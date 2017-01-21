EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  20768  316
Все про:депутат (2655) покушение (615) СБУ (13036) убийство (4575) Грицак Василий (210)

 СБУ предотвратила убийство нардепа в Киеве. К покушению причастны спецслужбы РФ, - Грицак. ВИДЕО (обновлено)

В столице была предотвращена попытка покушения на жизнь народного депутата Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на брифинге в субботу в Киеве сообщил Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Вчера в Киеве предупреждено совершение резонансного преступления - покушение на жизнь народного депутата", - сказал Грицак.

По его словам, к покушению причастны спецслужбы Российской Федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве убили адвоката - он скончался в больнице. ФОТОрепортаж

Грицак также сообщил, что по подозрению в совершении этого преступления задержаны двое человек, они отчитывались перед своим куратором в РФ.

Глава СБУ указал, что проводилась тщательная подготовка преступления.

Что касается способа покушения, то, по словам главы СБУ, это должно было быть сделано с применением самодельного взрывного устройства, рассматривались два варианта - подложить взрывчатку под автомобиль или чтобы взрывное устройство сдетонировало по пути следования авто.

"Вчера вечером граждане С. и Д. были задержаны в Киеве с приведенным в готовность взрывным устройством… оно должно было быть активировано с помощью мобильного телефона... Во время задержания один из них пытался избавиться от мешка со взрывчаткой", - привел детали глава СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Идентифицированы военные преступники, которые издевались, а потом убили украинских военных Бердеса, Демчука и Плацинского. ФОТОрасследование 18+

В ходе брифинга было продемонстрировано видео с переговорами по подготовке к совершению преступления. "Это дает основания нам считать или делать допущения о причастности к организации покушения на убийство государственного деятеля спецслужб РФ", - отметил глава СБУ.

Он рассказал, что организатор преступления - уроженец РФ - длительное время жил на территории Харьковской области, в 2014 году выехал в "ЛНР", вступил в ряды незаконных вооруженных формирований и занимал там "одно из средних руководящих звеньев, занимался вопросами проведения диверсионной работы на территории Украины".

"Имя гражданина, которого мы считаем организатором убийства, начинается на букву Т., 1965 года рождения... Под непосредственным руководством спецслужб РФ осуществлял подготовку и координацию деятельности диверсионно-разведывательных групп на линии разграничения. Сейчас, по нашим данным, он находится в городе Белгород (РФ)", - уточнил глава СБУ.

В.Грицак рассказал, что для исполнения преступления гражданин Т. выбрал двоих ранее осужденных граждан Украины - С., 1980 года рождения, уроженец Донецкой области, ранее трижды судимый, другой - гражданин Д., 1978 года рождения, уроженец Крыма, ранее дважды судимый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Соколовская не опознала в найденном трупе своего исчезнувшего помощника: "Это не Сергей Федосенко". ФОТО

"Оба исполнителя - С. и Д. - отбывали наказание на территории Крыма. После этого они выехали в Россию и прибыли в Украину с территории РФ", - рассказал глава СБУ. Он добавил, что злоумышленники отрабатывали возможность побега в РФ после совершения преступления.

По словам Грицака, в рамках расследования уголовного производства будут изучены обстоятельства отбывания наказания этими людьми, поскольку "есть подозрение, что на этот момент они еще должны были находиться в местах лишения свободы".

Таким образом, как отметил глава СБУ, задержанные исполнители преступления являются профессиональными преступниками. Для подготовки убийства эти люди приехали 14 декабря 2016 года в Харьков, где пробыли пятеро суток, потом выехали в Киев, где на протяжении недели "осуществляли активную разведку и наблюдение по месту работы и проживания государственного деятеля".

По словам Грицака, отслеживались маршруты передвижения депутата. Глава СБУ отметил, что сообщения о наблюдении отправлялись в РФ закрытыми сообщениями и сразу удалялись, то есть общение с куратором было законспирировано.

Кроме того, глава СБУ сообщил, что во время обысков было найдено фото потенциальной жертвы. При этом он не назвал фамилии народного депутата, на которого готовилось покушение, сказав лишь, что это мужчина.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в Овидиополе пошел на преступление из мести и хотел напугать Одессу. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
"Не могу обнародовать имя депутата… Я общался с ним за 5 минут до пресс-конференции. Пока он не дал согласие на разглашение своего имени", - сказал Грицак.

