 "Стоп Путин! Стоп война!" в Сумах: под офис партии экс-министра Клименко принесли "ватника". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в мероприятии приняли участие около 50 человек.
По словам организаторов, цель акции - привлечь внимание общественности к российской агрессии в Украине, показать важность единства и солидарности с Украиной, а также призвать весь мир усилить давление на Россию для восстановления территориальной целостности и мира.
Активисты соорудили чучело "ватника", лицо которого представлял коллаж из портретов Виктора Медведчука, Виктора Януковича и Владимира Путина.
После небольшого митинга его участники пошли к офису местной организации политической партии "Успешная страна", который недавно открылся в областном центре. Там чучело оставили возле входа в офис, протоптав вымоченными в крови валенками следы к входной двери. После завершения акции вход забросали яйцами.
Напомним, акция "Стоп Путин! Стоп война!" сегодня проходила в украинских городах, а также в городах более чем 50 стран.
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Президент США Дональд Трамп посетил штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ), одной из спецслужб, с которой у него в прошлом возникало недопонимание. Об этом сообщает "Голос Америки". Выступая перед сотрудниками ЦРУ, он не скупился на комплименты в адрес этого ведомства, аудитория неоднократно сопровождала его слова аплодисментами.
Среди главных задач спецслужб Трамп назвал борьбу с международным терроризмом. Он акцентировал внимание на том, что работу предстоит делать быстро, без промедления.
Президент Трамп также выразил уверенность, что Сенат утвердит внесенную им кандидатуру Майка Помпео в должности директора ЦРУ. Демократам в Конгрессе удалось добиться перенесения на понедельник рассмотрения этого вопроса. Республиканские законодатели осудили такой перенос и отметили, что такие действия привели к тому, что агентство осталось без руководства в эти выходные.
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Администрация президента Дональда Трампа заявила, что для создания рабочих мест в США нужно использовать запасы сланцевой нефти и газа, оцененные в $50 трлн.
Администрация президента Дональда Трампа, вступившего в должность 20 января, заявила о максимальном переходе в США к использованию собственных энергоресурсов и избавлении страны от зависимости в нефти иностранного производства.
Об этом говорится в программном заявлении новой администрации на сайте Белого дома.
"Администрация Трампа стремится к такой энергетической политике, которая будет менее затратной для трудолюбивых американцев и которая максимизирует использование американских ресурсов, освободив нас от зависимости от иностранной нефти", - говорится в заявлении.
В президентской администрации отметили, что США сдерживали обременительные правила энергетической промышленности.
"Президент Трамп стремится к устранению вредных и ненужных стратегий, таких как План действий в области климата и Водные правила США", - говорится в документе.
Его авторы заявили, что устранение ограничений приведет к тому, что в течение следующих семи лет совокупная зарплата американцев по отрасли вырастет более чем на $30 млрд. В документе подчеркивается, что США имеют огромные неиспользованные внутренние резервы энергии на своей территории.
"Администрация Трампа поддержит революцию сланцевой нефти и газа, чтобы увеличить число рабочих мест и дать процветание миллионам американцев. Мы должны воспользоваться оцененными в $50 трлн неосвоенными запасами сланцев, нефти и природного газа, прежде всего на федеральных землях", - заявила команда президента.
Отмечается, что целью Трампа будет достижение энергетической независимости США от картеля ОПЕК и "любых стран, враждебных нашим интересам".
Нефть дорожает с конца ноября 2016 года, после того как Организация стран - экспортеров нефти решила сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей - до 32,5 млн в день. Решение ОПЕК обязались выполнять несколько крупных производителей нефти, не входящих в картель, в том числе и Россия.
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