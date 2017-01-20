 Трамп принял присягу Президента США. ВИДЕО (Обновлено)

Согласно Конституции США, президентство Барака Обамы закончилось в 12:00 по вашингтонскому времени и в этот же момент в должность вступил избранный президент. Спустя несколько минут Трамп был приведен к присяге в ходе церемонии инаугурации на ступенях Капитолия в Вашингтоне.
Присягу Трампа принял председатель Верховного суда США Джон Робертс.
Официальный стрим инагурационного комитета США:
Часть мероприятий уже состоялась 19 января. В частности, в первой половине дня Дональд Трамп вместе с избранным вице-президентом Майком Пенсом принял участие в символической церемонии возложения венка погибшим американским солдатам на Арлингтонском Национальном кладбище. Доступ на это мероприятие был разрешен только для членов семей первых лиц, представителей администрации и отдельно аккредитованных СМИ.
Хотя... Если он на автобусе да прям в США на инаугурацию, то...
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100 самых богатых
людей в С.Ш.А. договорились между собой ,что будут отдавать 50 % заработанных
средств Родине !!! Вот бы нашим олигархам последовать их примеру и таким как
Ахметов , Боголюбов , Коломойский , Пинчук , Новинский ,Тимошенко,Курченко,
,Порошенко , Королевская , Жвания , Фирташ , Кравчук Л.М.,Шуфрич ,Бойко ,Клюев
,Лёвочкин ,Богатырева, ,Тигипко ,Тартута ,Новальный ,Новинский ,Медведчук
,Симоненко ,Краснов , Онищенко другие
,поступить так же? Этим, он доказали их любовь к Украинскому народу, в этот
трудный для страны час !!!! Если они не
будут кормить украинскую Армию , то будут скоро кормить Армию России !!!
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по данным СNN,рейтинг Трампа перед инаугурации 40% в США и 52% за рубежом.
Рейтинг Обамы в 2009 году был 84%,
рейтинг Клинтона в 1992 году 67%
рейтинг Буша-мл. был в 2001 году 61%
Интересная статистика однако...
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Однако , давно я не люблю этих ордынцев....
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Штампы + жестикуляция.
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Каждый своё хочет слышать.
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популист. всем бабам по мужику, дитям мороженное.
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........
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Біг-ме,шо тільки-но,,---до селянського клубу.
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ну хоть до мандея?
ну чуб обзолоченый теми кто с низкой социальной ответственностью...
а больше так пока ничего...
не есть.
оно еще на весь мир в инете и по новостям ругается с портным, который сказал,
что мелании шить не будет.
такое вот у нас сегодня - спарринг партнер портного иннагурируется.
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воно ше погавкаеться с собаком по твіттеру,
який на нього гиркне.
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не нравится...- отвали в сторону... глянь какая очередь за тобой стоит... чтобы попасть на ЦН И ОБСУЖДАТЬ ИНАНГУРАЦИЮ ТРАМПА!
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306 голосов выборщиков
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судя по тому что он хочет, его лет на 50 избрали, нет?
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Корреспондент RT задержан в Вашингтоне во время инаугурации Трампа
http://go.tass.ru/198a
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http://antikor.com.ua/articles/147655-okozamylivanie_poroshenko_ne_zakryvaet_roshen_v_rossii_a_perezapisyvaet_na_podstavnyh_lits
...
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принял таки и,
как говорят у нас в Индии, взложил на слона...
будем следить за как несет.
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10 минут назад·
Стиль и содержание первой президентской речи Трампа напоминают риторику Муссолини и Гитлера: безудержный урапатриотизм, безответственные популистские обещания, игра на эмоциях толпы, стремление провести черту под плохим временем "до меня" и будущей счастливой жизнью "со мной" , прямо с этой минуты...
В общем сплошное D̶e̶u̶t̶s̶c̶h̶l̶a̶n̶d̶ USA über alles. Что он будет делать, когда его фанфаронские обещания лопнут, как мыльные пузыри? Как и полагается такого рода политикам, попытается нагнетать патриотическую истерию и валить все проблемы на демократов и старую
"космополитическую" элиту.
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так что давайте посмотрим на их вожможности
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Трамп, хоть и пытается натянуть на себя торжественную маску, но это выглядит убийственно неорганично. Мурло старого проженного цинника и эта и жестикуляция мелкого торговца выпирает из всех складок туливища... Нет в нём ничего честного и человеческого, так же как в его дурацких золотых дворцах и в пластмассовых бабах
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