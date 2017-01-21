EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Общество
  2235  15
Все про:аэропорт (1178) Иран (425) Киев (15875) контрабанда (1610) оружие (3551) самолет (2086) изъятие (284)

 Задержанные в аэропорту "Киев" летчики действительно пытались вывезти за границу комплектующие к противотанковому ракетному комплексу, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Относительно комплектующих к оружию, обнаруженных в аэропорту "Киев", была проведена экспертиза.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, эксперты подтвердили, что изъятые комплектующие относятся к противотанковому управляемому ракетному комплексу (ПТРК) "Фагот". Таким образом, был перекрыт канал перемещения через государственную границу комплектующих к оружию.

Напомним, что 19 января в аэропорту "Киев" при осмотре багажного отделения самолета, совершавшего рейс в Иран, внимание пограничного наряда привлекли 17 ящиков с грузом, на которые не было никаких сопроводительных документов и которые не были внесены в бортовой журнал судна. По словам экипажа, в ящиках якобы находится ремонтный комплект для самолета. В результате осмотра в 3 ящиках были обнаружены комплектующие, которые, предположительно, являлись частями ПТРК "Фагот". В остальных ящиках были комплектующие к самолетам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жительница Луганщины организовала продажу российского спирта в зоне АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Гумконвой" Ахметова поймали на тайных поставках террористам "ДНР"

20 января, у двух водителей гуманитарной колонны штаба Рината Ахметова «Поможем» при транспортировке груза были обнаружены запрещенные для перевозки предметы. Выявила их пограничная служба в районе пункта пропуска «Новотроицкое».

«Ой как не удобно. В тайнике одной из фур нашли тайник с рациями для сепаров. А это 284-ая колона, с помощью!», - пишет пользователь ФБ Андрей Рымарук.

У Ахметова также подтвердили, что во время осмотра гуманитарной колонны на пункте пропуска в Новотроицком пограничной службой у «двух водителей-перевозчиков были обнаружены запрещенные для перевозки предметы».

Украинские правоохранители пока что не комментируют ситуацию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хтось сумнівався?
писи. а продовольство яке ахметка пре в лугандон - це типо не допомога терористам? типо терористи те продовольство не жеруть, гребують?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гешефт не удался. А вообще-то в нынешней обстановке по всей строгости надобно. То не их самодеятельность, они просто верблюды, как у бедуинов, там решали намного выше чины. Докопаться бы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конечно, доляха там немалая. Вот и раскрутить на песню соловьиную взамен на небольшую скащуху - кто командует парадом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не знаєш хто цим парадом на самому верху командує? серйозно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ублюдьё какое-то. и вот шо с подобным делать, сралина вспоминать периодически?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Задержанные в аэропорту "Киев" летчики действительно пытались вывезти за границe комплектующие к противотанковому ракетному комплексу, - Госпогранслужба" - ни в коем случае нельзя церемониться, как в военное время, за предательство, к расстрелу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Який сором! А може до ДАПу, бажали допомогти, а вийшло нє ловко!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоОбществоЗадержанные в аэропорту "Киев" летчики действительно пытались вывезти за границу комплектующие к противотанковому ракетному комплексу, - Госпогранслужба. ВИДЕО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест армия боевик взятка ГСЧС депутат инаугурация Киев Крым МИД Минобороны Нацполиция потери Россия смерть США Трамп убийство Укрзализныця Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти