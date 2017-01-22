 Места самых горячих баталий Революции Достоинства 22 января 2014 года: тогда и сейчас. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В этот день "Беркут" утром атаковал митингующих и от выстрелов снайпера погибли 20-летний Сергей Нигоян и 25-летний Михаил Жизневський. Через три дня умер в больнице и раненый 22 января майдановец Роман Сеник.
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