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Все про:Львовщина (1281) пожар (2938) церковь (934) ГСЧС (654)

 Деревянная церковь XІX века горела на Львовщине, - ГСЧС. ВИДЕО

Во Львовской области произошел пожар в деревянной церкви XІX века.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба ГСЧС.

20 января в 13:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в церкви в с. Бачина Старосамборского района Львовской области. Как стало известно по прибытию спасателей к месту вызова, церковь деревянная трьохкупольная, построенная в 1868 году, не является памятником архитектуры. В 14:15 удалось локализовать пожар, и в 17:12 полностью ликвидировать.



В результате пожара огнем уничтожены два купола церкви на площади 50 кв.м. Благодаря оперативным действиям пожарных и местной общины, которая активно присоединилась к проведению работ по ликвидации пожара, удалось спасти церковь от полного уничтожения огнем, и предотвратить распространение огня на рядом расположенную колокольню.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Баптистская церковь горела ночью в Черкассах, - ГСЧС. ФОТО

К ликвидации пожара привлекли 29 спасателей и 8 единиц спецтехники. Причины возникновения возгорания устанавливается. На пожаре никто не пострадал.
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Карауууул!
Пощади, ночь на дворе, а дома нет валидола.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияДеревянная церковь XІX века горела на Львовщине, - ГСЧС. ВИДЕО
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