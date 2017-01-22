 Память первых погибших "майдановцев" - Нигояна и Жизневского - почтили в месте их гибели в центре Киева. ФОТО+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, участники мероприятия зажгли свечи в честь погибших возле двух памятных знаков у стадиона "Динамо". Нигояна и Жизневского почтили минутой молчания.
Также активисты пели гимн Украины и выступали у микрофона с воспоминаниями о погибших и событиях трехлетней давности.
(Фото и видео Олега Богачука, Цензор.НЕТ)
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