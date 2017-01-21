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Все про:депутат (2655) покушение (615) СБУ (13036) убийство (4573) Грицак Василий (210)

 СБУ предотвратила убийство нардепа в Киеве. К покушению причастны спецслужбы РФ, - Грицак. ВИДЕО

В столице была предотвращена попытка покушения на жизнь народного депутата Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на брифинге в субботу в Киеве сообщил Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Вчера в Киеве предупреждено совершение резонансного преступления - покушение на жизнь народного депутата", - сказал Грицак.

По его словам, к покушению причастны спецслужбы Российской Федерации.

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Грицак также сообщил, что по подозрению в совершении этого преступления задержаны двое человек, они отчитывались перед своим куратором в РФ.

Глава СБУ указал, что проводилась тщательная подготовка преступления.

Что касается способа покушения, то, по словам главы СБУ, это должно было быть сделано с применением самодельного взрывного устройства, рассматривались два варианта - подложить взрывчатку под автомобиль или чтобы взрывное устройство сдетонировало по пути следования авто.

Злоумышленники отрабатывали возможность побега в РФ после совершения преступления, добавил Грицак.

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Наверное совесть проснулась, хотят искупить вину перед украинским народом
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А вот это вариант. Похоже Савченко. Было бы самое резонансное убийство.
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Этим нардепом был Альберт Эйнштейн.
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Сколько покушений уже предотвратили, сколько шпионов поймали, лучше АНБ работают, МИ6 в подметки не годится.
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Вот ты, троль, можешь привести пруф в защиту своего выхлопа?
Так не пались так тупо, дятел! С работы ж выгонят!
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Неужели кто-то верит в эту херню от Грицака? Наверное это сейчас так модно - считать всех людей за лохов. Хотя... ведь сумели они всех развести после Майдана...
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Вот ты, троль, можешь привести пруф в защиту своего выхлопа?
Так не пались так тупо, дятел! С работы ж выгонят!
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почему всех? тебя - считает. меня - нет.
какие у тебя основания ему не верить?
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Бдят!...Охраняют избранников!...
Не даром хлеб жуют...
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Если речь идет о Пашинском, то более топорной работы и представить себе невозможно.
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И что изменит фамилия?
Вот ты, троль, можешь привести пруф в защиту своего выхлопа?
Так не пались так тупо, дятел! С работы ж выгонят!
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Можна лише гадати про призвіще цього нардепа і чи він нардеп взагалі. Та і чи дійсно там рашистський слід....Багато запитань і жодної поки що відповіді..😕😕😕
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Обговорювати нема що-ось із цим згідний.
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Ага, со скрепой РПЦ и ТРК "Украина", ахметовской.
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Господи, да где ж вы раньше-то были со своими фотками???
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Все эти коррумпированные органы банально создают видимость работы, а чем они занимаются на самом деле, мы совсем скоро узнаем осталось ждать недолго!
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а что скоро случится? земля налетит на небесную ось? чего осталось ждать недолго?
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У тебя нашли рак в 4-той стадии?
Вот ты, троль, можешь привести пруф в защиту своего выхлопа?
Так не пались так тупо, дятел! С работы ж выгонят!
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Я вот читаю наши посты и думаю, а что бы кацапье писало, если бы ФСБ предотвратило террак "пиндосов" против депутата гос.думы? Все таки мы очень разные народы
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ФСБ до такого маразма вряд ли додумается. Это возможно только в Украине.
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Россия и маразм, это однояйцевые братья близнецы...
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Это ты о диверсантах, прорывающихся под прикрытием бронетехники?!?!
Это ты о тех самых фсбэшниках, которые поймали страшного террориста по приметам в виде палатки и страшных диверсионных резиновых тапочек?!
Ты в цирке клоуном работаешь, даун?! ))))))))))
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Железнодорожная катастрофа. С рельсов сошел спецпоезд с депутатами.
Приехавшие спасатели обнаружили, что местные жители уже успели всех похоронить.
- Что, все-все погибли?!
- Ага. Некоторые, правда, пытались убедить нас, что живы, но вы же их знаете, они всегда врут.
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Да чего мелочиться, хотели взорвать всех депутатов вместе с драгоценным Шоколадным Гетьманом. Спасибо родному СБУ.
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Да, лучше бы фсбшники Хуйло замочили в сортире. Вот тут - согласен!
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что опять боэвой тепловизор?
почему не плачущий тоха-прокурорчик об этом мычит и шеколадный нквдэшник?
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Крейсер "Грицак" произвел холостой выстрел из кормового орудия.
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Вот ты, троль, можешь привести пруф в защиту своего выхлопа?
Так не пались так тупо, дятел! С работы ж выгонят!
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ага. сейчас кулявлобцы начнут скулить, что плешивый очкастый подонок онижыдети - киевская хатынь.
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Действительно, если "избранником" окажется Пашинский, то это та же тела, что с "покушением" на Шокина перед его вылетом из ГПУ.
Фамилию в студию!
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А чи не краще було почекати, поки народний депутат вже сконає, а вже потім арештувати винуватця? (аких депутатів ще 449 і всі однакові). Тоді можна було Москву трусити взявши за яйця. А так, тільки а-ля-ля, тополя...
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А сына Кличка , во Флориде , укусил аллигатор - тоже ФСБ пакостит ?!
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ледорубы и зонтики оружие прошлого века.Сейчас перед покушением надо обязательно предупредить через СМИ, т.с. дать фору или шанс спрятаться. А тут заранее уже " резонансное". Чем, скажите жизнь депутата дороже жизни моего соседа?
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На какого депутата? Если на Бойко. То отпустить и не мешать.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСБУ предотвратила убийство нардепа в Киеве. К покушению причастны спецслужбы РФ, - Грицак. ВИДЕО
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