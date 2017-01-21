 Во Владимирском соборе Киева помянули погибших защитников Донецкого аэропорта. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В службе приняли участие "киборги", родные погибших защитников ДАПа, бойцы различных подразделений и добровольческих батальонов и волонтеры.
Напомним, первые бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года. Оборона длилась 242 дня - до января 2015 года, тогда произошли самые ожесточенные бои. Боевики круглосуточно обстреливали и атаковали позиции украинских защитников. Под постоянными обстрелами оказывались и те бойцы, которые доставляли до аэродрома лекарства, боекомплект, продовольствие и воду.
13 января мощными ударами была разрушена 45-метровая диспетчерская башня. Позже боевики несколько раз взрывали помещения нового терминала. Здание терминала обрушилось 21 января. За последние дни обороны погибли 58 защитников. Погибшими или пропавшими без вести во время защиты обороны Донецкого аэропорта - до сих пор считаются около 200 бойцов.
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