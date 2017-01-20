 Трамп принял присягу Президента США. ВИДЕО (Обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Согласно Конституции США, президентство Барака Обамы закончилось в 12:00 по вашингтонскому времени и в этот же момент в должность вступил избранный президент. Спустя несколько минут Трамп был приведен к присяге в ходе церемонии инаугурации на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

Присягу Трампа принял председатель Верховного суда США Джон Робертс.

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Официальный стрим инагурационного комитета США:Часть мероприятий уже состоялась 19 января. В частности, в первой половине дня Дональд Трамп вместе с избранным вице-президентом Майком Пенсом принял участие в символической церемонии возложения венка погибшим американским солдатам на Арлингтонском Национальном кладбище. Доступ на это мероприятие был разрешен только для членов семей первых лиц, представителей администрации и отдельно аккредитованных СМИ.