 СБУ предотвратила убийство нардепа в Киеве. К покушению причастны спецслужбы РФ, - Грицак. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на брифинге в субботу в Киеве сообщил Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
"Вчера в Киеве предупреждено совершение резонансного преступления - покушение на жизнь народного депутата", - сказал Грицак.
По его словам, к покушению причастны спецслужбы Российской Федерации.
Грицак также сообщил, что по подозрению в совершении этого преступления задержаны двое человек, они отчитывались перед своим куратором в РФ.
Глава СБУ указал, что проводилась тщательная подготовка преступления.
Что касается способа покушения, то, по словам главы СБУ, это должно было быть сделано с применением самодельного взрывного устройства, рассматривались два варианта - подложить взрывчатку под автомобиль или чтобы взрывное устройство сдетонировало по пути следования авто.
Злоумышленники отрабатывали возможность побега в РФ после совершения преступления, добавил Грицак.
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ЧИ НА ЦЬОГО?
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Так не пались так тупо, дятел! С работы ж выгонят!
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Так не пались так тупо, дятел! С работы ж выгонят!
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какие у тебя основания ему не верить?
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Не даром хлеб жуют...
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Вот ты, троль, можешь привести пруф в защиту своего выхлопа?
Так не пались так тупо, дятел! С работы ж выгонят!
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Картина маслом . Савченко и #скрепы
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Вот ты, троль, можешь привести пруф в защиту своего выхлопа?
Так не пались так тупо, дятел! С работы ж выгонят!
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Это ты о тех самых фсбэшниках, которые поймали страшного террориста по приметам в виде палатки и страшных диверсионных резиновых тапочек?!
Ты в цирке клоуном работаешь, даун?! ))))))))))
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Приехавшие спасатели обнаружили, что местные жители уже успели всех похоронить.
- Что, все-все погибли?!
- Ага. Некоторые, правда, пытались убедить нас, что живы, но вы же их знаете, они всегда врут.
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почему не плачущий тоха-прокурорчик об этом мычит и шеколадный нквдэшник?
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Так не пались так тупо, дятел! С работы ж выгонят!
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Фамилию в студию!
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