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 "Такое ощущение, что я там был еще вчера", - "киборги" поделились воспоминаниями о защите Донецкого аэропорта. ВИДЕО

242 дня продолжалась героическая оборона Донецкого аэропорта. Украинские военные делали то, что казалось бы не под силу человеку. За это несокрушимых воинов стали называть "киборгами". Они держали оборону 5 месяцев. В конце января – после того, как подорвали последние опоры – украинские войска оставили аэропорт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете телеканала "24".

81-я отдельная аэромобильная бригада обороняла Донецкий аэропорт начиная с декабря 2014 года. Имена павших героев подразделения длинным списком высечены на гранитном постаменте. Тех, кто героически потерял жизнь в бетонных руинах и тех, кто смог уцелеть вспоминают без лишних слов на территории части.

"Душевное состояние очень беспокойное, когда ты даже глаза не закрываешь - а перед глазами все равно стоят те кадры. У меня такое ощущение, что я там был еще вчера",
- вспоминает защитник аэропорта Павел Кочубей.

Воин был в составе группы из 14 человек, которые вышли из руин аэропорта в ночь на 21 января. Один из них попал в плен.

"Оставалось около 17-18 человек. Среди них были и тяжело раненные, и те, кто решили с ними остаться. Обороняться было нечем. Практически все боеприпасы остались под завалами. У кого-то был на руках автомат, несколько ножей и все", - рассказывает "киборг".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Во Владимирском соборе Киева помянули погибших защитников Донецкого аэропорта. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Их группа то пешком, то ползком вышла благодаря густому туману и командиру. Он пошел вперед, на возможное минное поле.

"Его позывной Халк. Он сказал, что пойдет первым. И попросил в случае, если подорвется - дотянуть его", - добавляет военный.

Экс-боец 81-й ОАМБр Игорь Ефименко вспоминает о последнем сообщении военных, охранявших аэропорт.

"Выходит на связь - взрыв и рация молчит. Мы просто вырубили рацию, чтобы она не попала "сепарам" в руки. Я их дистанционно вырубал и вычеркивал из списка. Да, это жестоко, но это работа", - вспоминает боец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Киборги", оборонявшие Донецкий аэропорт, встретились с военнослужащими Львовского гарнизона, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В последние дни обороны Донецкого аэропорта, пока рации еще работали, бойцы не паниковали и не опускали рук. И несмотря на это - было очень трудно. Помощь пробиться не могла.

И несмотря на тяжелые воспоминания, в аэропорт хотят вернуться. В честь тех, кто пал в его стенах.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Мемориальную доску погибшему в Донецком аэропорту десантнику Бузенко открыли в его родной школе на Буковине. ФОТОрепортаж

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поросенко по договоренности с пукиным - продал Киборгов..
поросенко - ненавидит Патриотов Украины, так же, как и пукин..
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я вибачаюсь, а поросенко тобі в рот не насрав?
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Полторак объяснил, почему боевики обыскивали "киборгов" во время ротации Министр обороны Степан Полторак подтверждает наличие договоренности о ротации украинских военных в донецком аэропорту в рамках трехсторонней контактной группы под наблюдением ОБСЕ. Политика 18:14, 08 января 2015 28482 ПРОЧЕСТЬ ПОЗЖЕ Боевики обыскивают украинских военных / Фото: Руслан Смещук / facebook.com Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о том, что боевики и российские военные обыскивают украинских воинов, отбирая у них "излишки" оружия, сообщает Украинская правда. "Мы можем завезти и вооружение, и провести ротацию в донецком аэропорту, но возникает угроза жизни личного состава. Поэтому контактная группа, которая там работает, договорилась о том, чтобы беспрепятственно личный состав, который заезжает на территорию аэропорта, пропускался, в том числе, и через блокпост так называемой "ДНР", - сказал он. Читайте также Фотограф "киборгов" назвал АТО в Украине самой мягкой операцией по борьбе с терроризмом По словам Полторака, последняя ротация произошла полтора суток назад и проходила "без проблем и без тех недоразумений, которые демонстрировались по телевидению" под наблюдением ОБСЕ. "Кое-кто критикует так называемое перемирие, но количество жертв в десятки раз уменьшилось после его объявления. Нам нужно это перемирие для того, чтобы подготовиться к непредвиденным действиям как со стороны Российской Федерации, так и со стороны "ДНР" и "ЛНР", - заявил он. Читайте также Генштаб расследует "личные жесты" украинского офицера при встрече с боевиками Как известно, на днях в сети появились видео - и фотоматериалы того, как российские военные с соответствующими опознавательными знаками на форме, а также боевики в форме "Военной полиции ДНР" обыскивают украинских военных во время пересечения блокпоста в рамках ротации в донецком аэропорту.

