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 Пьяные полицейские в РФ устроили драку, угрожая оружием сотрудникам кафе, - российские СМИ. ВИДЕО

В Чите (Россия) сотрудники полиции устроили драку в кафе. В результате пострадали 2 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НТВ, один из очевидцев рассказал, что полицейские отмечали получение звания. Уже перед закрытием заведения они вышли на улицу и устроили драку с сотрудниками кафе.

Полицейским не понравилось, что им сделали замечание по поводу того, что они отломили эмблему на машине хозяина заведения. При этом очевидец отмечает, что один из пьяных полицейских угрожал своим оппонентам пистолетом.

После драки в больницу были доставлены два сотрудника кафе. У одного из мужчин закрытая черепно-мозговая травма, а у другого - ушиб головного мозга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шестеро мужчин устроили драку и стрельбу в Николаеве. ФОТО

В то же время на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю сказано: "22 января 2017 года в одной из соцсетей в Интернете размещена информация об инциденте в одном из кафе города Читы. По данным, размещенным в соцсети, несколько мужчин, предположительно сотрудников полиции, в ходе застолья устроили драку в кафе. По данному факту руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил проведение доследственной проверки".

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Молодь прифронтового Маріуполя привітала українців з Днем Соборності, створивши патріотичний відеоролик під пісню «Океану Ельзи».
Відео привітання опублікували на офіційному каналі Маріупольської мі

http://vgolos.com.ua/news/molod_mariupolya_zapysala_zvorushlyve_pryvitannya_z_dnem_sobornosti_pid_pisnyu_okeanu_elzy_video_247039.html
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Вот это я понимаю стражи так сказать порядка .
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Повторю цитату великого госпідара та поліглота Міколи Янавічя : " Та піхуй!". Для мене важливо - не те наскільки погано на кацапстані, а те наскільки краще в Україні.. Під цим кутом потрібно новини подавати..
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Учитывая очевидный факт, что кацапстан всеми доступными ему способами пытается Украине вредить и останавливаться не собирается - чем хуже будет в кацапстане, тем лучше Украине.
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Обычное, нормальное явление в козломордии...о чем статья???
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Типа - " Путин всех переиграл ." В общем да - ничего нового .
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Типа у нас в Украине не так же. Не давно только была новость шо мажора который в Киеве сбил на смерть человека второй раз судьи отпустили признав что у него был приступ эпилепсии. Та же банда такая же мразь при власти тока лозунги другие.
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американци в туалете переоделись в полицейских с целью дискредитировать хуйлостан в глазах мировой общественности
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А кому это интеиесно? Давайте лучше с историей в княжчах разберемся....
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Ну и дальше что? В другой стране. Устроили драку? Нам, что из этого "устройства драк?" Наши, намного лучше? В своем глазу - не видим... бревно? Для нас? Здесь? В Юкрейн? Важнее - наше, а не в где то там ... вдали... Видать у них с нами полный развод. Дальше то что? Стенать то зачем? Ностальгия?
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Мы такие разные, но мусора у нас как под копирку))
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Простите, а чем они не довольны? Это же сРусський Мирь!

А вообще - "новость дня на цензоре". У нас своих проблем мало?
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пьяные полицейские в россии, а что там трезвые есть ?
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А как в Украине? -
В ночь на 24 августа 2016г., в райцентре Кривое Озеро (Николаевская область) сотрудники местного отделения полиции насмерть забили 31-летнего Александра Цукермана на глазах у матери, жены и двоих детей. (подробнее: Будет ли наказание? )
Все уже надежно забыли об этом? Нет? Ну тогда расскажите каков приговор Суда по этому делу.

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Да, и наши менты тоже недавно постреляли в кабаке. Но ты пойми, намного интереснее читать как обосрался сосед, чем про то, как сгорела твоя хата. По этому прекращай тут строить из себя агента кримля, и просто порадуйся за соседей.
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Если будешь говорить про подобное или про Княжичи, значит ты путинский агент.
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Снайпер хунты застрелил молодого отца на детской площадке в Донецке.

