижче, ніж індивідуальних сеансів.
Метод схвалений Кризовим центром медико-психологічної допомоги Інституту психології ім.Костюка Національної Академії педагогічних наук України.
Вестиме курс Andriy Poltavtsev - кризовий психолог, тренер із запобігання та лікування ПТСР. Приймав участь у підготовці 2,3,4,5,6 хвиль мобілізації (подолання негативних наслідків бойового стресу). Приймав участь у реабілітації ветеранів у грудні 2015 року та весною/літом 2016р. Спеціаліст з трансових (медитативних) технік та гіпнозу.
Чекаємо листів на нашу електронну пошту! Будемо вдячні за репост і донесення цієї інформації до тих, хто потребує такого курсу.
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когда сдохнет ху@ло , рашу освободят до Петропавлоска-Камчатского
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Холодно было очень. Минус 29. Ресницы замерзали", - грузинские легионеры 25-го батальона готовят хинкали и поют песни у Первомайска, на новых позициях, отбитых у боевиков РФ. ВИДЕО
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