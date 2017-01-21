 Деревянная церковь XІX века горела на Львовщине, - ГСЧС. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба ГСЧС.
20 января в 13:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в церкви в с. Бачина Старосамборского района Львовской области. Как стало известно по прибытию спасателей к месту вызова, церковь деревянная трьохкупольная, построенная в 1868 году, не является памятником архитектуры. В 14:15 удалось локализовать пожар, и в 17:12 полностью ликвидировать.
В результате пожара огнем уничтожены два купола церкви на площади 50 кв.м. Благодаря оперативным действиям пожарных и местной общины, которая активно присоединилась к проведению работ по ликвидации пожара, удалось спасти церковь от полного уничтожения огнем, и предотвратить распространение огня на рядом расположенную колокольню.
К ликвидации пожара привлекли 29 спасателей и 8 единиц спецтехники. Причины возникновения возгорания устанавливается. На пожаре никто не пострадал.
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