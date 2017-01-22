 Высшие чиновники, судьи и прокуроры регулярно посещают Администрацию Президента, - "Схемы". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале программы "Схемы" - совместного проекта Радио Свобода и канала "UA: Первый".
Журналисты в течение двух недель наблюдали за тем, кто и для чего ходит в Администрацию Президента.
26 декабря журналисты встретили судью Бориса Гулько, который выходил из АП. Он глава Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Этот суд подпадет под ликвидацию уже в ближайшие несколько месяцев, как только выберут обновленный состав Верховного Суда вместо нынешнего. Гулько претендует на должность судьи нового Верховного Суда и был допущен к тестированию.
Автомобиль с номерами Верховного Суда журналисты зафиксировали 15 декабря. Он въехал на территорию АП через ворота во внутренний дворик, куда заезжают только высшие чиновники Администрации, люди из ближайшего окружения Президента или VIP-гости. Полгода назад туда тайно завозили бизнесмена Игоря Коломойского.
Определять победителя предстоящего конкурса судей Верховного Суда будет Высшая квалификационная комиссия судей Украины. Ее председатель Сергей Козьяков тоже посещает Администрацию Президента. На вопрос журналиста, обсуждает ли он в АП вопросы конкурса в Верховный Суд, Козьяков ответил: "Меня иногда спрашивают: "Вы успеваете или нет? Нужна какая-то помощь?"
Банковую дважды в разные дни посетил перед Новым годом прокурор Олег Валендюк. На вопрос о цели визита он коротко ответил: "По делам". Но деталей сообщить не захотел, отметив, что это "служебная информация". Во времена Революции достоинства Валендюк получил награду от тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонки за день до расстрелов Небесной Сотни. Валендюк также известен тем, что избежал люстрации после Революции достоинства благодаря судебному решению окружного административного суда.
Гостем Администрации Президента стал и первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава. Он утверждает, что приходил туда по вопросам создания антикоррупционного суда.
Посещает АП и Константин Ващенко - председательствующий в комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы, которая выбирает победителей на высокие государственные должности. Свой визит Ващенко, который также является главой Госагентства по вопросам госслужбы, объяснил так: "Рабочие вопросы. К комиссии это не имеет отношения".
Журналисты стали свидетелями того, как из АП вышел Дмитрий Дубинко, заместитель генерального директора госпредприятия "Информационные судебные системы". Дубинка пояснил, что заходил "к товарищу".
4613 87
Высшая квалификационная комиссия судей перенесла начало тестирования кандидатов на должности судей нового Верховного Суда с 30 января на 16 февраля(7)
Председатель ВС Романюк, который поддерживал законы 16 января, претендует на кресло в новом Верховном Суде(0)
"Осетры пережили динозавров, и могут не пережить нашу судебную систему", - координатор волонтеров WWF в Украине Плыга о судах над браконьерами. ФОТО(59)
Суд отказал защите Януковича в проведении выездного судебного заседания в России(11)
Маленькие взрыватели. Серьезный разговор с детьми о петардах и о войне(0)
Суд рассматривает ходатайство прокуратуры о разрешении проведения в отношении Януковича заочного расследования по делу о госизмене(2)
Высокий суд Лондона огласит вердикт по иску РФ к Украине по "долгу Януковича" в течение 1-3 месяцев(36)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А ви благодію перестаньте давать команди щодо хабарів БАРИЗІ . все одно вам фіг шо попаде....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Оно за просто так бюджет - 17 и бюджет-16 голосило, перед тем громко репетуя, шо ни в жисть?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А как по другому ? Надо - же денег занести, ЦУ получить кого посадить а кого не трогать . Правосудие в Украине оно такое - рукоблудное !!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а я думаю, придется строить концлагерь на 250 000 посадочних мест
впрочем 1 крематорий дешевле
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Соевые, а ну ка расскажите нам, чего они туда ходят? Неужели дела государства решать?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Чем темнее- тем лучше.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить