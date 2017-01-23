 В Киеве на участке, принадлежащем гражданину Вьетнама, ведется незаконное строительство. ДОКУМЕНТ+ВИДЕО

На земельных участках по адресу ул. Нововокзальная , 69, 71,73,75 проводится строительство .

Целевое назначение земельного участка - строительство и обслуживание жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений ( приусадебный участок) . Согласно ГСН, на этой земле можно строить здания не выше четырех этажей.



Об этом сообщает Цензор.НЕТ

При этом сперва не было установлено ограждение , нет обязательного информационного стенда с информацией о проекте строительства , застройщике и подрядчике , разрешении на строительство и тому подобное. Также не выполнены требования по обеспечению безопасности пешеходов и проезда транспорта.





Согласно информации Департамента градостроительства и архитектуры КГГА , никаких градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков на эти адреса не предоставлялось .







По данным Департамента земельных ресурсов КГГА , все четыре земельных участка по этим адресам на основании решений Киевского городского совета принадлежат гражданам Троценко А.В., Кузьменко А.В. , Шиле А.А., Буличу В.М.









Притом, что по данным Департамента архитектуры, участок на Нововокзальной, 75 принадлежит

гражданину Вьетнама Так Тиен Туан . Активист

, выступающие против незаконного строительства в Киеве, отмечают, что указанный гражданин Вьетнама выкупил все четыре участка. В качестве доказательства они приводят договора купли-продажи, которые показывает застройщик.





28 декабря общественные активисты мирным путем способствовали остановке незаконного строительства по адресу ул . Нововокзальная, 75 . Однако, не смотря на открытое уголовное производство и протесты со стороны общества, строительство продолжалось.



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В частности, речь идет о Напомним, ранее мы писали о других скандальных стройках в столице, на которых органы власти также вовремя не провели проверки и не помешали незаконному строительству.В частности, речь идет о ЖК Busov Hill , где ГАСК до сих пор не может осуществить проверку, и ЖК "Схидна брама" , где за время судебных разбирательств возведены несколько секций многоэтажного дома, хотя в Киевской городской администрации это строительство считают незаконным.



В КГГА отмечают, что несколько раз уполномоченные лица приходили с проверкой на строительство, однако не смогли ее осуществить из-за отсутствия ответственных за строительство.В полиции сообщают, что по факту самовольного строительства по указанным адресам осуществляется досудебное расследование.