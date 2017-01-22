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 "Вчера мы сделали Трампа 45-м президентом США": В комедийном шоу голый "Путин" поздравил американцев. ВИДЕО

Комедийное шоу Saturday Night Live спародировало обращение президента Российской Федерации Владимира Путина к американцам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новое время".

"Вчера мы сделали Дональда Трампа 45-м президентом Соединенных Штатов", - заявил в эфире программы актер Бек Беннетт с русским акцентом и оголенным до пояса торсом.

В эфире шоу из уст "Путина" также прозвучали слова о том, что Россия будет заботиться об американцах.

"Многие американцы скептически настроены в отношении Трампа... Многие россияне были также скептичны и в отношении меня, но сегодня никто не выражает никакого недовольства", - заявил "Путин" в ходе передачи.

Авторы шоу также показали якобы среднестатистическую жительницу России, которая, читая свою речь с листочка, выразила восхищение своим "президентом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голый до пояса Путин на коне агитирует за Трампа: в новой серии "Симпсонов" высмеяли президента РФ




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