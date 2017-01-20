 "Ні "благоустрою" в балаклавах!": предприниматели протестовали против сноса МАФов в столице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео: Олег Богачук
Загрузка видео...
"Мы хотим встретиться с депутатом и посмотреть на его коттедж, расположенный по адресу ул. Добровольческих батальонов (бывшая ул. Панфиловцев) 6/1, задать несколько вопросов по его электронной декларации и узнать у жителя Севастополя, кто будет компенсировать многомиллионные убытки от деятельности его команды в составе гражданина России Клипы, его одноклассницы Хвостовой и сотен спортсменов-"титушек", навезенных из всех регионов страны", - заявили организаторы акции.
Участники акции принесли строительный мусор, и элементы снесенных МАФов и торговых павильонов. Активисты в балаклавах, спецжилетках и с огнетушителями продемонстрировали как выглядят и действуют работники "благоустрою" во время сноса МАФов. Кроме того, активисты держали плакаты с призывами прекратить снос МАФов и торговых павильонов в столице.
Владельцы снесенных МАФов устроили акцию протеста.
Участники принесли элементы разгромленных МАФов, а также шины.
Активисты в балаклавах, спецжилетках и с огнетушителями продемонстрировали как выглядят и действуют работники "благоустрою" во время сноса МАФов.
Активисты держали плакаты с призывами прекратить снос МАФов в столице.
За соблюдением порядка во время акции наблюдали правоохранители.
Фото: Олег Богачук
Ответить
Молодцы, ребята. Благоустройство на должно быть в балаклавах.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.facebook.com/sergey.orlov.s/videos/10211854916313318/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
все это было незаконно и крышевалось на уровне районов.
теперь снесли эти убогие ларьки и Киев по чуть-чуть возвращается к нормальному виду.
а не к грязному обшарпанному восточному базару в который его превратили приезжие жлобы.
все правильно Кличко делает.
Спасибо ему от Киевлянн!
а приезжие жлобы - на хер с Киева со своими ларьками.
Ответить
Ответить
Ответить
у вас там среди жлобов на бескрайних просторах родины под водку и семечки это может быть и канает... а у нас... у простых киевлян... звыняйте.
так все таки, откуда ты, селюк, к нам приехало?
Ответить
Ответить
звидкы ты прийихало покарять сталицу?!
звидкы, быдло необразованное?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
я думаю они бы быстро порядок навели и выкинули бы это сельское быдло на хер из Киева.
Выкинь Васю на мороз, как говорится.
Ответить
Но после театра на Андреевском спуске можно этом КМДА не удивляться. ВСЕХ на свалку не мешало бы.
Ответить
валите на хер из Киева со своими Мафами.
Засрали город ларьками - пройти не где.
" Предприниматели " херовы.
Ответить
на троещине купят и стоят на каждом углу - спекулянты хреновы!
Ответить
главное что жлобы... которым по роду написано сидеть и срать в будке но они прутся с сталицу... но должны сидеть там среди навоза, самогона и семачек...
Ответить
Ответить