 Несколько автомобилей переехали пешехода-нарушителя в Киеве. ФОТО+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, на Гостомельской трассе водитель Daewoo сбил пешехода-нарушителя, выбежавшего в темноте из леса. После этого его переехали еще несколько автомобилей.
Пешехода протащили по дороге более чем на 50 метров.
10933 37
Материалы по теме: ДТП
Автобус со школьниками в Италии врезался в столб и сгорел: 16 погибших. ФОТО(20)
В столице иномарка влетела в забор дома. ФОТО(34)
На проспекте Ватутина в Киеве неизвестный насмерть сбил мужчину. ФОТО(105)
Расследование по делу мажора Толстошеева продолжается: решается вопрос о допросе экспертов, - прокуратура Киева(68)
В метро Нью-Йорка в результате схода поезда с рельсов пострадало более 100 человек. ФОТО, ВИДЕО(0)
На дорогах Хмельницкой, Закарпатской и Кировоградской областей ситуация критическая, - полиция. ИНФОГРАФИКА(9)
Две легковушки сбили трех детей на переходе в столице. ФОТО(27)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
После таких новостей пропадает желание жить и двигаться вперёд, пропадает вера в счастливое будущее. Может этого и добиваются? Парализовать волю населения и превратить всех в дёрганых паранойиков?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Опять же, была тут дурная мода постить новости про очередь на границе с Польшей. Вот оно мне надо? Кто ездит в Польшу и так узнает про состояние на таможне на специальных ресурсах, а здесь это зачем?
Ответить
Ответить
А и что, и пойду.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Топ 10 программ
В ноябре в топ 10 программ месяца вошли 9 показов ИНТЕРа и один показ ПЕРВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО. Программа-лидер этого месяца - телесериал «Обручальное кольцо» (15,01%). На второй позиции - шоу-программа «Вечерний квартал» (14,61%). Третью позицию заняла новостная передача «Подробности» (14,29%). На следующих позициях в топ 10: т/с «Сваты» (14,25%); новостная передача «Подробности недели» (14,22%); т/с «След Саламандры» (12,53%); публицистическая программа «Жди меня, Украина» (10,82%); «Футбол. ЧМ-2010. Отборочный турнир. Украина-Греция» (10,64%); т/с «Кармелита. Цыганская страсть» (10,11%); т/с «Право на помилование» (9,15%). .. что то я не вижу образовательных программ и передач производства Discovery.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Дайош по-больше натуральной крови! Мальчика в трусиках хочу (фотки)!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить