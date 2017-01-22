 Подозреваемых в подготовке убийства Антона Геращенко суд арестовал на 2 месяца. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, им инкриминируется статья 112 Уголовного кодекса Украины (покушение на жизнь государственного деятеля). Среди мотивов убийства - участие политика в развитии проекта "Миротворец", открытой базы данных террористов и боевиков, воюющих против Украины.
Убийство Геращенко планировалось осуществить путем дистанционного подрыва его автомобиля (по аналогии с убийством известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года).
Напомним, подробности подготовки террористического акта в отношении народного депутата обнародовал вчера на брифинге глава СБУ Василий Грицак.
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"Химикусу нужно срочно предоставить государственную охрану", - Геращенко написал в ГПУ соответствующее обращение. ДОКУМЕНТ(74)
Геращенко о статье Пинчука: "Пас администрации Трампа, что вот в Украине есть и другое мнение, что нужно идти на попятную"(130)
Показания водителя автомобиля, из-за которого возник конфликт, полностью подтвердили версию Пашинского, - Геращенко(244)
Аваков рассматривал кандидатуру Трояна на пост главы Нацполиции еще в 2015 году, но Порошенко настоял на Деканоидзе, - Геращенко(31)
"Приветствую честный и смелый поступок Ильи Пономарева", - Геращенко о свидетельстве экс-депутата Госдумы в "деле Януковича"(49)
Ситуация с Охендовским подтолкнет Порошенко к внесению в Раду кандидатуры для ЦИК, - Геращенко(50)
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Не раздувайте эту тему с "покушением" на государева мужа гантошу)))))))))))
Ну, посмеялись и разошлись и все забыли. Не позорьтесь...
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1. В.В.Путин заявляет , что вовсе Трамп не в его вкусе человек, и подаёт(пытаеться) нашего Муженко в международный розыск , хотя за котлы в Иловайске_Дебальцево и прочих прелестях по стимуляции боевого настроения в ВСУ должен дать медаль
2.ПетрКсеичь резко сдал Липецк
3.Массовые протесты в США
4.Сново сказки с безвизом и МВФ
ДА НИКАК СКОРО ВЫБОРЫ
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а что, кто-то покушался на ходячий холодец?
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скользкий он какой-то и слизкий...
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Но ведь похож ... )))
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Голова СБУ в українській традиції - це такий собі «нужник».
Ну там - розмови опонентів підслухати й першій особі доповісти, або теракт влаштувати, щоб потім його ліквідувати й доповісти…
Я ось пам'ятаю чотири такого типу теракти.
Перший - напередодні другого туру виборів Кучми.
Група пенсіонерів-комуністів задумала собі вчинити замах. Їй упіймали, насварили й відпустили.
Пам'ятаю повідомлення в газетах. Дякувати, мовляв, органам - спрацювали.
Була ще «справа грибників». Пенсіонери-грибники з числа колишніх офіцерів хотіли 2001 року повалити конституційний лад.
Але СБУ під керівництвом Деркача їх зловила й вилучила карти - там, за версією терористів, було відзначено грибні місця. Насправді карти містили маршрути, якими танкові бригади мали йти до столиці, валити існуючий лад та встановлювати радянський.
http://www.unian.ua/common/533664-teoriya-ukrajinskih-zmov-novi-gribniki-vid-horoshkovskogo.html
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я не знав,що на Савушкіна,55 набирають таких тупих дівчаток )))
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СБУ працює.Поважаю.
у неї дофуя роботи.
І ця робота робиться..
але поступило "замовлення" з Банкової -покажіть ,Як СТРАШНИЙ РОСІЇ депутат від Влади.
Грицак,Як ЛЮдина Президента -"під козирьок".А що робити?
От У СБУ Вибрали ЗА ПЕВНИМИ КРИТЕРІЯМИ Геращенко.
Ідіотизм получився? на жаль,так.
Це показує НЕПРОФЕСІОНАЛІЗМ пропагандистів НА БАнковій.
тобто бездарність кадрової політики Гаранта.
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і те,що НФ разом з БПП у Коаліції йому невідомо.(я ж написав-депутат від ВЛАДИ)
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"спалився".на ЦІКАВІЙ роботі.. )))
щоб не відкривати новий нік..
бо скоро ,здаєтьсябуде забанений..
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Які спецслужби -такі й теракти..
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якщо можна точково -Конча заспу,Печерський суд )))
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Визы с РФ
Отпечатки на границе
Фото всех въезжающих
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роботи для СБУ достатньо..
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Но задача РФ это НЕСТАБИЛЬНОСТЬ сеять
ШЕРЕМЕТ тоже был тихим журналистом
Но его взорвали,думать надо комментаторам,
Это война
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Топ-100 русофобов 2016
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запитання про те,кому,окрім як ідіотам з Банкової потрібна ця"шита білими нитками" справа?
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Справа - має різне тлумачення ))
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http://partiyslovyan.blogspot.com/2016/09/1936-n-3-26-2013-42-48-1878-1965.html
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. 17 січня цього 2011 правоохоронці запобігли масштабному замахові на президента, який готувався на Прикарпатті. Кілька буржуазних націоналістів хотіли збити літак першої особи з пневматичної зброї.
http://www.unian.ua/common/533664-teoriya-ukrajinskih-zmov-novi-gribniki-vid-horoshkovskogo.html
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Когда Миротворец закрывали, если б не Геращенко его б уже не было. Не будет Геращенко закроют в два счета, слишком много желающих его закрыть и довольно влиятельных.
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Грыцак,а вам не стыдно в этом представлении участвовать?Это так мерзко....
Вот такая работа сбу????!!!!!!
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