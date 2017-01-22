EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  10933  37
Материалы по теме:
Все про:авто (3949) ДТП (5387) Киев (15882) нарушения (690) пешеход (111) жертва (138)

 Несколько автомобилей переехали пешехода-нарушителя в Киеве. ФОТО+ВИДЕО

В Киеве автомобиль сбил пешехода. Пострадавший скончался.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, на Гостомельской трассе водитель Daewoo сбил пешехода-нарушителя, выбежавшего в темноте из леса. После этого его переехали еще несколько автомобилей.

Пешехода протащили по дороге более чем на 50 метров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала водителя, который сбил пешехода в Донецкой области и скрылся. ФОТОрепортаж

дтпдтпдтпдтпдтп

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Цензор..... вы дтп.киев.юа раскручиваете? тогда посадите нормального модератора туда! безграмотность что там что в принипе и тут - научитесь пожалуйста вычитывать статьи. научитесь пожалуйста не размещать ущербные новости по типу "во дворе насрал сирко"....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в общем о чем пишет цензор и дтп.киев - не вчитывается модераторами, фоторепортаж у них называется наличие одной некачественной фото. и так можно продолжать много-много раз - копирование новостей неподтвержденных ничем, размещение не то что региональных новостей, а новостей уровня села....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О чем тогда писать? Видать это самое интересное, что произошло в стране за последнее время.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О ДТП на дорогах здесь пишут постоянно. Скоро будут писать о пробках.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То есть, у нас нет науки, искусства, промышленности? Или народу это не интересно? Народу интересна только порнуха, мокруха, грязище, говнище и прочий информационный мусор?

После таких новостей пропадает желание жить и двигаться вперёд, пропадает вера в счастливое будущее. Может этого и добиваются? Парализовать волю населения и превратить всех в дёрганых паранойиков?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это НОВОСТНОЙ портал. Хочешь науку , иди на научные сайты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То есть, тут новостей науки не будет? Будет, как в ЛайНьюс? Похоже, что придётся уходить на сайты с полезной информацией, а не этим мусором для маньяков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вверху есть шапка - анекдоты , фото, события ,видео.... Выбирай на свой вкус.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так все анекдоты, события и видео опять про вот такое.

Опять же, была тут дурная мода постить новости про очередь на границе с Польшей. Вот оно мне надо? Кто ездит в Польшу и так узнает про состояние на таможне на специальных ресурсах, а здесь это зачем?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да блин!!! Шо ты ко мне прицепилось ? Я не Бутусов В самом низу есть е-мейл редакции. Жалуйся и возмущайся туда. Ты так развонялось ,словно тебя силой заставляют читать Цензор. Иди на ютуб и мультики смотри
 показать весь комментарий
Ответить
 
Типа тут Бутусов сутками сидит и новости постит. Тут студенты журфака на мивину себе подрабатывают.

А и что, и пойду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чего не так ? Нам ,кацапам , Цензор очень даже нравится . Зайдёшь, почитаешь, сразу поднимается настроение и приходит спокойная уверенность - не такие уж мы кацапы и дурни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это ложная уверенность, основанная на нелепой подборке новостей. На "Сделано в Украине" ты не бываешь, я так понял?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда-то Ткаченко спросили, почему на ТСН 1+1 столько бытовухи, на что он ответил "а вы посмотрите на наши рейтинги!". К сожалению, живем среди быдла, которое интересует чернуха + новости в стиле "Ани Лорак блеснула грудью" (излюбленная тема сайта "Сегодня").
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ерунда. У дискавери и нэшнал джиогрэфик гораздо выше. Самые высокие рейтинги у образовательных программ. Даже на том же 1+1.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Значит, ты не в теме. Кстати, у какого именно канала Discovery высокий рейтинг? - их ведь штук 6 - и у всех рейтинг больше, чем у ТСН 1+1 ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
У всех, уж поверь, как и у любого интернационального канала. Не с проста же на каждом канале есть аналоги "В мире животных" и "Вокруг света", они собирают куда больше, чем соберёт какой-нибудь "Пердёж в пустой комнате"
 показать весь комментарий
Ответить
 
В числе 10 программ канала 1+1, привлекших наибольшее внимание телезрителей: телесериалы (4 показа), новостные передачи (3 показа), развлекательные программы (2 показа), научно-популярная программа. Первую позицию занимает новостная передача «ТСН» (8,62%).

Топ 10 программ
В ноябре в топ 10 программ месяца вошли 9 показов ИНТЕРа и один показ ПЕРВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО. Программа-лидер этого месяца - телесериал «Обручальное кольцо» (15,01%). На второй позиции - шоу-программа «Вечерний квартал» (14,61%). Третью позицию заняла новостная передача «Подробности» (14,29%). На следующих позициях в топ 10: т/с «Сваты» (14,25%); новостная передача «Подробности недели» (14,22%); т/с «След Саламандры» (12,53%); публицистическая программа «Жди меня, Украина» (10,82%); «Футбол. ЧМ-2010. Отборочный турнир. Украина-Греция» (10,64%); т/с «Кармелита. Цыганская страсть» (10,11%); т/с «Право на помилование» (9,15%). .. что то я не вижу образовательных программ и передач производства Discovery.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это реклама. Как раз так рекламируют ненужный хлам, выдавая его за очень популярный. Ходовой товар в рекламе не нуждается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В чем реклама? Люди действительно любят смотреть чернуху, а каналы им это показывают. И сайты дают соотв. инфу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я телевизор выбросил ещё 12 лет назад и не знаю за сериалы. Это самое "Обручальное кольцо" или "Сваты" - чернуха? По названию, так это про свадьбу, женщинам такое нравится. Подробности - это информационный вестник, футбол"Жди меня" - это тоже на чернуху не тянет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Может быть "След Саламандры"....там трупы показывают, расчленёнку или детские трупики?
 показать весь комментарий
Ответить
 
В этом вся суть цензора. В этом его стратегия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Думал - желтая пресса. Оказывается - чернушечная.
Дайош по-больше натуральной крови! Мальчика в трусиках хочу (фотки)!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Иди на саты рукоделия и кулинарии......сохранишь нервы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а этот что, теперь сайт маньяков? с утра тяжко без порции кровишки и смакования чужого горя?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты хоть прочитай про эту дебильную "премию" и не пори чушь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Плюю на путю - все норм більшість украінців читає укрнет а там є і наука і культура і навіть новини села))
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНесколько автомобилей переехали пешехода-нарушителя в Киеве. ФОТО+ВИДЕО
 Облако тегов
авто акция Антитеррористическая операция военнослужащие война Геращенко_Антон ГСЧС День Соборности Украины Донбасс ДТП жертвы изъятие Киев Крым митинг Нацполиция ОБСЕ Песков пожар покушение Порошенко протест разведка Россия СБУ США терроризм Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти