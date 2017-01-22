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Все про:Киев (15882) покушение (618) суд (19895) убийство (4577) Геращенко_Антон (784)

 Подозреваемых в подготовке убийства Антона Геращенко суд арестовал на 2 месяца. ВИДЕО

Шевченковский районный суд Киева принял решение арестовать на два месяца (без права внесения залога) двух граждан Украины, подозреваемых в организации убийства парламентария от "Народного фронта" Антона Геращенко по заданию российских спецслужб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, им инкриминируется статья 112 Уголовного кодекса Украины (покушение на жизнь государственного деятеля). Среди мотивов убийства - участие политика в развитии проекта "Миротворец", открытой базы данных террористов и боевиков, воюющих против Украины.

Убийство Геращенко планировалось осуществить путем дистанционного подрыва его автомобиля (по аналогии с убийством известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ сорвала покушение на народного депутата Антона Геращенко. Подробности

Напомним, подробности подготовки террористического акта в отношении народного депутата обнародовал вчера на брифинге глава СБУ Василий Грицак.

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Маловато убийц для такого большого Антошки
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вообще антоха сам говорил что для защиты Гражданин должен изучать приемы самообороны,и оружие не нужно)) что-же так кисло антоша??? не доучил?
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боже,да этим же людям героя присвоить, за то чтобы завалили кабана
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если для вас это люди,то ясно кто вы для Украины
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если для вас жирный боров брешуший в каждом высказывании и поддерживающий режим )) то понятно кто ты для Украины.
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Я вас умоляю))) :D
Не раздувайте эту тему с "покушением" на государева мужа гантошу)))))))))))
Ну, посмеялись и разошлись и все забыли. Не позорьтесь...
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гандоша, почитай коментарии, как народ вас всех гандош любит, интересно, хоть один обрадуется,что гандошку не завалили?
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так на форуме- все сепары, уж очень сожалеют, что акция не удалась
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а в том , что высокопосадовци брешуть (антошка рупор честнейшего министра) , шо колхозни собаки и гнобят народ ТОЖЕ СЕПАРЫ ВИНОВАТЫЕ???
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в последне время происходят интересные вещи:
1. В.В.Путин заявляет , что вовсе Трамп не в его вкусе человек, и подаёт(пытаеться) нашего Муженко в международный розыск , хотя за котлы в Иловайске_Дебальцево и прочих прелестях по стимуляции боевого настроения в ВСУ должен дать медаль
2.ПетрКсеичь резко сдал Липецк
3.Массовые протесты в США
4.Сново сказки с безвизом и МВФ
ДА НИКАК СКОРО ВЫБОРЫ
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я опять все пропустил, ну как всегда...
а что, кто-то покушался на ходячий холодец?
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арест в виде двух месяцев говорит о том,что скорее всего ГОТОВИЛИСЬ грохнуть эту свинью,видимо для таких целей мусора по-прежнему используют подставных.
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Не обижай прекрасное блюдо! Холодец из домашней птицы с добавлением свинины - лучшее блюдо для закуси после домашнего крепкого напитка!
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ну что правда, то правда, холодец- вкусная вещь, но Геращенко....
скользкий он какой-то и слизкий...
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да никто не покушался, может псы голодные покушались-покушать хотели
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Фу ты ну ты.Антошка-важность большая.Я бы денежек выделил этим пацанам.И кому он понадобился? Не иначе,как на бабло кого-то кинул.
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Судя по прежнему месту проживания "заказчика" Антон просто не поделился ворованным баблом с "чёртового колеса" со своим односельчанином !!!!
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Антоша к выборам готовится, рейтинг поднимает. Но поздно пить боржоми.
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интересно, хоть кто-то посочувствует? кто-то обрадуется,что депутат жив остался?
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рюкаков искал, на кого бы этот цирк оформить, преданных кандидатов два, шмурдяк и жирдяй. Шмурдяк тупой, может проколоться, вот и выбрали жердяя, а для убедительности легенды, пустили слух про сайт "Миротворец", а то месть за проданное четрово колесо, будет не очень убедительной. А чтобы на рюкзакова не подумали, решил грицака подключить, типа это сбу раскрыло.
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Партизаны перепутали чуток. Подумали, что немцы в Киеве.
Но ведь похож ... )))

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какая жаля, вот бы был подарок народу
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Мы бы всей страной скинулись и доплатили бы пацанам.
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Пацанам надо в СИЗО грев слать,правильные пацаны ,чего там.
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Ні, я, звичайно, знала, що спецслужби мають демонструвати вірність та потрібність президентові.

Голова СБУ в українській традиції - це такий собі «нужник».

Ну там - розмови опонентів підслухати й першій особі доповісти, або теракт влаштувати, щоб потім його ліквідувати й доповісти…

Я ось пам'ятаю чотири такого типу теракти.

Перший - напередодні другого туру виборів Кучми.

Група пенсіонерів-комуністів задумала собі вчинити замах. Їй упіймали, насварили й відпустили.

Пам'ятаю повідомлення в газетах. Дякувати, мовляв, органам - спрацювали.

Була ще «справа грибників». Пенсіонери-грибники з числа колишніх офіцерів хотіли 2001 року повалити конституційний лад.
Але СБУ під керівництвом Деркача їх зловила й вилучила карти - там, за версією терористів, було відзначено грибні місця. Насправді карти містили маршрути, якими танкові бригади мали йти до столиці, валити існуючий лад та встановлювати радянський.

http://www.unian.ua/common/533664-teoriya-ukrajinskih-zmov-novi-gribniki-vid-horoshkovskogo.html
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Писали, що ''ольгінські'' тролі, переважно -- дівчата. Бачу, що правда. Павло про себе каже -- ''знала''
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цитату(лінк) знизу бачиш ?

я не знав,що на Савушкіна,55 набирають таких тупих дівчаток )))
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ніхто нічого не бачить,попалився і сиди тихо..не пи..ди) трансексуал ти чи гей нам все одно
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не кажи мені,ольгінський,що робити,і я не розкажу тобі ,на які три букви і як далеко йти !!
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слухай...методичку поміняй....це такий старий боян...чому вас тільки телепнів у фсб вчать)
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чому знала,ти ж павло?
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Илюк Валентин, придурок, когда на тебя или твоих близких будут покушаться или ещё хуже завалят - вот тогда посмотришь на стеб подобных тебе имбицилов.
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Ви досі вірите в казки про замахи на нікому не потрібних людей?
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РОзумієте,в чому справа..

СБУ працює.Поважаю.
у неї дофуя роботи.
І ця робота робиться..

але поступило "замовлення" з Банкової -покажіть ,Як СТРАШНИЙ РОСІЇ депутат від Влади.
Грицак,Як ЛЮдина Президента -"під козирьок".А що робити?

От У СБУ Вибрали ЗА ПЕВНИМИ КРИТЕРІЯМИ Геращенко.

Ідіотизм получився? на жаль,так.

Це показує НЕПРОФЕСІОНАЛІЗМ пропагандистів НА БАнковій.
тобто бездарність кадрової політики Гаранта.
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це показуе твій непрофесыоналізм як тролля ,до чого тут банкова? геращенко з нф.
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путінотроль показує своє незнання української політики ))

і те,що НФ разом з БПП у Коаліції йому невідомо.(я ж написав-депутат від ВЛАДИ)
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це ти показуеш повне незнання української політики так що що коаліція?ну ти й дебіл))) це ж не шокін з тепловізором матіоса
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ти диви... ольгінський Vladimir Nikolenko 56d7ca6f розвинув бурхливу активність..
"спалився".на ЦІКАВІЙ роботі.. )))

щоб не відкривати новий нік..

бо скоро ,здаєтьсябуде забанений..
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Подозреваемых в подготовке убийства Антона Геращенко...


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Яка Держава,такі й спецслужби.
Які спецслужби -такі й теракти..
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хотели бы- взорвали, мля киев жалко, былабы экологическая катастрофа- сколько гивна бы разбросало
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навіщо цілий Київ ?
якщо можна точково -Конча заспу,Печерський суд )))
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А что россия мало террактов в Украине уже провела?
Визы с РФ
Отпечатки на границе
Фото всех въезжающих
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російські ДРГ постійно у Західній Україні проводять провокації -то пам"ятник підірвуть,то зроблять шабаш на польському кладовищі...

роботи для СБУ достатньо..
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Ежели это сделано для поднятия авторитета Антоши , то так нечего поднимать .
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в этой горе сала и гивна давно ничего не подымается и не шевелится
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Сам по себе Геращенко фигура мелкая
Но задача РФ это НЕСТАБИЛЬНОСТЬ сеять
ШЕРЕМЕТ тоже был тихим журналистом
Но его взорвали,думать надо комментаторам,
Это война
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про замовників Шеремета НЕМАЄ ЗАПИТАНЬ.

запитання про те,кому,окрім як ідіотам з Банкової потрібна ця"шита білими нитками" справа?
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ось ти ,ольгінський Vladimir Nikolenko 56d7ca6f і "засвітився" )) незнанням української мови..

Справа - має різне тлумачення ))
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ти він вона чи воно?(певно гівно)))
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куди тобі до тролля) ти просто лох який знає українську мову
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Клиенты "Миротворца" засуетились в комментах )))
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ЦЕНЗОР ХУЖЕ РУС, ВЕСНІ ПО КОМЕНТАТОРАМ. ОДНА ОЛЬГИНСКАЯ ТВАРЬ
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А Админы - сепары... ... здесь меня банят если я высказываю своё мнение о российских и украинских властях-барыгах и ворах а вот на "политнавигаторе" терпят даже когда пишу - путин ху..ло.. вот таки здесь делы !!!
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досвидос.. сейчас ОНИ расправятся со мной.. смерть сепарам и властным лизоблюдам !!!
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Виталик. иди нахуй отсюда, т.е. на свой политнавигатор. Нужно не писать Путин хуйло, а считать его им.
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Не тебе тупому холую-засранцу указывать мне куда ходить и что постить..
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Життєвий фінал Святини Лідії Володимирівни був трагічним - "важка хвороба" і ставлення сина Василя і невістки Ірини яким вона подарувала свою квартиру розташовану у м. Києві про вул. Івана Кудрі, 42, кв. 48 привела її в божевільню (психіатрична лікарня N 21 ім. Павлова, м. Київ, вул. Фрунзе, 103) , в якій фактично вона і померла. Кажуть, там її ніхто не відвідував і вона жила впроголодь. Після того як Лідія Володимирівна взяла з холодильника чужу їжу, її жорстоко побили інші хворі. Душевнохворі володіють незвичайною силою - травми виявилися несумісними з життям.
http://partiyslovyan.blogspot.com/2016/09/1936-n-3-26-2013-42-48-1878-1965.html
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А ТИ В ЦЕЙ ЧАС ДЕ БУВ??? А Святина???
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А заказчиков нашли? Фамилия заказчика случайно не Геращенко? Ну или кто-то из его же партии? С таким же успехом можно заказать убийство стаи попугаев.
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В нашей стране одна сказка опережает другую.Кому нужен этот боров?Просто смешно становится.И не жалеют средств на эту телевизионную постановку.
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традиція.

. 17 січня цього 2011 правоохоронці запобігли масштабному замахові на президента, який готувався на Прикарпатті. Кілька буржуазних націоналістів хотіли збити літак першої особи з пневматичної зброї.

http://www.unian.ua/common/533664-teoriya-ukrajinskih-zmov-novi-gribniki-vid-horoshkovskogo.html
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напередодні Дня Незалежності знову «терористи», які готували замах на президента... Не грибники цього разу - а працівники комбінату комунальних послуг. Карт для маршу танкової бригади там цього разу не знайшли (Хорошковський не Деркач - погано шукали), але знайшли саморобний вибуховий пристрій, наповнений елементами враження різного розміру (цвяхи, гайки тощо), 20 сіді-дисків з антирадянською пропагандою і листівку з погрозами Януковичу. Щоправда, «терористів» після ночі, проведеної в СБУ відпустили.

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Антоша Геращенко это не только ценный депутатский мандат ,но и два .или три пуда высококачественного сала!
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Очередная "утка".. Антошку не отпускают прежние грехи со своего старого места жительства. "КИДАТЬ" на денюжку никому не позволено - судя по тому что они оба с "заказчиком" раньше жили на Харьковщине. Тут никакой политики - один криминал !!!
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Когда Миротворец закрывали, только

Когда Миротворец закрывали, если б не Геращенко его б уже не было. Не будет Геращенко закроют в два счета, слишком много желающих его закрыть и довольно влиятельных.
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державный дияч в чем его заслуги по списку пролез ВР.
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Ой,а была надежда,что нападут на пашинского-жиртрест тоже годиться!Беречь толстое,масляное быдло всем народом!В КПЗ ему ничего не угрожает?Иди просись вместе с пашинским на нары....
Грыцак,а вам не стыдно в этом представлении участвовать?Это так мерзко....

Вот такая работа сбу????!!!!!!
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офигеть как много кацапни набежало,зашкваренной на Миротворце))))))))
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у кацапотролляк порвало пердаки,землетрус просто слапатоїди пізду..те на рюську весну.
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Киллеры - валенки. Так бы на одного урода было бы меньше. А вообще-то 450 мерзавцев еще бегают.... - стреляй в любого - не ошибешься
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не пи..ди геращенко один з небагатьох порядних депутатів розстрілювати треба фракції відро,волю олігархів,жопоблок у повному складі,лисого під..ара кононеко та ще кількох з бппп.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПодозреваемых в подготовке убийства Антона Геращенко суд арестовал на 2 месяца. ВИДЕО
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