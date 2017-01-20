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 Трамп принял присягу Президента США. ВИДЕО (Обновлено)

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Трамп одержал победу на выборах 8 ноября, набрав 279 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270 голосов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно Конституции США, президентство Барака Обамы закончилось в 12:00 по вашингтонскому времени и в этот же момент в должность вступил избранный президент. Спустя несколько минут Трамп был приведен к присяге в ходе церемонии инаугурации на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

Присягу Трампа принял председатель Верховного суда США Джон Робертс.




Официальный стрим инагурационного комитета США:



Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой Администрацией Президента США

Часть мероприятий уже состоялась 19 января. В частности, в первой половине дня Дональд Трамп вместе с избранным вице-президентом Майком Пенсом принял участие в символической церемонии возложения венка погибшим американским солдатам на Арлингтонском Национальном кладбище. Доступ на это мероприятие был разрешен только для членов семей первых лиц, представителей администрации и отдельно аккредитованных СМИ.
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Да ну нафиг?! 10 000 долларов! Ничего себе проездной?!

Хотя... Если он на автобусе да прям в США на инаугурацию, то...
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100 самых богатых
людей в С.Ш.А. договорились между собой ,что будут отдавать 50 % заработанных
средств Родине !!! Вот бы нашим олигархам последовать их примеру и таким как
Ахметов , Боголюбов , Коломойский , Пинчук , Новинский ,Тимошенко,Курченко,
,Порошенко , Королевская , Жвания , Фирташ , Кравчук Л.М.,Шуфрич ,Бойко ,Клюев
,Лёвочкин ,Богатырева, ,Тигипко ,Тартута ,Новальный ,Новинский ,Медведчук
,Симоненко ,Краснов , Онищенко другие
,поступить так же? Этим, он доказали их любовь к Украинскому народу, в этот
трудный для страны час !!!! Если они не
будут кормить украинскую Армию , то будут скоро кормить Армию России !!!


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Нова епоха: страшенні мільярдери застосовують популістську риторику якби з нею народились. Блла-бла-бла... що він несе... повернемо границі Америки народу, здоров'я народу, робочі місця - народу, час пустих промов пройшов...
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из истории
по данным СNN,рейтинг Трампа перед инаугурации 40% в США и 52% за рубежом.
Рейтинг Обамы в 2009 году был 84%,
рейтинг Клинтона в 1992 году 67%
рейтинг Буша-мл. был в 2001 году 61%
Интересная статистика однако...
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помниццо, в Сиэттле в 2008 году на половине машина была наклейка Obama"08. Я в то время хотел, чтоб победил Маккейн и превратил парашу в руины.
Однако , давно я не люблю этих ордынцев....
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Шо-то "жиденько" "вітають" омЕриГовского "недохряка"....

