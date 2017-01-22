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 Память первых погибших "майдановцев" - Нигояна и Жизневского - почтили в месте их гибели в центре Киева. ФОТО+ВИДЕО

В центре Киева, на улице Грушевского, состоялась акция, посвященная памяти первых погибших участников Революции достоинства - Сергея Нигояна и Михаила Жизневского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, участники мероприятия зажгли свечи в честь погибших возле двух памятных знаков у стадиона "Динамо". Нигояна и Жизневского почтили минутой молчания.

Также активисты пели гимн Украины и выступали у микрофона с воспоминаниями о погибших и событиях трехлетней давности.


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(Фото и видео Олега Богачука, Цензор.НЕТ)
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Странно, что в заголовке этой новости не был упомянут Порошенко. Сегодня я так понял у президента воскресный бенефис, он в каждой третьей новости. Открыл, подержал, вручил, посочувствовал, поковырялся в ухе отобедал и отошел ко сну.
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Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной почтили память Героев Небесной Сотни.Источник: http://censor.net.ua/n424356
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Велики Люди ,Святая смерть ,только похоже они погибли не за то ,что мы наблюдаем сейчас ,не за офшорных ворюг,лжецов и коррупционеров,не за нищету людей и блеск подонков !!!
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Гарно і вірно. І без палаючих шин, як у дурнів з "Білого молота".
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судя по тому как админ не банит за сарказм о порошенко получена указивка валить шоколадника
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Если шоколадная мразь не только не хочет расследовать убийства Небесной Сотни, привлечь к ответственности беркутню и убийц людей,... но и отпускает рыгов, убийц майдановцев на волю в рашку... то это означает, что рошеновское кодло напрямую причастно к расстрелам людей в Киеве во время Майдана.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПамять первых погибших "майдановцев" - Нигояна и Жизневского - почтили в месте их гибели в центре Киева. ФОТО+ВИДЕО
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