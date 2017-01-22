 "Такое ощущение, что я там был еще вчера", - "киборги" поделились воспоминаниями о защите Донецкого аэропорта. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете телеканала "24".
81-я отдельная аэромобильная бригада обороняла Донецкий аэропорт начиная с декабря 2014 года. Имена павших героев подразделения длинным списком высечены на гранитном постаменте. Тех, кто героически потерял жизнь в бетонных руинах и тех, кто смог уцелеть вспоминают без лишних слов на территории части.
"Душевное состояние очень беспокойное, когда ты даже глаза не закрываешь - а перед глазами все равно стоят те кадры. У меня такое ощущение, что я там был еще вчера",
- вспоминает защитник аэропорта Павел Кочубей.
Воин был в составе группы из 14 человек, которые вышли из руин аэропорта в ночь на 21 января. Один из них попал в плен.
"Оставалось около 17-18 человек. Среди них были и тяжело раненные, и те, кто решили с ними остаться. Обороняться было нечем. Практически все боеприпасы остались под завалами. У кого-то был на руках автомат, несколько ножей и все", - рассказывает "киборг".
Их группа то пешком, то ползком вышла благодаря густому туману и командиру. Он пошел вперед, на возможное минное поле.
"Его позывной Халк. Он сказал, что пойдет первым. И попросил в случае, если подорвется - дотянуть его", - добавляет военный.
Экс-боец 81-й ОАМБр Игорь Ефименко вспоминает о последнем сообщении военных, охранявших аэропорт.
"Выходит на связь - взрыв и рация молчит. Мы просто вырубили рацию, чтобы она не попала "сепарам" в руки. Я их дистанционно вырубал и вычеркивал из списка. Да, это жестоко, но это работа", - вспоминает боец.
В последние дни обороны Донецкого аэропорта, пока рации еще работали, бойцы не паниковали и не опускали рук. И несмотря на это - было очень трудно. Помощь пробиться не могла.
И несмотря на тяжелые воспоминания, в аэропорт хотят вернуться. В честь тех, кто пал в его стенах.
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поросенко - ненавидит Патриотов Украины, так же, как и пукин..
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Подробности читайте на УНИАН: http://www.unian.net/politics/1029897-poltorak-obyyasnil-pochemu-boeviki-obyiskivali-kiborgov-vo-vremya-rotatsii.html
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22 января 2017, 22:055.6т
ТСН.
Военные заняли новые позиции, которые ранее оккупировали боевики. Таким образом украинские военные продвинулись на полкилометра.
Читайте:
Украинские военные сообщили о новых потерях на Донбассе
Спланировали и осуществили операцию "Сухуми" три батальона, в том числе грузинский легион, который занял позиции врага.
http://obozrevatel.com/crime/79286-gruzinskij-legion-otbil-u-terroristov-chast-zahvachennogo-donbassa.htm
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так утверждают эти ... даже не знаю как их назвать!
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или там тоже был просто блок - пост?
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где возник "очаг сопротивления"... с кем....?!
кто кому сопротивляется... почему... что не поделили?!
сам хоть понял свой "ляп"?
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как ты думаешь они тебя поддержат?
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сочувствую тебе!
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Про це пишуть російські ЗМІ.
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Про утоплеників мешканці Ставропольського краю дізналися лише тепер, а воду з трупами пили від свята Хрещення, 19 січня. Саме тоді два співробітники "Стапровольводоканалу", добряче хильнувши, вирішили покупатися за традицією в танкері з питною водою. Та обоє втопилися.
Трупи знайшли лише тоді, коли один з них опустився на дно та перекрив стік. Коли співробітники спустилися туди, щоб знайти причину поломки, наткнулися не неприємну знахідку.
Працівники знали про зникнення колег, проте шукати їх ніхто не спішив, вони вирішили, що ті пішли в запій, оскільки таке траплялося не раз.
Зараз на підприємстві проводиться перевірка. Правоохоронці розслідують справу.
"За попередньою версією, в ніч на Водохреще двоє працівників місцевої філії підприємства вирішили скупатися в резервуарі з чистою водою. Стрибнувши в крижану воду першим, один з чоловіків почав тонути. Його товариш кинувся йому на допомогу, але в результаті обом не вдалося вибратися, і вони загинули", - розповіли поліцейські.
Воду з резервуару пили у селищі Передгірний та в декількох сусідніх селищах. Повідомляється, що поки що за медичною допомогою через отруєну воду ніхто не звертався.
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