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Мастер разговорного жанра.
Штампы + жестикуляция.
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на сепарской странице вк тоже стрим инагурации президента США ...жителям дамбаса невсеравно типа .
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А мені промова Трампа сподобалася. От що буде з діями-поки велике питання.
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ага ......мессия пришёл.........и дороги построит....и рабочие места создаст.....такое ощущение,что речь президента постсоветской страны
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Та да-и политикам не надо больше пустых обеспокоенностей выражать, а надо делом заниматься...
Каждый своё хочет слышать.
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будет щемить нелегалов (welcome back, панове, кто не успел легализоваться), богатеть как г--н Порошенко, целоваццо взасос с ВВХ.... и ===> impeachment
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Так нищие маргиналы никогда богатых и успешных не любили...
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Слухаючи його in vivo побоююсь, простоватий... Думаю Х"ло його обмане парочку разів спочатку. А потім грізлі має розізлитись.
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пока что речь Трампа на инаугурации напоминает обещание наступления рая в Америке. Сделаем Америку снова великой, все вместе будем гордиться Америкой, все построим и отремонтируем, всех террористов замочим, Б-г целует Америку.
популист. всем бабам по мужику, дитям мороженное.
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Одразу після Трампа виступає равін , а хтось свого нагнав з москвабаду до України
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Все под Богом ходим.....,Эй начальиииик......,пришел и ушел,а жизнь продолжается....
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Только, что Трамп в своем выступлении намекнул Шо буИИтЬ прАдАлжать дела АбАмы, также **ать в кацапских лифтах и пАдЬЄздахЪ...
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а сыновья будут шариться по куйлостану , переодетые в женщин лёгкого поведения
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Русня встати , ваш новий гімн співає американка українського походження .
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Та-ЙОЙ-ДУБА-ДУБА-ДУБА!...
Біг-ме,шо тільки-но,,---до селянського клубу.
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"Америке не нужны те кто много просит" О ком это он?
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О ху)ле, который вечно ловил Обаму на разных форумах и канючил под дверями его туалета.
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Ловил Обаму, запирал его в туалете, заставлял что-то делать? Думай что говоришь. Ответ не правильный.
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а може ну его?
ну хоть до мандея?
ну чуб обзолоченый теми кто с низкой социальной ответственностью...
а больше так пока ничего...
не есть.
оно еще на весь мир в инете и по новостям ругается с портным, который сказал,
что мелании шить не будет.
такое вот у нас сегодня - спарринг партнер портного иннагурируется.
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Ну то що він не святий це зрозуміло , а сварка з портним навпаки , додасть йому голосів , він показує що є звичайною людиною .
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це мірило.
воно ше погавкаеться с собаком по твіттеру,
який на нього гиркне.
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про чуб - это классно....у грязной обоссаной свиньи от постоянных "золотых дождей" волосня стала под цвет мочи московских проституток....хороший теперь перзидент у америки, есть за что уважать.....хахахаха
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Дуже сподобалася мова Трампа на інавгурації. Особливо слова про те, що США не стануть нав'язувати свій спосіб життя іншим країнам, але будуть бути для них прикладом.
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Вітаю расіян з новим президентом, нехай Доналд удвічі більше відвідує ваші під"їзди, безкоштовно роздає Бояришнік з подвійним вмістом метанолу і нехай все те що ви несете іншим народам відкликнеться у вас сторицею!
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для чего ты это здесь написал?
не нравится...- отвали в сторону... глянь какая очередь за тобой стоит... чтобы попасть на ЦН И ОБСУЖДАТЬ ИНАНГУРАЦИЮ ТРАМПА!
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Дане переживай ты так. Трамп не токо ссать будет в ваших подъездах, а не исключено, что ещё и кучки накладывать. Ничего - привыкнете. Больше петухов налепите.
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много букфф!! нада простенько так - "трампфф принял" !!!! (не больше кватерниона слофф по архетипу!! = иначи - новость написал новостной бот!! ).
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набрав 279 голосов выборщиков

306 голосов выборщиков
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внимательно слушал всю его речь,
судя по тому что он хочет, его лет на 50 избрали, нет?
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А вы заметили как тихо стало на улицах?.. Все смотрят ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ
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Ура Яныковыч победил!Слава белобрысому яныковычу!
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ТАСС ‏@tass_agency



Корреспондент RT задержан в Вашингтоне во время инаугурации Трампа
http://go.tass.ru/198a
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...Закрытая решением украинской группы Roshen кондитерская фабрика в Липецкой области будет перезапущена новыми инвесторами после продажи актива.
http://antikor.com.ua/articles/147655-okozamylivanie_poroshenko_ne_zakryvaet_roshen_v_rossii_a_perezapisyvaet_na_podstavnyh_lits

...
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маладец!
принял таки и,
как говорят у нас в Индии, взложил на слона...
будем следить за как несет.
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Игорь Эйдман
10 минут назад·

Стиль и содержание первой президентской речи Трампа напоминают риторику Муссолини и Гитлера: безудержный урапатриотизм, безответственные популистские обещания, игра на эмоциях толпы, стремление провести черту под плохим временем "до меня" и будущей счастливой жизнью "со мной" , прямо с этой минуты...

В общем сплошное D̶e̶u̶t̶s̶c̶h̶l̶a̶n̶d̶ USA über alles. Что он будет делать, когда его фанфаронские обещания лопнут, как мыльные пузыри? Как и полагается такого рода политикам, попытается нагнетать патриотическую истерию и валить все проблемы на демократов и старую

"космополитическую" элиту.
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Конгресс и Республиканская партия кишат умными людьми
так что давайте посмотрим на их вожможности
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Присяга Пенса была намного торжественней и человечней, он вполне искренне прослезился, и это было к месту.
Трамп, хоть и пытается натянуть на себя торжественную маску, но это выглядит убийственно неорганично. Мурло старого проженного цинника и эта и жестикуляция мелкого торговца выпирает из всех складок туливища... Нет в нём ничего честного и человеческого, так же как в его дурацких золотых дворцах и в пластмассовых бабах
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бл, демократы, хватит усираться, ну выбрали уже, всё, умейте проигрывать.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомТрамп принял присягу Президента США. ВИДЕО (Обновлено)
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