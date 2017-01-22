 "Вчера мы сделали Трампа 45-м президентом США": В комедийном шоу голый "Путин" поздравил американцев. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новое время".
"Вчера мы сделали Дональда Трампа 45-м президентом Соединенных Штатов", - заявил в эфире программы актер Бек Беннетт с русским акцентом и оголенным до пояса торсом.
В эфире шоу из уст "Путина" также прозвучали слова о том, что Россия будет заботиться об американцах.
"Многие американцы скептически настроены в отношении Трампа... Многие россияне были также скептичны и в отношении меня, но сегодня никто не выражает никакого недовольства", - заявил "Путин" в ходе передачи.
Авторы шоу также показали якобы среднестатистическую жительницу России, которая, читая свою речь с листочка, выразила восхищение своим "президентом".
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