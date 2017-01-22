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Все про:акция (1977) День Соборности Украины (226) Киев (15888) Олег Богачук (300)

 "Цепь единства": в День соборности в Киеве символически объединили два берега Днепра. ФОТО+ВИДЕО

В Киеве в День соборности Украины состоялась акция "Цепь единства".

Как сообщает Цензор.НЕТ, участники акции на мосту "Метро" взялись за руки и создали символическую цепь, объединив два берега Днепра. Также они развернули огромные портреты политических деятелей прошлого (Ивана Мазепы, Степана Бандеры, Евгения Коновальца) и лозунги о единстве Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1740 правоохранителей обеспечивают безопасность в столице в День соборности

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(Фото и видео Олега Богачука, Цензор.НЕТ)
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Вот этим я верю! А не Пете с Гройсманом и Скоропадским.
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Ну тогда просто С Праздником Единства Украины !)
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Погнала показуха,студентов выгнали и бюджетников-ничего не меняется !!!
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Это ВЫ зря ,посмотрите на лица ,их по-хорошему прет что они украинцы и это здорово .
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От чего прёт,от того ,что они живут в нищей стране,которым управляют воры- лжецы-миллиардеры ??? От чего прёт ,от лапши на ушах ???
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Ну Дай то Бог конечно ,только такая власть может запросто оставить от Украины рожки да ножки !
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по сто грн дали
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УВЫ, в моей стране управляет вечный чиновник и основатель партии Регионов ,доблестный владелец панамских офшоров и гишпанских вилл ,при ВСЕХ властях находящийся у власти,коррумпированный от пяток по самые уши ,жулик Пётр Порошенко и такие же ,как он ! А у тебя в стране кто ?
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Ну я в отличие от тетя не боюсь об этом прямо говорить !
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С чего бы их пёрло,с того ,что не знают куда с Украины свалить побыстрей,чтобы жить по человечески !
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прет не прет но кацапню рвет , пердак рвет в кацов , все уже должны были замерзнуть друг друга пострелять , всем миром хуйла зазывать , десятые выборы замутить , и тд , а тут такие обломы
З Днем Соборности .
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З Днем Соборності всіх українців . Разом ми сила
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А вы попробуйте выстроить цепочку между властью и народом .
Между Пашинским и Химикусом .
Вот когда задача невыполнима .
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Начало было положено 4 (17) марта 1917 года в г. Киеве была создана Украинская Центральная Рада (Совет), по инициативе которой 6 (19) марта в Киеве под жёлто-голубыми флагами состоялся Украинский праздник свободы, в котором приняли участие более 100 тыс. человек, и более 30 тыс. украинских военных. Праздник свободы вылился в огромную манифестацию, на которой очевидцы насчитали свыше 320 жёлто - голубых флагов. И киевская газета «Последние новости» писала:
«…Над свободным радостным народом
Гордо реют украинские знамена.
Не сдержать ликующей стихии:
Не объять очами всей картины...
Вот сияют желто - голубые
Гордо флаги вольной Украины".
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Вітаю усіх Вільних Українці !!! Зі Святом Любі !!!
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Х*йлу удалось за три года сделать то, к чему так долго стремились украинцы, это - сплотить наш народ. И ещё,- такой всеобщей неприязни к кацапам здесь раньше никогда не испытывали. С праздником, Украина!
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Надо в этот день организовывать чисто еволрепейскую еду , которую едят немцы, австрийцы, чехи, словаки, поляки- свинячу рульку , сосиски с квашенной капустой и самогон( шнапс) и пиво. ( хоть мне и нравится шашлык- но это не европейская традиция).
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В Италии есть шашлык, называется "арростичини", но кусочки мяса маленькие.То есть если в Украине можно наесться парой шашлыков, то в Италии их нужно от 5 до 20, а то и 30 (зависит от комплекции и пожирающей способности едока)
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Испытывали всеобщую неприязнь и раньше http://io.ua/35630031 , просто она теперь снова вернулась.
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Это правосеки мальчиков в трусиках в ледянную воду бросали. Мальчики говорили паруски, сам видел!
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А до чого там бандера???............ яким "боком" він до соборності???
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Это уже не важно,растет покаление которое совершенно нихера не знает,кроме колядок и вышиванок, а в данном случае важны любые плакаты которые будут раздражать общество в рф.Собственно для этого всё и делается.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Цепь единства": в День соборности в Киеве символически объединили два берега Днепра. ФОТО+ВИДЕО
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