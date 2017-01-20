 "Не думаю, что это основная тема украинского общества" - глава фракции БПП Грынив о посещении депутатами заседаний Рады. ВИДЕО

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Грынив отметил: "Вы же видели, что сегодня был вопрос закрытия сессии. Депутаты часто бывают недисциплинированными, но по меньшей мере понимают, что когда важное решение, то явка есть. Например за бюджетную резолюцию. Во всем мире есть. Посмотрите. Откройте любой парламент в мире. Это не есть украинская болезнь.
Не буду отсылать к решению парламентской ассамблеи Совета Европы. Там может и тридцать присутствующих людей принять решение. Во многих парламентах специально приняты часы голосования, чтобы побороть эту тему. Поэтому не думаю, что это основная тема украинского общества - это явка депутатов".
Он отметил: "Этого хотелось бы мне от фракции Это серьезная проблема. Когда мы не можем принять решение из-за того, что нет депутатов на заседании. Для общества эти проблемы есть значительно меньше, поскольку на важные решения депутаты приходят и голосуют. Я не хотел бы, чтобы мы это поднимали до такого уровня, как действительно проблема государства".
Комментируя, что почти сто человек из Украины поехали на инаугурацию новоизбранного президента Трампа в США, глава фракции заявил: "Я не знаю ни одного человека, кто проехал". когда были названы фамилии Карпунцова и Билозир, Грынив воскликнул: "Они есть в зале".
Он продолжил: "Вы подаете кучу информации. "Много депутатов". Вот я как депутат, не знаю ни одного человека во фракции, кто поехал".
Также Грынив прокомментировал внешнеполитическую активность депутатов: "В принципе любые внешние контакты это нормальная работа любого парламента. В том числе . они должны это делать. Они должны. Особенно сейчас Украине нужна международная поддержка. Мне очень не нравится политический туризм, когда люди ездят просто в составе делегаций... Но сейчас, по моему мнению, мало ездят по таким мероприятиям, которые есть актуальными, на которых можно доносить свое мнение - это факт".
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не считаясь ни с законами, ни со здравым смыслом, ни с настроениями
людей. Но все до поры, до времени ...
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