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Все про:КГГА (1841) Киев (15859) пикет (669) протест (5204) рынок (395) МАФы (128) титушки (486) Белоцерковец (27) Олег Богачук (298)

 "Ні "благоустрою" в балаклавах!": предприниматели протестовали против сноса МАФов в столице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Владельцы МАФов в районе КПИ и предприниматели с Харьковского рынка провели акцию протеста с призывом к нардепу (БПП) и экс-руководителю департамента городского благоустройства Киевского городского совета, советнику мэра Киева Дмитрия Белоцерковца прекратить снос МАФов в столице.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук

"Мы хотим встретиться с депутатом и посмотреть на его коттедж, расположенный по адресу ул. Добровольческих батальонов (бывшая ул. Панфиловцев) 6/1, задать несколько вопросов по его электронной декларации и узнать у жителя Севастополя, кто будет компенсировать многомиллионные убытки от деятельности его команды в составе гражданина России Клипы, его одноклассницы Хвостовой и сотен спортсменов-"титушек", навезенных из всех регионов страны", - заявили организаторы акции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Врачи сообщили о пяти пострадавших в ходе конфликта во время сноса строительного рынка в Киеве, - полиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Участники акции принесли строительный мусор, и элементы снесенных МАФов и торговых павильонов. Активисты в балаклавах, спецжилетках и с огнетушителями продемонстрировали как выглядят и действуют работники "благоустрою" во время сноса МАФов. Кроме того, активисты держали плакаты с призывами прекратить снос МАФов и торговых павильонов в столице.


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Владельцы снесенных МАФов устроили акцию протеста.

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Участники принесли элементы разгромленных МАФов, а также шины.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Человек, который законно поставил киоск, является не меньшим героем, чем тот парень, который на фронте держит линию", - Луценко. ВИДЕО

киев протест кгга мафы белоцерковец

Активисты в балаклавах, спецжилетках и с огнетушителями продемонстрировали как выглядят и действуют работники "благоустрою" во время сноса МАФов.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Начали вырывать, схватили за руку - вырвали, почти сломав большой палец": во вчерашней акции владельцев МАФов под КГГА пострадали двое людей. ФОТО

киев протест кгга мафы белоцерковец

Активисты держали плакаты с призывами прекратить снос МАФов в столице.


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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Появилось видео сноса МАФов на КПИ. Четыре человека ранены. ВИДЕО

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные ночью разгромили киоски возле столичного метро "Политехнический институт". ФОТОрепортаж

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За соблюдением порядка во время акции наблюдали правоохранители.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевские коммунальщики демонтировали киоски возле метро "Лесная". ФОТОрепортаж

киев протест кгга мафы белоцерковец

Фото: Олег Богачук

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"Геть усих"? "Неголосуємо"? Уже проходили. Результат известен.
Молодцы, ребята. Благоустройство на должно быть в балаклавах.
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когда будет протест против "паркуюсь где хочу"?
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Молодці, що проводять акції. Тільки яким боком мерія до Харківського ринку, що знаходиться на приватній території? Ви б з цим краще під ГПУ до Луценка йшли-він за це відповідає.
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Вы им же, сцуки, разрешили, а теперь палите и сносите по ночам руками титушек, куда тупой мер смотрит или в доле. Хотя я сам против бесконтрольной торговли, особенно возле метро.
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у нас керівників багато. а відповідать нікому...
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Кличко понабирал Севастопольских студентов (граждан России), которые рулят 4 млн. городом. Сказал бы кто 3 года назад - не поверил бы.
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Когда уже будет протест - хочу жить по законам?
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Они незаконно заняли территории и понастраивали халабуд которые портят внешний вид столицы. Снос этого безобразия должен проводится по всей Украине.
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uran31, протест будет когда у тебя протестовалка подростет.... то есть - никогда....
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А ці МАФи, мають документи правильно і офіційно оформлені? Бо якщо так, то потрібно ловити тих хто громить, і судити. А якщо ні, то вони нічим не кращі за корупціонерів.
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да имеют, да звонят в полицию когда громят, да полиция игнорирует вызов, даже ловили таких титушек у которых в багажнике машины были документы и жетон полиции.
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В держслужбах будь-який документ, присланий не анонімно, реєструється. Номер реєстрації, також можна попросити поставити на його копії (дублікаті). Рекомендую посилати одразу багато примірників: СБУ, МВД, ПРОКУРАТУРА, міжнародні інстанції (зараз на Україну багато уваги, можна це використати), ще декілька в різні канали новин.
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Коли вишлете, приєднайте копію тут, в коментарах. Слово потрібно підтвердити.
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І ще одне цікавить, як ви в багажник чужої машини залізли???
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не мы и не я новость в фейсбуке была. Да всё понятно как это делается. Кличко через благоустрий отживает территорию для строительства. Всё порешано с полицией и она на вызов не выезжает, только постфактум утром.
https://www.facebook.com/sergey.orlov.s/videos/10211854916313318/
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Перед цим ви говорили інакше... дуже швидко змінюєте свої слова... це дуже схоже на поведінку "путінських щурів" - розкидатись словами, без аргументації. Одразу видно кому вірити, а кому ні!!!
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Ну і накінець: я в фесбуці можу написати, що ти чмо, і викласти тут посилання. То, що люди мають одразу в це повірити, без всяких аргументів і доказів???
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Ну по-перше, я розмовляю українською, по друге набили представника правоохоронних органів не один на один, а як сикуни стадом накинулись (тим самим порушивши законодавство, і показавши, що ви нічим не кращі за тих хто стріляв на майдані), не вмієте себе стримувати? Значить ви неконтрольована маса (або контрольована, котра використовується Путіном для розкочегарення агресії в тилу під час війни (що доречі добре було б карати за таке розстрілом на місці)). Проте, якщо покажете копії документів підтверджуючи законність розташування МАФів, тоді ці слова, відносяться до тих, хто зносив ті мафи (котрі я чомусь впевнений, по добрій волі самі власники закривати не захотіли).
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нет. никаких документов на это гавно нет и не было.
все это было незаконно и крышевалось на уровне районов.
теперь снесли эти убогие ларьки и Киев по чуть-чуть возвращается к нормальному виду.
а не к грязному обшарпанному восточному базару в который его превратили приезжие жлобы.
все правильно Кличко делает.
Спасибо ему от Киевлянн!
а приезжие жлобы - на хер с Киева со своими ларьками.
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подойди к зеркалу и задай себе этот вопрос дегенерат сцыкливый.
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да ты же как жлоб и отвечаешь.
у вас там среди жлобов на бескрайних просторах родины под водку и семечки это может быть и канает... а у нас... у простых киевлян... звыняйте.

так все таки, откуда ты, селюк, к нам приехало?

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Кыянын ебать))) Коренной хуесос ты вот кто))) После освобождения Киева во второй мировой в городе было 200 тыс человек. Все коренные кыяны как без манер так и без эрудиции влазят в проигрышные дискуссии или ты такое одно особоодарённое сцыкло которое срётся от мысли показать своё имя печатая свой бред под фейковыми аккаунтами)))
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быдло.
звидкы ты прийихало покарять сталицу?!
звидкы, быдло необразованное?
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Когда мамка зайдёт вечером проверить уроки у неё спросишь, с какого зажопинска они в Киев приехали хуесосик-сцыкунок)))
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Так он что за "мамку" отвечает, где она родилась? Родился в Киеве или переехал на ПМЖ сюда в бессознательном возрасте - все, киевлянин. А если вышел на вокзале и прошелся 5 минут - то гость столицы. Вот и все. А мерятся у кого где предки родились - бред.
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Он не коренной, а местный. Киев это его родной город и он не в ответе за своих дедов прадедов, родились они в Киеве или нет. Вообще, заметил, что слова "коренной" и "понаехавший" зачастую употребляют именно гости столицы, а не киевляне.
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Трамп прыйдэ, порядок навыдэ. Хватит на форумах бред писать - всем смотреть инаугурацию. Покупаться, одеться в чистое, цыбулю и чеснок не хавать и ни капли спиртного до конца церемонии !!! Бо уже и так достаточно дерьма про нового господаря написали.
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Нужно вернуть Украину в 1991 год,когда все были бедные,но все горели желанием работать и заработать.Люди рвались создать новою Украину.Однако ,кто сидел во власти,решили набить свои карманы и потом крутить нищим народом,как захотят. Развалили СССР не демократы и США,а доморощенные воры и преступники,которые потом народную собственность прихватизировали и сегодня рулят вами.
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А ти краще за свою країну переживай, не трать час тут.
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А почему Кличко набрал севасопольцев в КМДА? Что , киевляне все имеют работу?
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Совет КОРЕННЫХ КИЕВЛЯН не помешал бы в городе
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Коренные Киевлянне еще помнят Киев не засранный приезжими жлобами со своими МАФами...
я думаю они бы быстро порядок навели и выкинули бы это сельское быдло на хер из Киева.
Выкинь Васю на мороз, как говорится.
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Такие вещи надо решать в юридической плоскости, а не погромами. Ведь , ставя МАФЫ, владельцы получали разрешения в районах. Тратились на стройматериалы. Это дело тонкое. А пригонять титушек - ЭТО ПОЗОРИЩЕ КЛИЧКО.
Но после театра на Андреевском спуске можно этом КМДА не удивляться. ВСЕХ на свалку не мешало бы.
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жлобы!
валите на хер из Киева со своими Мафами.
Засрали город ларьками - пройти не где.
" Предприниматели " херовы.
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во-во пройти негде! весь город в ободранных ларьках и торгашах!
на троещине купят и стоят на каждом углу - спекулянты хреновы!
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да по хер спекулянты они или нет...
главное что жлобы... которым по роду написано сидеть и срать в будке но они прутся с сталицу... но должны сидеть там среди навоза, самогона и семачек...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Ні "благоустрою" в балаклавах!": предприниматели протестовали против сноса МАФов в столице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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