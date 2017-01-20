EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Общество
  1136  11
Материалы по теме:
Все про:Кировоградщина (220) похороны (574) смерть (4367) Антитеррористическая операция (15601) потери (744)

 Бойца 17-ой танковой бригады Сергея Косеева провели в последний путь на Кировоградщине. ВИДЕО

косеев

Военнослужащего 17-й танковой бригады Сергея Косеева провели в последний путь в селе Верхнеингульское на Кировоградщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

До службы в армии Сергей работал помощником комбайнера. В прошлом году, в конце мая, поступил на военную службу по контракту. После военной подготовки отправился на передовую. Был водителем транспортного отделения зенитно-ракетной батареи 17-й бригады.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На Волыни попрощались с сержантом 14-й бригады Богданом Корнелюком, погибшим на Луганщине. ВИДЕО

Боец погиб 15 января от пулевого ранения возле поселка Северское на Луганщине. В следующем месяце Косееву должно было исполниться 34 года. У него осталась жена и мать.



За время АТО из Бобринецкого района Кировоградской области погибли десять военнослужащих.

Смотрите: С погибшим на Луганщине офицером 24-ой мехбригады Виталием Сенюком простились в Ивано-Франковске. ВИДЕО

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Воїни, котрі загинули, захищаючи Батьківщину і мирне небо над її жителями, возносяться в рай.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
17 та бригада... ПЕРЕД КОЖНИМ З НИХ СТАНУ НА КОЛІНА.ЦЕ ГЕРОЇ!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
племянник там отслужил в 3 мобилизацию.
Земля пухом.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ВОНИ РЕАЛЬНО ГЕРОЇ !!!!!!!!! нас виводили з невеличкого котла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вечная память и вечная слава герою -а Гройсман гуляет а куча депутатов полетела в Штаты пофоткаться - как то ВСЁ неправильно в Украине заточено !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТВидеоОбществоБойца 17-ой танковой бригады Сергея Косеева провели в последний путь на Кировоградщине. ВИДЕО
 Облако тегов
Roshen Антитеррористическая операция армия Великобритания взятка военнослужащие ВР ГФС Давос депутат Донбасс инаугурация Киев Крым Министерство по вопросам оккупированных територий Минобороны Нацполиция обстрел оккупация Порошенко потери Россия СБУ смерть суд США Трамп Укрзализныця Черныш Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти