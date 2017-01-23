 В Киеве на участке, принадлежащем гражданину Вьетнама, ведется незаконное строительство. ДОКУМЕНТ+ВИДЕО

На земельных участках по адресу ул. Нововокзальная, 69, 71,73,75 проводится строительство. Целевое назначение земельного участка - строительство и обслуживание жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок). Согласно ГСН, на этой земле можно строить здания не выше четырех этажей.
При этом сперва не было установлено ограждение, нет обязательного информационного стенда с информацией о проекте строительства, застройщике и подрядчике, разрешении на строительство и тому подобное. Также не выполнены требования по обеспечению безопасности пешеходов и проезда транспорта.
Согласно информации Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, никаких градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков на эти адреса не предоставлялось.
По данным Департамента земельных ресурсов КГГА, все четыре земельных участка по этим адресам на основании решений Киевского городского совета принадлежат гражданам Троценко А.В., Кузьменко А.В., Шиле А.А., Буличу В.М.
Притом, что по данным Департамента архитектуры, участок на Нововокзальной, 75 принадлежит гражданину Вьетнама Так Тиен Туан. Активисты, выступающие против незаконного строительства в Киеве, отмечают, что указанный гражданин Вьетнама выкупил все четыре участка. В качестве доказательства они приводят договора купли-продажи, которые показывает застройщик.
28 декабря общественные активисты мирным путем способствовали остановке незаконного строительства по адресу ул. Нововокзальная, 75. Однако, несмотря на открытое уголовное производство и протесты со стороны общества, строительство продолжалось.
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В КГГА отмечают, что несколько раз уполномоченные лица приходили с проверкой на строительство, однако не смогли ее осуществить из-за отсутствия ответственных за строительство.
В полиции сообщают, что по факту самовольного строительства по указанным адресам осуществляется досудебное расследование.
Напомним, ранее мы писали о других скандальных стройках в столице, на которых органы власти также вовремя не провели проверки и не помешали незаконному строительству.
В частности, речь идет о ЖК Busov Hill, где ГАСК до сих пор не может осуществить проверку, и ЖК "Схидна брама", где за время судебных разбирательств возведены несколько секций многоэтажного дома, хотя в Киевской городской администрации это строительство считают незаконным.
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Для того, шобы провести проверку, нужно сначала разбираться:
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Зачем столице Украины такая бездарная служба с безнадежными идиотами превратившими красивейший город земли в скопление машин, горы безформенного бетона и проваливающегося асфальта? С подземными переходами, зас*анными торговыми гадюшниками ? Столица стала средой обитания без зелени, без удобств для горожан.
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https://www.facebook.com/deputats.ua/videos/1093213924078622/
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Говорили-балакали.
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Возможно, они успеют уехать... А если нет, неужели их управление забудется?
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