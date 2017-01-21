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 Во Владимирском соборе Киева помянули погибших защитников Донецкого аэропорта. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В столице во Владимирском соборе прошла поминальная служба по погибшим защитникам Донецкого аэропорта и всеми украинским военным, которые погибли с начала военного конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Смотрите также: В Киеве почтили память погибших в Донецком аэропорту: семьи просят сделать сквер и памятник в честь защитников ДАП. ФОТОрепортаж

В службе приняли участие "киборги", родные погибших защитников ДАПа, бойцы различных подразделений и добровольческих батальонов и волонтеры.

память киборги дап панахида

память киборги дап панахида

память киборги дап панахида

память киборги дап панахида

В частности, на панихиде присутствовали председатель общественной организации "Сердца киборгов" главный сержант 1-й роты 90-го отдельного аэромобильного батальона 81-й ОАЭМБр Анатолий Свирид, участник обороны Саур-Могилы, Герой Украины, ректор военного лицея имени Богуна Игорь Гордийчук, матери погибших киевлян-военных Светлана Яцина и Нина Брановицкая.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Хроника обороны нового терминала Донецкого аэропорта 13-21 января 2015 года

Напомним, первые бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года. Оборона длилась 242 дня - до января 2015 года, тогда произошли самые ожесточенные бои. Боевики круглосуточно обстреливали и атаковали позиции украинских защитников. Под постоянными обстрелами оказывались и те бойцы, которые доставляли до аэродрома лекарства, боекомплект, продовольствие и воду.

13 января мощными ударами была разрушена 45-метровая диспетчерская башня. Позже боевики несколько раз взрывали помещения нового терминала. Здание терминала обрушилось 21 января. За последние дни обороны погибли 58 защитников. Погибшими или пропавшими без вести во время защиты обороны Донецкого аэропорта - до сих пор считаются около 200 бойцов.
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в донецке такую панихиду справлять или это намек на аэропорт Борисполь
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А в Лаврі такі заходи можливі ? Чи тамтешні попи радше по Моторолі панихиду влаштують ???
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Вечная память ГЕРОЯМ! Их подвиг должен быть вписан в учебники истории страны
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Знаково. В Лавре не упоминают, как и в других церквях МП. даже деньги собирают только на беженцев, на АТО нет - "мы за мир".
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Ну,и ..а когда это же сделают в Киево -Печерской Лавре?Которая стояла,когда лет 300 о мокше,мере,мезре,мари,мордве,жмуди,и разной пиздоте,и слышно не было?!!
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Вічна пам'ять і слава Героям України, які полягли в Донецькому аеропорту. Щире співчуття і подяка родинам Героїв. "Кіборги" витримали, наша влада їх "здала".
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Безграничное горе. Немыслимые потери. Самый искренний и светлый патриотизм.
Благодарю и преклоняюсь. Слава Героям!
Простите.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВо Владимирском соборе Киева помянули погибших защитников Донецкого аэропорта. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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