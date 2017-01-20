 Бойца 17-ой танковой бригады Сергея Косеева провели в последний путь на Кировоградщине. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
До службы в армии Сергей работал помощником комбайнера. В прошлом году, в конце мая, поступил на военную службу по контракту. После военной подготовки отправился на передовую. Был водителем транспортного отделения зенитно-ракетной батареи 17-й бригады.
Боец погиб 15 января от пулевого ранения возле поселка Северское на Луганщине. В следующем месяце Косееву должно было исполниться 34 года. У него осталась жена и мать.
За время АТО из Бобринецкого района Кировоградской области погибли десять военнослужащих.
1136 11
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Один украинский воин погиб в результате сегодняшних обстрелов боевиков, - пресс-центр штаба АТО(45)
За минувшие сутки ни один украинский воин не погиб и не был ранен, - спикер АТО(12)
На Волыни попрощались с сержантом 14-й бригады Богданом Корнелюком, погибшим на Луганщине. ВИДЕО(18)
С погибшим на Луганщине офицером 24-ой мехбригады Виталием Сенюком простились в Ивано-Франковске. ВИДЕО(23)
10 самых смертоносных событий в истории человечества(3)
Миссия ОБСЕ зафиксировала 124 взрыва на Донбассе 18 января(5)
Российский оккупант задержан вблизи позиций украинских войск на Донетчине, - пресс-центр штаба АТО(96)
Герої не вмирають!
Ответить
Ответить
Ответить
Земля пухом.....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить