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 В Румынии проходят массовые протесты из проектов правительства о декриминализации злоупотребления властью. ФОТО+ВИДЕО

В Румынии тысячи человек вышли на улицы Бухареста и других городов в знак протеста против планов правительства о помиловании тысячи преступников и декриминализации некоторых преступлений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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По крайней мере 15 тысяч протестующих собрались на Университетской площади в Бухаресте 22 января, чтобы выразить протест против планов нового премьер-министра Сорина Гриндяну, которые подверглись критике со стороны президента, генерального прокурора, Верховного суда и специальных прокуроров по борьбе с организованной преступностью.

румыния протесты

румыния протесты

румыния протесты


Участники акции держали плакаты с надписями "Мы проснулись", "Мы хотим справедливости, а не с коррупции!" и скандировали "Воры!", когда проходили мимо штаб-квартиры правительства.

Тысячи человек также собрались в Клуже, Тимишоаре, Яссах, Сибиу и других городах.

Проекты постановлений премьер-министра встревожили людей, которые жалуются на отсутствие прозрачности и на издание законов посредством указов без согласования с парламентом.

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В проекте постановления, помимо всего прочего, декриминализируются злоупотребления властью, которые приносят ущерб менее 200 000 леев (это составляет 47 500 долларов) - преступление, в котором обвиняется лидер правящий социал-демократической партии.



Президент Румынии Клаус Йоханнис - который присоединился к акции протеста 22 января - призвал правительство отказаться от постановления, которое по его оценке, подрывает верховенство закона и борьбу с коррупцией.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомВ Румынии проходят массовые протесты из проектов правительства о декриминализации злоупотребления властью. ФОТО+ВИДЕО
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