По его данным, подозреваемые никогда ранее не знали человека, покушение на которого готовили. "Не могу сказать, что жизни депутата ничего не угрожает. Мы взяли исполнителей (преступления)", - сказал глава СБУ, еще раз отметив, что организатор - в РФ.

По факту посягательства на жизнь государственного деятеля открыто уголовное производство, депутат взят под охрану спецподразделения "Альфа".

"Мы не можем сказать, что ликвидирована угроза опасности этому депутату", - заявил Грицак.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд освободил Кукеля - хозяина квартиры, в которой произошла перестрелка между сотрудниками СБУ и разведки, - журналист. ФОТО




 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
 
"Имя гражданина, которого мы считаем организатором убийства, начинается на букву Татаро-монгол российский, 1965 года рождения...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рымынский генерал КГБ Ион Пачепа,времен Чаушеску уже давно сдал кремлевских МУДАКОВ.Думаю Вам стоит прочитать его знаменитую КНИГУ,мож чего и Поймёте...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надеюсь СБУ читает комменты на СН? Здесь очень даже интересные личности работают ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
«Гумконвой» Ахметова поймали на тайных поставках террористам «днр». СКРИН

20.01.2017 - 21:30

Сегодня, 20 января, у двух водителей гуманитарной колонны штаба Рината Ахметова «Поможем» при транспортировке груза были обнаружены запрещенные для перевозки предметы. Выявила их пограничная служба в районе пункта пропуска «Новотроицкое».
«Ой как не удобно. В тайнике одной из фур нашли тайник с рациями для сепаров. А это 284-ая колона, с помощью!», - пишет пользователь ФБ Андрей Рымарук.
У Ахметова также подтвердили, что во время осмотра гуманитарной колонны на пункте пропуска в Новотроицком пограничной службой у «двух водителей-перевозчиков были обнаружены запрещенные для перевозки предметы».
Украинские правоохранители пока что не комментируют ситуацию.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Опять поднимают себе рейтинг. Только и умеют пиарится да народ в нищету загонять. А убили бы То как там говорят-Слава Украине
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пресс-конференция грицака - это очень удручающее зрелище... к таким вещам надо готовиться, а не выходить и нудить под нос... хотя чему удивляться... сбу есть сбу...все курам на смех...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Обама вероломно напал на Украину 1 марта 2014 года с помощью голосования в ДурьДуме РАБссии,больше всех аплодировала сестра фюрера Вавана ,Валька Полстакана и Ваван Жиринжопский,братан Путлера...
 показать весь комментарий
Ответить
 
,,пластиковый судочек со взрывчаткой,, хотели с помощью ,,мощного неодимого магнита,, прилепить к автомобилю депутата. Дебилы блиа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
СБУ это полное иб@нько. Уже не знают что придумать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чтой-то я не понял: покушение произошло на депутата, фамилию нельзя назвать... а почему ?
Типа, если напишем фамилию, то его ещё сильней захотят убрать ?
Какая-то тупая логика...
Зачем тогда надо было обнародовать инфу ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
даже сложно придумать депутана, на которого бы покусился кремль, там практически все свои
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на Путлера было покушение еще при Гейдаре Алиеве в городе Баку,азербайджанское СБУ предовратило теракт.какая жалость.... гниду не завалили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Грицак также сообщил, что по подозрению в совершении этого преступления задержаны двое человек, они отчитывались перед своим куратором в РФ. Источник: http://censor.net.ua/v424293 как бы подтверждая это утверждение сбу должна опубликовать отчеты перед куратором. иначе опять маленький маразм получается
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСБУ предотвратила убийство нардепа в Киеве. К покушению причастны спецслужбы РФ, - Грицак. ВИДЕО (обновлено)
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест армия боевик Великобритания взятка депутат инаугурация Киев Крым МИД Минобороны Нацполиция отравление Порошенко потери протест Россия СБУ смерть суд США Трамп убийство Укрзализныця Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти