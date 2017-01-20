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Все про:ВР (21327) Грынив (87) депутат (2650)

 "Не думаю, что это основная тема украинского общества" - глава фракции БПП Грынив о посещении депутатами заседаний Рады. ВИДЕО

Народный депутат Украины, глава фракции Блок Порошенко Игорь Грынив заявил, что не считает серьезной проблемой украинского общества низкую явку депутатов на сессионных заседания парламента.

Об этом он сказал в комментарии парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ.

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Грынив отметил: "Вы же видели, что сегодня был вопрос закрытия сессии. Депутаты часто бывают недисциплинированными, но по меньшей мере понимают, что когда важное решение, то явка есть. Например за бюджетную резолюцию. Во всем мире есть. Посмотрите. Откройте любой парламент в мире. Это не есть украинская болезнь.

Не буду отсылать к решению парламентской ассамблеи Совета Европы. Там может и тридцать присутствующих людей принять решение. Во многих парламентах специально приняты часы голосования, чтобы побороть эту тему. Поэтому не думаю, что это основная тема украинского общества - это явка депутатов".

Он отметил: "Этого хотелось бы мне от фракции Это серьезная проблема. Когда мы не можем принять решение из-за того, что нет депутатов на заседании. Для общества эти проблемы есть значительно меньше, поскольку на важные решения депутаты приходят и голосуют. Я не хотел бы, чтобы мы это поднимали до такого уровня, как действительно проблема государства".

Комментируя, что почти сто человек из Украины поехали на инаугурацию новоизбранного президента Трампа в США, глава фракции заявил: "Я не знаю ни одного человека, кто проехал". когда были названы фамилии Карпунцова и Билозир, Грынив воскликнул: "Они есть в зале".

Он продолжил: "Вы подаете кучу информации. "Много депутатов". Вот я как депутат, не знаю ни одного человека во фракции, кто поехал".

Также Грынив прокомментировал внешнеполитическую активность депутатов: "В принципе любые внешние контакты это нормальная работа любого парламента. В том числе . они должны это делать. Они должны. Особенно сейчас Украине нужна международная поддержка. Мне очень не нравится политический туризм, когда люди ездят просто в составе делегаций... Но сейчас, по моему мнению, мало ездят по таким мероприятиям, которые есть актуальными, на которых можно доносить свое мнение - это факт".

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А іноді требі і думати, а не просто говорити.
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Да в украинцев вообще проблем нет, когда депутаты не приходят на работу
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Грынив Игорь Алексеевич. Увлечения. Профессиональное коллекционирование икон, старинных книг, керамических фигурок, картин львовских мастеров. Активный отдых. Грынив - член Киевского яхт-клуба.
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Угу.... 3 по очереди... первая - война, вторая - тарифы, а уж потом прогулы "избранников" сраных
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я правильно понимаю - теперича любой работник может смело заявить своему работодателю - чего, мол, так переживаешь по поводу моей недисциплинированности и низкой явки? разве в рамках государства это проблема? и, по идее, ему, как и вдупутатам, ничего за енто не должно быть...
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И зарплату и премию этому товарищу платить нужно сполна
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Говорят, они ее себе удваивают "за напряженную работу".
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Хождение людей на работу - это вообще второстепенная тема...
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Закони про недоторканість, про імпічмент, про внесення змін в виборче законодавство, про визнання лнрднр терористичними організаціями, про скасування ВЕЗ "Крим" не прийнято - а голова коаліційної фракції імені Петра Олексійовича нам локшину розвішує..
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Так не берите зп и всевозможные помощи,умники.Попробуй обычный человек на работу не прийти.
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У меня такое впечатление, что они окончательно уже нюх теряют.
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Создается впечатление, что однотуровый президент и подконтрольная ему, выбранная в результате проституированных и фальсифицированных выборов зРада уверились в том, что могут по своей воле кромсать и насиловать любые документы, регулирующие жизнь в стране - конституцию, регламенты, бюджет, не ходить на работу - ну все что захотят! При этом
не считаясь ни с законами, ни со здравым смыслом, ни с настроениями
людей. Но все до поры, до времени ...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Не думаю, что это основная тема украинского общества" - глава фракции БПП Грынив о посещении депутатами заседаний Рады. ВИДЕО
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