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 Места самых горячих баталий Революции Достоинства 22 января 2014 года: тогда и сейчас. ВИДЕО

Журналисты сняли места самых горячих баталий Революции Достоинства 22 января 2014 года и соединили в видео настоящее и прошлое.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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В этот день "Беркут" утром атаковал митингующих и от выстрелов снайпера погибли 20-летний Сергей Нигоян и 25-летний Михаил Жизневський. Через три дня умер в больнице и раненый 22 января майдановец Роман Сеник.

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давайте згадаємо ті часи...
і зараз, що втілилося в життя тепер!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМеста самых горячих баталий Революции Достоинства 22 января 2014 года: тогда и сейчас. ВИДЕО
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