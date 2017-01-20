Загрузка видео...
Позолоченный корпус, кнопки из 18-каратного золота, стоимость 1,5 млн рублей, - в России состоялась презентация "православного смартфона". ВИДЕО
В российской столице состоялась презентация так называемого "православного смартфона".
Как сообщает Цензор.НЕТ, смартфон стоит 1,5 миллиона рублей (ред. - более 650 тыс.гривен) и имеет позолоченный корпус с кнопками из 18-каратного золота. На корпусе телефона выгравирован крестом с надписью "Спаси и сохрани". Видеопрезентацию православного девайса опубликовал кремлевский пропагандистский телеканал Russia Today.
Ответить
- дебилы, *ля(с)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На золотом телефоне уместнее была бы надпись:
"Сребролюбец не насытится серебром. Дайош золото-брильянты!"
Ответить
----
Видимо, в парашке уже не уверены, что рашка просуществует еще пару лет и поэтому уповают на Бога?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А заводится, рукояткой...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А теперь посмотрите, за что они нас убивают. Это - кирпич Десятинной церкви в Киеве. Кто не знал, это - 10-й век, это - Украина. А козломордия появилась лет через 700:
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это нижнее дно,самого нижнего ада!
Ересь!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
... так вот он - предмет гордости нарасийцев, и зависти для "пиндосов", японцев и китайцев... )))
Ответить
Ответить
Ответить