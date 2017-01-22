 "Цепь единства": в День соборности в Киеве символически объединили два берега Днепра. ФОТО+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, участники акции на мосту "Метро" взялись за руки и создали символическую цепь, объединив два берега Днепра. Также они развернули огромные портреты политических деятелей прошлого (Ивана Мазепы, Степана Бандеры, Евгения Коновальца) и лозунги о единстве Украины.
(Фото и видео Олега Богачука, Цензор.НЕТ)
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З Днем Соборности .
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Между Пашинским и Химикусом .
Вот когда задача невыполнима .
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«…Над свободным радостным народом
Гордо реют украинские знамена.
Не сдержать ликующей стихии:
Не объять очами всей картины...
Вот сияют желто - голубые
Гордо флаги вольной Украины".
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