Подробности читайте на УНИАН: http://www.unian.net/politics/1029897-poltorak-obyyasnil-pochemu-boeviki-obyiskivali-kiborgov-vo-vremya-rotatsii.html
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до высоты около двух метров, что само по себе было рискованным фокусом. ... То есть целый ряд грузов можно сбрасывать с самолета без парашютов, .... он подставлял самолет под огонь стрелкового оружия «сброс» с-т нато
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кстати а что за история с этим аэропортом, чем закончилась и чего столько вокруг него шуму, это был важный стратегический объект, да?
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Це символ стійкості захисника своєї землі- українського воїна! І дійсно стратегічний об"єкт- далі орки не пройшли, що і обламало їх плани по захопленню України!
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Грузинский легион отбил у террористов часть захваченного Донбасса


22 января 2017, 22:055.6т
ТСН.
Военные заняли новые позиции, которые ранее оккупировали боевики. Таким образом украинские военные продвинулись на полкилометра.

Читайте:

Украинские военные сообщили о новых потерях на Донбассе
Спланировали и осуществили операцию "Сухуми" три батальона, в том числе грузинский легион, который занял позиции врага.
http://obozrevatel.com/crime/79286-gruzinskij-legion-otbil-u-terroristov-chast-zahvachennogo-donbassa.htm
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Ушедшие и выжившие воины сектора "А" вы всегда в наших сердцах! Герои не умирают! Слава Украине!
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фронта - нет!!!!!
так утверждают эти ... даже не знаю как их назвать!
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Давай по этому поводу дискуссии не разводить, здесь смотря с какой стороны посмотреть, у нас считается в стране АТО, а не война, то у нас по идее нет фронта.
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А еще находится те, кто говорит война в Украине, а не война россии с Украиной.
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в аэропорту что было: АТО или проходила линия фронта... где гибли наши ребята?
или там тоже был просто блок - пост?
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Линия фронта и очаг сопротивления, разные вещи.... !

где возник "очаг сопротивления"... с кем....?!
кто кому сопротивляется... почему... что не поделили?!
сам хоть понял свой "ляп"?
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Я тебе должен здесь историю АТО изложить? Я говорил только о том, что в АТО фронта нет и линии фронта, в смысле сплошной линии стационарных или временны укреплений, занятых войсками, подразделения которых тесно взаимодействуют между собой по всему непрерывному фронту нет. Всё!
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Они правы,а ты шоколадник нет,нет ни какого фронта,есть цепь блокпостов.И эшелоны ходят по расписанию.
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ты это скажи тем кто гибнет за тебя!
как ты думаешь они тебя поддержат?
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За меня никто не гибнет,меня просто нет,все что было от меня ушло прахом,я бомж выживающий как придется.И еще,надо разделять защитников и барыг,некоторые очень неплохо зарабатывают на контрабанде.А вот почему молчат те кто гибнет и видит как барыга гоняет эшелоны,ну то их дело.
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я понял...-ты никто и звать тебя ни как...!
сочувствую тебе!
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так ведь правда идут єшелоні, едут машині, торгуют... со словом фронт как-то не вяжется
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У Росії в Ставропольському краї цілий район споживав воду із резервуара, в якому кілька днів плавало два трупи.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Читайте також: На Одещині з колодязя дістали труп
Про утоплеників мешканці Ставропольського краю дізналися лише тепер, а воду з трупами пили від свята Хрещення, 19 січня. Саме тоді два співробітники "Стапровольводоканалу", добряче хильнувши, вирішили покупатися за традицією в танкері з питною водою. Та обоє втопилися.
Трупи знайшли лише тоді, коли один з них опустився на дно та перекрив стік. Коли співробітники спустилися туди, щоб знайти причину поломки, наткнулися не неприємну знахідку.
Працівники знали про зникнення колег, проте шукати їх ніхто не спішив, вони вирішили, що ті пішли в запій, оскільки таке траплялося не раз.
Зараз на підприємстві проводиться перевірка. Правоохоронці розслідують справу.
"За попередньою версією, в ніч на Водохреще двоє працівників місцевої філії підприємства вирішили скупатися в резервуарі з чистою водою. Стрибнувши в крижану воду першим, один з чоловіків почав тонути. Його товариш кинувся йому на допомогу, але в результаті обом не вдалося вибратися, і вони загинули", - розповіли поліцейські.
Воду з резервуару пили у селищі Передгірний та в декількох сусідніх селищах. Повідомляється, що поки що за медичною допомогою через отруєну воду ніхто не звертався.
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вы хоть представляете с какой скоростью снаряд из пушки вылетает, и какой вес имеет ? я конечно патриот, но не идиот. журналисты в данном случае ничем не лучше тех кто говорит про "распятого мальчика в трусиках".
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Спасибо, пацаны. Вы - герои. С праздником. За меня скажет солдат.

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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Такое ощущение, что я там был еще вчера", - "киборги" поделились воспоминаниями о защите Донецкого аэропорта. ВИДЕО
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