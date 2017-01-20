EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины, Фоторепортаж
  855  20
Все про:Великобритания (1446) Турчинов (3042)

 "Настало время, когда наше сотрудничество должно подняться на более высокий уровень", - Турчинов встретился с Госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Фэллоном. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Секретарь СНБО Турчинов провел встречу с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Фэллоном.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Майклом Фэллоном, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.



турчинов

турчинов



Во время встречи собеседники обсудили текущую ситуацию на востоке Украины и попытки Российской Федерации увеличить свое влияние на мировой арене из-за дестабилизации ситуации в Украине и на Ближнем Востоке. Отдельное внимание стороны уделили обсуждению вопросов реформирования сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО и углублению украинско-британского сотрудничества в военно-технической сфере.

По словам Турчинова, блокирование поставок летального оружия в Украину или технологий их производства "мы считаем стратегической ошибкой". "Ведь от украинского оборонного потенциала зависит безопасность Европы", - сказал он, добавив, что Великобритания всегда поддерживала нашу страну, "за что мы благодарны, но считаем, что настало время, когда наше сотрудничество должно подняться на более высокий уровень".

Секретарь СНБО подчеркнул, что ситуация в мире требует последовательной и твердой позиции "по противодействию терроризму и военной агрессии, без которой невозможно восстановить систему коллективной безопасности".

В свою очередь, Государственный секретарь подчеркнул, что Великобритания заинтересована в увеличении помощи Украине: "Мы надеемся последовательно увеличить помощь и нарастить уровень военно-технического сотрудничества".

турчинов

турчинов

турчинов

Смотрите также: Поддержка Украины со стороны Великобритании остается неизменной, - глава АП Райнин провел встречу с послом Гоф. ФОТО

Также М.Фэллон заверил, что позиция Великобритании по санкционному давлению на государство-агрессора остается неизменной. "Санкции против РФ нужны для полного выполнения Минских соглашений", - отметил он, добавив, что "конфликт в Украине остается в зоне нашего внимания, и Великобритания и в дальнейшем будет поддерживать ваше государство на его демократическом пути".
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Тут один форумчанин смеялся сегодня, когда я сказал, что нам помогают идти в НАТО. Вот ещё одно доказательство моих слов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судя по тому ,что зрадоботы тебя заспамили ,то это таки зрада
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Настало время охуительных историй", - Турчинов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов задекларировал $758 тыс. в банках и $735 тысяч наличными, 27 старинных церковных книг, 12 картин и авторские права на литературные произведения и монографии.Соответствующие сведения содержатся в электронной декларации чиновника за 2015 год.
В частности, в собственности Турчинова - старинные Библии, Евангелия, Апостолы и Трефологионы, оценочная стоимость которых и дата приобретения права собственности не указывается.Е-декларации: хитрый Турчинов все переписал на тещу - Страна

Е-декларации: Александр Турчинов все переписал на тещу. 12:27, 12 января 2017. Электронная декларация главы СНБО Александра Турчинова была
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На такой уровень, как поднялось за последние три года благосостояние семьи пастора и его любимой тещи-пенсионерки?
Я смотрю, многие высокопосадовци, как пастор с додиком, удачно женились не столько на женах, как вошли в семьи богатых тещ?

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А где там пастор во дворе? Не надоело копаться в мусорниках и лгать ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
тебе гавкать не надоело и возле каждого столбика ногу задирать? мимо пробегай, если прочитать комментарий выше не в силах
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты не флуди ,а по теме статьи пиши. И желательно правду. Так шо там с домом пастора? Купчую покажешь ,зрадоботка ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
порохате, тебе как выдающемуся соевому баден-бадену и человеку с особыми потребностями - безрукому инвалиду по зрению, ссылочка - ЖУРНАЛИСТЫ НАШЛИ РОСКОШНЫЕ ДОМА СЕМЬИ ТУРЧИНОВА И ЦЕННЫЕ ЗЕМЛИ ПОД КИЕВОМ
Аналогичная информация расположена выше в комментарии пользователя Акинар Дортуар 544ccd43.
За второй раз тебе дошло, Крыжополь неповносправний?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
первый признак ватана козломордиус =дай ссылку=на таких аленей меньше внимания обращай
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тебе простительно ,ты баба и можешь посплетничать. Но беда в том ,что здесь и те ,которые себя считают мужиками ,ещё похлеще баб сплетничают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ты баба - в этом никто и не сомневался, шо уровень соевых минималок - минимальный.

Бабы у подъезда и то умнее
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо немножко подать, воно ж работает по нижней ставке - по количеству знаков
Купит себе чаю, а то вдруг замерзнет где-то под забором. Карма, она знаете ли...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты от темы то не уходи ,ботяра. Шо там с домом? Где пруфы,документы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно, там, в Британии, фамилию Фаллона, тоже коверкают?
 показать весь комментарий
Ответить
 
У першу чергу нам потрібні технології та комплектуючи
для виробницьтва високоточної зброї
Уряд Великої Британії розуміє значення України у
протистоянні імперським зазіханням Москви
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Настало время, когда наше сотрудничество должно подняться на более высокий уровень", - Турчинов встретился с Госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Фэллоном. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик Великобритания взятка военнослужащие ВР ГФС Давос депутат Донбасс Киев Крым Луганщина Министерство по вопросам оккупированных територий Минобороны Нацполиция ОБСЕ обстрел оккупация Парубий Порошенко Россия санкции СБУ суд судья США Трамп Черныш Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти