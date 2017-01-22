 Вече по случаю Дня соборности прошло в центре Киева. ФОТО+ВИДЕО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на Софиевской площади активисты провели вече. Они зачитали Четвертый универсал Украинской центральной рады о провозглашении независимости и Декларацию независимости, спели патриотические песни.
После этого участники акции пошли к Михайловскому собору, чтобы поклониться погибшим бойцам у стены памяти. Потом колонна пошла к памятникам погибшим "майдановцам" Сергею Нигояну и Михаилу Жизневскому возле стадиона "Динамо".
(Фото и видео Олега Богачука, Цензор.НЕТ)
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Не подумайте, что это фейк, вот источник - Святые воины Руси
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Опочленцам и альтернативно одаренным - скидки.
Бандит Моторыла безусловно заслужил канонизацию:
1.Двоеженец.
2.Две непогашенные уголовные судимости в респ. Коми.
3.Приехал на Украину грабить и убивать, «а политика мне пох*й»(С)
4.Лично застрелил не менее 15 украинских военнопленных, в чём сам и признался на камеру.
5.Отжал несколько квартир в Домбабве…
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"И танцы!... Трактир все-таки..."
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мелицияполиция оцепила?
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Московские мордвины на чужих близлежащих землях уничтожили последнее "Народное Вече" в Новгороде в 1570 году, когда на берёзовый кол посадили 70% новгородцев "от мала до велика", как пишется в кацапских летописях тех времён.
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к 9:00 оно уже там вроде как уже побывало...
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И на том спасибо.
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