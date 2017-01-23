 "Холодно было очень. Минус 29. Ресницы замерзали", - грузинские легионеры 25-го батальона готовят хинкали и поют песни у Первомайска, на новых позициях, отбитых у боевиков РФ. ВИДЕО

"Операция является плодом трех батальонов: мотопехотного батальона 17-й танковой бригады, второго батальона 54-й бригады и нашего батальона", - говорит командир 25-го батальона Евгений Лавров.
Операция с красноречивым названием "Сухуми" была проведена без единой потери. Украинские бойцы продвинули свои позиции на полкилометра в направлении Первомайска.
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РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/society/20170118/1020599268.html
Во блин. И там, и там - уголовники.
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РИА Новости Украина
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100% поддерживаю автора (Александра).
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Благодарю!
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Как говорил мне один грузин:
Хинкали не кушают, хинкали цэлуют.
)))
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Лёд тронулся!
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Что касается ВС Украины, то мы просто тихонько продвигаемся в нужном направлении Хотя, если честно, хотелось бы большей скорости )))
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А по новости - молодцы наши ребята. Главное, всё строго по Минску.
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Если сопоставить факты за последние несколько месяцев, то, похоже, наше руководство перестает бояться ВВП и начинает его провоцировать. "Мы долго молча отступали"?
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· 13 січня о 12:30 ·
Шановні ветерани російсько-української війни, учасники Антитерористичної операції!
Розпочинаємо в Києві набір на безкоштовний курс біосуггестивної терапії. Після формування групи (через 2-3 тижні) відбудеться 8 занять по дві години кожне. Проходитимуть вони по суботах з 13.00 до 15.00 в освітньому просторі Освітня асамблея за адресою вул. Васильківська, 3 (5 хв пішки від метро "Голосіївська").
Місць всього вісім! Тому пошвидше присилайте свої короткі автобіографії із зазначенням, в якому підрозділі служили та впродовж якого терміну, на електронну пошту: svvr.c14@gmail.com
Про лікувальний метод:
Метод Біосуггестівной терапії є простим, і в той же час ефективним психотерапевтичним прийомом, спрямованим на позбавлення людини психосоматичних розладів.
Що відноситься до психосоматичних розладів
• Астенія, хронічна втома, брак енергії, надмірна недовірливість, невпевненість в собі.
• Дратівливість, тривога, депресія, фобії, неврівноваженість, порушення сну, неврастенія, неврози.
• Головні болі, запаморочення.
• Серцево-судинні захворювання - гіпертонічна хвороба, стенокардія, вегето-судинна дистонія, аритмія.
• Захворювання органів травлення - гастрит, виразка шлунка, коліт, холецисто-панкреатит, закрепи.
• Порушення обміну речовин - ожиріння, остеохондроз, сечокам'яна або жовчнокам'яна хвороби.
• "Пробоїни" в імунітеті - застуди, ГРЗ, грип, алергії, діатези, бронхіальна астма.
• Запальні захворювання суглобів, нирок, малого тазу, дихальних шляхів.
• Сексуальні порушення - зниження потенції, передчасна еякуляція, фригідність,
та інше, інше, інше. Все це можна можна успішно лікувати без таблеток.
Метод Біосуггестівной терапії є дуже ефективним при проведенні реабілітації ветеранів АТО.
Переваги методу біосуггестівной терапії
Більшість пацієнтів починають відчувати ефект терапії вже після першого-другого сеансу. Для досягнення максимального результату потрібно, як правило, не більше 8 сеансів.
Позитивно реагують на терапію близько 95% пацієнтів. Сеанси можна проводити як індивідуально, так і з групою 8-10 чоловік. Ефективність роботи з групою не нижче, ніж індивідуальних сеансів.
Метод схвалений Кризовим центром медико-психологічної допомоги Інституту психології ім.Костюка Національної Академії педагогічних наук України.
Вестиме курс Andriy Poltavtsev - кризовий психолог, тренер із запобігання та лікування ПТСР. Приймав участь у підготовці 2,3,4,5,6 хвиль мобілізації (подолання негативних наслідків бойового стресу). Приймав участь у реабілітації ветеранів у грудні 2015 року та весною/літом 2016р. Спеціаліст з трансових (медитативних) технік та гіпнозу.
Чекаємо листів на нашу електронну пошту! Будемо вдячні за репост і донесення цієї інформації до тих, хто потребує такого курсу.
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