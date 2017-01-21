 Задержанные в аэропорту "Киев" летчики действительно пытались вывезти за границу комплектующие к противотанковому ракетному комплексу, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, эксперты подтвердили, что изъятые комплектующие относятся к противотанковому управляемому ракетному комплексу (ПТРК) "Фагот". Таким образом, был перекрыт канал перемещения через государственную границу комплектующих к оружию.
Напомним, что 19 января в аэропорту "Киев" при осмотре багажного отделения самолета, совершавшего рейс в Иран, внимание пограничного наряда привлекли 17 ящиков с грузом, на которые не было никаких сопроводительных документов и которые не были внесены в бортовой журнал судна. По словам экипажа, в ящиках якобы находится ремонтный комплект для самолета. В результате осмотра в 3 ящиках были обнаружены комплектующие, которые, предположительно, являлись частями ПТРК "Фагот". В остальных ящиках были комплектующие к самолетам.
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20 января, у двух водителей гуманитарной колонны штаба Рината Ахметова «Поможем» при транспортировке груза были обнаружены запрещенные для перевозки предметы. Выявила их пограничная служба в районе пункта пропуска «Новотроицкое».
«Ой как не удобно. В тайнике одной из фур нашли тайник с рациями для сепаров. А это 284-ая колона, с помощью!», - пишет пользователь ФБ Андрей Рымарук.
У Ахметова также подтвердили, что во время осмотра гуманитарной колонны на пункте пропуска в Новотроицком пограничной службой у «двух водителей-перевозчиков были обнаружены запрещенные для перевозки предметы».
Украинские правоохранители пока что не комментируют ситуацию.
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писи. а продовольство яке ахметка пре в лугандон - це типо не допомога терористам? типо терористи те продовольство не жеруть, гребують?
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