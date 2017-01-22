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 Высшие чиновники, судьи и прокуроры регулярно посещают Администрацию Президента, - "Схемы". ВИДЕО

Судьи, прокуроры, чиновники, в том числе из антикоррупционных органов, руководители независимых комиссий, которые оценивают судей и выбирают госслужащих на высокие должности, регулярно посещают Администрацию Президента (АП).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале программы "Схемы" - совместного проекта Радио Свобода и канала "UA: Первый".

Журналисты в течение двух недель наблюдали за тем, кто и для чего ходит в Администрацию Президента.

26 декабря журналисты встретили судью Бориса Гулько, который выходил из АП. Он глава Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Этот суд подпадет под ликвидацию уже в ближайшие несколько месяцев, как только выберут обновленный состав Верховного Суда вместо нынешнего. Гулько претендует на должность судьи нового Верховного Суда и был допущен к тестированию.

Автомобиль с номерами Верховного Суда журналисты зафиксировали 15 декабря. Он въехал на территорию АП через ворота во внутренний дворик, куда заезжают только высшие чиновники Администрации, люди из ближайшего окружения Президента или VIP-гости. Полгода назад туда тайно завозили бизнесмена Игоря Коломойского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава АП Райнин о переговорах с Рабиновичем и Мураевым: "Мы нашли общий язык. Они очень конструктивно себя повели"

Определять победителя предстоящего конкурса судей Верховного Суда будет Высшая квалификационная комиссия судей Украины. Ее председатель Сергей Козьяков тоже посещает Администрацию Президента. На вопрос журналиста, обсуждает ли он в АП вопросы конкурса в Верховный Суд, Козьяков ответил: "Меня иногда спрашивают: "Вы успеваете или нет? Нужна какая-то помощь?"

Банковую дважды в разные дни посетил перед Новым годом прокурор Олег Валендюк. На вопрос о цели визита он коротко ответил: "По делам". Но деталей сообщить не захотел, отметив, что это "служебная информация". Во времена Революции достоинства Валендюк получил награду от тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонки за день до расстрелов Небесной Сотни. Валендюк также известен тем, что избежал люстрации после Революции достоинства благодаря судебному решению окружного административного суда.

Гостем Администрации Президента стал и первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава. Он утверждает, что приходил туда по вопросам создания антикоррупционного суда.

Посещает АП и Константин Ващенко - председательствующий в комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы, которая выбирает победителей на высокие государственные должности. Свой визит Ващенко, который также является главой Госагентства по вопросам госслужбы, объяснил так: "Рабочие вопросы. К комиссии это не имеет отношения".

Журналисты стали свидетелями того, как из АП вышел Дмитрий Дубинко, заместитель генерального директора госпредприятия "Информационные судебные системы". Дубинка пояснил, что заходил "к товарищу".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представители "Оппозиционного блока" постоянно бывают в Администрации Президента, - Сыроид

