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 Позолоченный корпус, кнопки из 18-каратного золота, стоимость 1,5 млн рублей, - в России состоялась презентация "православного смартфона". ВИДЕО

В российской столице состоялась презентация так называемого "православного смартфона".

Как сообщает Цензор.НЕТ, смартфон стоит 1,5 миллиона рублей (ред. - более 650 тыс.гривен) и имеет позолоченный корпус с кнопками из 18-каратного золота. На корпусе телефона выгравирован крестом с надписью "Спаси и сохрани". Видеопрезентацию православного девайса опубликовал кремлевский пропагандистский телеканал Russia Today.
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Смотрите также: "США, Япония и, тем более, Китай на десятилетия отстают от нас по радиоэлектронике", - замглавы генсовета "Единой России" Железняк о достижениях РФ. ВИДЕО
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а тамошнее быдло все так же будет стоять на коленях и рассказывать о "госдолге сша"...
- дебилы, *ля(с)
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Кстати, о госдолге. Обратите внимание на жителях каких стран больше всего госдолга и на те гордые и независимые (по краю), укоторых почти нет госдолга и задайтесь вопросом где более высокий уровень жизни.

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гадаю шо наступне шо їм потрібно зробити- це зліпок хуйловської дупи у натуральний розмір та обов'язково в золоті, щоб смачнійше було вилизувати
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і цю дупу вішати на ніс замість цака щоб зручніше було лизати
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На корпусе телефона выгравирован крестом с надписью "Спаси и сохрани".

На золотом телефоне уместнее была бы надпись:
"Сребролюбец не насытится серебром. Дайош золото-брильянты!"
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На корпусе телефона выгравирован крестом с надписью "Спаси и сохрани"

----
Видимо, в парашке уже не уверены, что рашка просуществует еще пару лет и поэтому уповают на Бога?
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Просто боятся по башке от воров получить- таки гроши, таки гроши.
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а зачем так много кнопок? по сути, двух предостаточно - Ад и сломанная - Рай...
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По нему можно позвонить в небесную канцелярию,но все равно попадешь к Гундяю.
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мда..... с дизайном у них чтот не то.... то "смартфон" с размерами и формами как кирпич... то скульптуры из гавнища..... одним словом - "духовные" выродки
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есть жесть! кацапы на почве религии совсем ипанулись
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Действительно, *Спаси и Сохрани* будут кричать грабители убегая в ужасе увидев такой смартфон, ибо такое чудо могут посволить себе только считанные люди особо приближенные к императору и КГБ.
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Звизданутые. Помню, в прошлом году, в Домодево- "Набор Патриота", с фотками Фуйла. На каждом наборе- разная фотка! Так там, как оказалось- монетки были, с профилями Сталина, Жукова... Серебрянные. Не знаю- скока штук. Цена- где-то 300 евро. Так меня, беспечного, чуть менты не загребли, когда я эту хрень стал фотать! Потребовали все фотки удалить. Я- удалил! Хрен зна, с них станется. И мне было вовсе не смешно.
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Смартфон с кнопками! Ха-ха-ха!
А заводится, рукояткой...
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...кикстартером, а заправляется бензином от зажигалок.
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ну тогда и сам звонить не будет и в радиусе 100 метров сигнал пропадет.
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Корпус из золота, украденного у народов Сибири, начинка китайская,зато цена расейская, путяфон ,
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стиль модерн...екатериненских времен...под старину
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Ну и реакция у Вас! Я пока очепятку исправил, а уже и ответ есть...
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Буду ждать позолоченные лопату, ну или телефон из навоза!!! А, то плагиат какой-то!)))
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Какое убожество. Одни кнопки чего стоят.)) Какой же это "смартфон"? А "позолота" ...)) Варварское великолепие.)))))
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Коли вже та православна мразь передохне, вже з жиру зовсім побісились, ззаді потрібно було написати - прибий цю мразь.
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Тут с Россией никто не сможет тягаться, это одна большая клиника.
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Спаси и сохрани от справедливости простака, узревшего развод.
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Вместо алло следуя инструкции производителя теперь нужно отвечать х*йло :D
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А кроме золота, там что-то полезное есть?
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Я очень рад за козломордое отродье : ему вбросили очередную игрушку.
А теперь посмотрите, за что они нас убивают. Это - кирпич Десятинной церкви в Киеве. Кто не знал, это - 10-й век, это - Украина. А козломордия появилась лет через 700:

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И там на фундаментах Десятиной пыталась разместится церковь вроде московского патриархата. ( вроде )
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Теперь я понял откуда растут ноги у заявления какого-то депутата Госдумы о том, что США и Япония отстали в области радиоэлектроники от России на десятки лет.
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Яке жлобство цей ваш "православний смартфон", фу.
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КРЫША У КРЕМЛЕ-БАНДЫ НЕ ЕДЕТ потому что ОНА СЪЕХАЛА 25го октября 1917го !!!
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А вы думаете для чего КГБ власть захватила в РФ? Чтобы жить красиво, и чтобы никто не мешал и вопросов не задавал.
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Это называется примерно так:Надругательство над верой,богохульство,корыстолюбие!
Это нижнее дно,самого нижнего ада!
Ересь!
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продолжайте , не останавливайтесь ...даю подсказку

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ватні раби на забардюрье вже замість води сніг в відрах варять, а їхні царькі на цьому фоні не приховуючись з жиру бісяться. ДЯКУЮ ТОБІ БОЖЕ ШО Я НЕ МАЦКАЛЬ!
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для среднестатистического москаля дорого а для Гундяева дешевое убожество . ну что это такое позолоченный корпус . нет что целиком из золота или платины . да и кнопки могли бы из драг. камней резонуть
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а на какой он оси? Вот смотрю и никак не догадаюсь- андроид или винда?
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яптафон не все золото что блестит как раз про это
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Вот оно - преимущество российской электроники! Ни у кого такого нет!
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В то время, когда во Франции разрабатывали упрощенные телефоны по цене в 20 евро для доступности любому человеку, тоталитарные лидеры продолжали отрываться от народа свежими ПОНТАМИ.
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"США, Япония и, тем более, Китай на десятилетия отстают от нас по радиоэлектронике", - замглавы генсовета "Единой России" Железняк о достижениях РФ...
... так вот он - предмет гордости нарасийцев, и зависти для "пиндосов", японцев и китайцев... )))
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Ну, по такой же логике надо к нему и Ладу-феКалину из чистого золота с надписями и крестами сделать. Чтоб немцы и японцы поняли, как они отстали от автопрома паРаши.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПозолоченный корпус, кнопки из 18-каратного золота, стоимость 1,5 млн рублей, - в России состоялась презентация "православного смартфона". ВИДЕО
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