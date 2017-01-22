 Пьяные полицейские в РФ устроили драку, угрожая оружием сотрудникам кафе, - российские СМИ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НТВ, один из очевидцев рассказал, что полицейские отмечали получение звания. Уже перед закрытием заведения они вышли на улицу и устроили драку с сотрудниками кафе.
Полицейским не понравилось, что им сделали замечание по поводу того, что они отломили эмблему на машине хозяина заведения. При этом очевидец отмечает, что один из пьяных полицейских угрожал своим оппонентам пистолетом.
После драки в больницу были доставлены два сотрудника кафе. У одного из мужчин закрытая черепно-мозговая травма, а у другого - ушиб головного мозга.
В то же время на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю сказано: "22 января 2017 года в одной из соцсетей в Интернете размещена информация об инциденте в одном из кафе города Читы. По данным, размещенным в соцсети, несколько мужчин, предположительно сотрудников полиции, в ходе застолья устроили драку в кафе. По данному факту руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил проведение доследственной проверки".
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А вообще - "новость дня на цензоре". У нас своих проблем мало?
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В ночь на 24 августа 2016г., в райцентре Кривое Озеро (Николаевская область) сотрудники местного отделения полиции насмерть забили 31-летнего Александра Цукермана на глазах у матери, жены и двоих детей. (подробнее: Будет ли наказание? )
Все уже надежно забыли об этом? Нет? Ну тогда расскажите каков приговор Суда по этому делу.
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.....
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что тут ее моно сказать
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«Чем хуже Америке, тем нам лучше! Нам надо разжигать бардак и ненависть в США» - российские журналисты жаждут беспорядки и хаос в Америке
Трамп - символ глубокого, непреодолимого без внятной конфронтации, общественного, политического и экономического раскола Америки, в частности, и Большого Запада, в целом.
Поэтому - да здравствует Трамп!
Плевать на то, какие они там республиканцы и демократы и в чем их различие - это НЕ МОЯ СТРАНА, с чуждыми и враждебными мне методами достижения превосходства над остальным миром и МОЕЙ СТРАНОЙ.
Поэтому, да, плевать на них - как может быть плевать на противника во время войны. Окончится война - будем дружить. С побеждённым и истощенным противником дружить приятно.
Но пока война - чем больше у них бардака, взаимной вражды, ненависти, конфронтации - тем лучше. Надо разжигать. Надо поддерживать обе стороны - Трампа и его яростных противников. Хорошо, что в России у власти есть поклонники и интересанты обеих сторон.
Надо, чтобы они нескоро выбрались из той ямы взаимной ненависти, в которую сползают.
Надо, чтобы они познали то, что пережили мы в последние 25 лет.
Испытали то, чему они так радовались у нас.
Что разжигали и культивировали в моей стране .....
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...хлеб в Чите -- чёрные кирпичи с провалом посредине, а внутри клейкая коричневая полужижа... ...бррр... -- и то за щастье... -- Развитая стадия Социализма! ...а не хухры, вам, мухры... *)
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Русь была на всём земном шаре.
Русскому языку миллионы лет.
На нём говорили даже мамонты.
3 минуты феерического бреда от проффэсора Чудинова.
https://www.youtube.com/watch?v=n_Typ52MJ24
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