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а шас ... ЗАНОСИТЬ ДО БАРИГИ НІЧОГО ..... викачала сука через пілісосікі ВСЕ....
А ви благодію перестаньте давать команди щодо хабарів БАРИЗІ . все одно вам фіг шо попаде....
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Заносят бабки и получают инструкции - Ну неужели кто-то сомневался !!!! Жити по новому !!!
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Ну нет ,Петя он жадный до безумия у него бабок хрен получишь ...
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У него свои , постоянные , источники финансирования ..))
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Ляшко сторговался тем,что не сидит ни он ни Мосейчук ,ну и плюс с пожарок капнет !
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думаю, не только. За какие шиши оно в Таиланд ездило - это только навскидку? Один Ахметка - спонсор?
Оно за просто так бюджет - 17 и бюджет-16 голосило, перед тем громко репетуя, шо ни в жисть?
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Картинка з сайту funik.ru. Ще щось незрозуміло?
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Человек похож на Романа Насирова голову ГФСУ вместе с женой и двумя сыновьями в 50 м от трибуны на инаугурации Трампа..
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Вызывают для промывания мозгов, внушают им, что Пеця барыга всемогущий.
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....внушают им, что Пеця барыга всемогущий.,БЕССМЕРТНЫЙ
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Не, а куда они должны регулярно заходить? Не хватало, что бы к примеру, ко мне...
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Если к Вам зайдут, то не найдется чем угостить?
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Сначала спросите из уважения. А потом угощайте
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Уже все украдено. Теперь воруют с помощью субсидий и шантажа.
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Вы их не дооцениваете. Это же высшие чиновники, они найдут что украсть!
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SergTranscarpathian- мармеладник, сообщу тебе страшную тайну - администрация президента не существует, нет такого органа ни в Конституции, ни в законах регламентирующих деятельность президента, это во первых - во вторых судьи и прокуроры это процессуально независимые лица,, которым никто не имеет право указывать и советовать,это во вторых, в третьих даже если и узаконить канцелярию президента, она может заниматься только обеспечением служебной деятельности президента, а сам президент может встречаться с судьями и прокурорами по обоюдному согласию и публично перед камерами, а вообще судьи и прокуроры в нормальных странах вообще отказываются встречаться с президентами и премьерами, эти встречи могут навредить их деловой репутации и со отвественно карьере.
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я тебе тоже тайну сообщу. Процессуальная независимость, это несколько иное понятие, чем ты описываешь. Особенно если учесть, что многих их указанных фигурантов (не всех) назначает президент, дает им высшие звания и чины и т.д. Все твои доводы упираются исключительно в негативный имидж особы с которой они встречаются. А насчет указывать, советовать... не сомневаюсь что именно для этого и ездят, но все же это предположения!
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никого единолично президент назначить не может, ни прокурора , ни судью (генерального утверждает рада, областных назначает генеральный прокурор, уволить прокурора президент даже районного не может, за судей вообще помолчу, влияния законодательно фактически никакого), звания прокурорам и ранги судьям президент тоже не присваивает, так что тайное, не публичное посещения администрации должностными лицами может расцениваться только как коррупционное деяние как минимум.Все что ты написал бред сивой кобылы, никакие служебные вопросы судьей и прокуроров не могут решаться президентом и его незаконченными клерками .
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Місце сходняка змінити не можна - це лігвище шоколадного пахана.
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Зато рассказывает Петя,аж заслушаешься, не даром министерскую дочку развёл вместе с папаней !!!
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Ну ДЫК....как в сказке "АЛИБАБА И 40 РАЗБОЙНИКОВ" помните такую сказочку..!?
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Высшие чиновники, судьи и прокуроры регулярно посещают Администрацию Президента.
А как по другому ? Надо - же денег занести, ЦУ получить кого посадить а кого не трогать . Правосудие в Украине оно такое - рукоблудное !!!
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договариваются, решают вопросы. петрушка не трогает их, они не трогают петрушку.
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Петя их ругает,говорит,что им дрлжно быть стыдно
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Иногда и шлепает по попке или ставит у куток.
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"Высшие чиновники, судьи и прокуроры регулярно посещают Администрацию Президента" - ну и где тут регулярность посещений? Искателям зраду никак не ймется...
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Так нет обвинения, просто кто то видел, что они умеют ходить.
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Намазано там горячим шоколадом, як бджоли на мед або як мухи на лайно.
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Ничего личного.. Советуются с мудрыми старшими товарищами..
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Андрей Дзиндзя очень много интересного нафоткал в Раде. Советую почитать его твиттер.
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Наверное про Украину думают ,пакращить хатят все и всех
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Не плачте, а вчіться обирати у владу чесних людей і тоді все буде добре.
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Однотуровые выбирают, остальным хоть плачь, хоть не плачь....
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Шо однотуровые не довыбирают, то Охендовские дорисуют.
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Брехня,у петі нема полномочій ними керувать
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А про то как Седлецкая пытается отмазать Леща от очередного квартирного зашквара "Схемы" расскажут?
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Ручное управление временщика...но красноречивого!(лящ шоколадофилам)
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Только стемнело и в администрацию сползаются упыри и остальная нечесть.
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Саакашвилли обещает посадить 25 000 коррупционеров
а я думаю, придется строить концлагерь на 250 000 посадочних мест
впрочем 1 крематорий дешевле
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Походу Янык и золотой батон уже отдыхают. Что же найдут после побега Пороха
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Батоны заносят?
Соевые, а ну ка расскажите нам, чего они туда ходят? Неужели дела государства решать?
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А чем занимается НАБУ. Неужжели не видно кого нужно сажать?! У кого роскошна хатынка и несколько лексусов в первую очередь.
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Барыга всё пытается стать Царем всея Украины, как и папередник. Даст Бог, с тем же результатом, Вот только дорога на Липецк уже закрыта, а кому нужны проштрафившиеся воры ?
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Петро Порошенко лідер української корупції і найбільш успішний український олігарх, який зберіг всі схеми і багатьох людей Януковича, он став страшнішою людиною, ніж его попередник, бо він говорить правильні слова, але обґрунтовує ними ті самі неправильні дії!
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Дебилы! Разделение власти по совковому. Фамилии и адреса бегунов в студию!
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И все прутся на Банковую втихаря и в ночь глухую, типа як недостреляного Кернеса на носилках туда заносили? Государственные вопросы любят тишину. И темень кромешную.
Чем темнее- тем лучше.
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Украинская realpolitik - она такая. Бессмысленная и беспощадная.
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В нормальных странах это уже повод для импичмента.
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Порох-Договорняк! Для него Украина это торговая площадка,все равно чем торговать-людьми,страной, ему пофиг.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВысшие чиновники, судьи и прокуроры регулярно посещают Администрацию Президента, - "Схемы". ВИДЕО
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