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Но всё же жаль... очень жаль, што мы так и не услышали начальника транспортного цеха...
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Шнур молоток - в одной фразе вся суть "вяликих и сколенвставающих"...
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...йех! -- ...говори Чита, разговаривай Рассея... ...если ты встретил человека со впалой грудью и горбатой спиной -- поклонись ему -- он служил в ЗабВо! *)
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Приятно, что не только у нас случается подобное.
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Согласен. Про вас только первый раз сегодня прочитал эту новость.
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Неужели...Это вы по сайту с триколором разгуливаете.
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...люди везде одинаковые... -- системы разные...
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Крутий пацян з крутим телефоном ніяк не второпає що знімаючи відео девайс треба примати горизонтально...
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Может быть, у него глаза вертикально расположены. Мутация вследствие употребления элитной "Бояры".
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русскому миру такие статьи не нужны - под ними нельзя пристроить эфэсбэшную картинку и сложно лягнуть Вальцмана. То, что СМИ осваивает методы информационной войны, радует и обнадёживает.
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Как это што ??? Ещё можно сказать - скрепно !!!
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Семейство Джонсонов отдыхает на заднем дворе своего дома. Маунт-Вернон, штат Нью-Йорк.
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До срашки дошло что санкции не отменят

«Чем хуже Америке, тем нам лучше! Нам надо разжигать бардак и ненависть в США» - российские журналисты жаждут беспорядки и хаос в Америке

Трамп - символ глубокого, непреодолимого без внятной конфронтации, общественного, политического и экономического раскола Америки, в частности, и Большого Запада, в целом.
Поэтому - да здравствует Трамп!
Плевать на то, какие они там республиканцы и демократы и в чем их различие - это НЕ МОЯ СТРАНА, с чуждыми и враждебными мне методами достижения превосходства над остальным миром и МОЕЙ СТРАНОЙ.
Поэтому, да, плевать на них - как может быть плевать на противника во время войны. Окончится война - будем дружить. С побеждённым и истощенным противником дружить приятно.
Но пока война - чем больше у них бардака, взаимной вражды, ненависти, конфронтации - тем лучше. Надо разжигать. Надо поддерживать обе стороны - Трампа и его яростных противников. Хорошо, что в России у власти есть поклонники и интересанты обеих сторон.
Надо, чтобы они нескоро выбрались из той ямы взаимной ненависти, в которую сползают.

Надо, чтобы они познали то, что пережили мы в последние 25 лет.
Испытали то, чему они так радовались у нас.
Что разжигали и культивировали в моей стране .....

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да как то пох, как развлекаются пьяные кацапские мусора.
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...летом 1979 я в читинском военном госпитале лежал... ...там, вдоль асфальтовой дорожки траншею под кабель копали стоойбатовцы... -- и, видно, по какому-то захоронению... ...на отвале человеческие кости, фрагменты черепов с остатками волос... ...люди ходят и всем хоть бы хны... -- кабель уложили и обратно засыпали...
...хлеб в Чите -- чёрные кирпичи с провалом посредине, а внутри клейкая коричневая полужижа... ...бррр... -- и то за щастье... -- Развитая стадия Социализма! ...а не хухры, вам, мухры... *)
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это новость для наших полицейских - вы всегда должны контролировать себя...и не говорить, что вы самые-самые..
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ЦЕ ШЕДЕВР! ДИВИТИСЯ УСІМ! «
Русь была на всём земном шаре.
Русскому языку миллионы лет.
На нём говорили даже мамонты.
3 минуты феерического бреда от проффэсора Чудинова.
https://www.youtube.com/watch?v=n_Typ52MJ24


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"В Чите (Россия)"- я ж говорю жопа по всем направлениям образования.Необходимо уточнение где находится Чита,для "правильных" комментов.Авакова им в министры.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПьяные полицейские в РФ устроили драку, угрожая оружием сотрудникам кафе, - российские СМИ. ВИДЕО
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