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 "США, Япония и, тем более, Китай на десятилетия отстают от нас по радиоэлектронике", - замглавы генсовета "Единой России" Железняк о достижениях РФ. ВИДЕО

Россия опередила США, Японию и Китай по развитию технологий в радиоэлектронике на десятилетия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, об этом заявил депутат Госдумы РФ, замглавы генсовета путинской "Единой России" Сергей Железняк.

"По радиоэлектронике мы сейчас являемся не просто самыми лидирующими в мире, а отставание Соединенных Штатов, Японии и, тем более, Китая уже на десятилетия", - сказал Железняк.


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Трампгейт

starshinazapasa
January 12th, 10:40

Вообще, если окажется что то, что сейчас публикуется в рамках Трампгейта, правда - то мы, конечно, увидем такое, чего бы нам лучше и не видеть. Судите сами.
Если такое вмешательство во внутренние дела действительно было - то это серьезнее, чем теракт 9/11. На такое грубое влезание двумя пальцами вовнутрь сверхдержава не реагировать не может. Ни хрена себе, за взятку пропихнули в президенты единственной сверхдержавы своего человека - ни Америка, ни мир пока по настоящему не переварили еще эту новость. Так вот, на такое вмешательство ответ должен быть жесточайший. Жестче, чем на уничтожение Башен-Близнецов. Потому что это уже не просто теракт, это попытка перекройки глобального мироустройства. А ответом на Близнецы, напомню, была война.
Но воевать с Россией Америка не может, потому что это автоматически - третья мировая и ядерная, без вариантов, а это, в свою очередь, глобальное взаимное уничтожение.
Но и оставить все это просто так, ограничившись ель скандалем, и сделать Президентом человека, про которого уже в открытую начинают говорить, что он чуть ли не ставленник КГБ и трясти сливами докладов ФБР - тоже невозможно. Потому что если эти обвинения реальны - это минимум перевыборы, плюс тридцаточка Трампу.
Остается еще вариант экономического и политического мочилова России - и оно, надо думать, будет применено - но тут проблема в том, насколько действенно оно будет в целом, насколько удастся законодательной власти взять за шкирку Дональда и заставить его минимизировать свое противление этому, и главное, насколько это мочилово будет действенно быстро по времени. Результат нужен быстро, а не через десятилетия.

Потому что то, что мы сейчас наблюдаем - это типичная атака субдоминантов на иериархов в павианьей стае.
Иерархи у павианов управляет стаей движениями бровей и глаз. Это не метафора, это реально так - они сидят на троне-возвышении и взглядом и бровями показывают, кому что делать и кому куда идти. И воспринимаются стаей как иериархи именно только тогда, когда их слушаются с полувзгляда.
Более затратные движения иерархи применяют в том случае, когда на них начинают атаку субдоминанты. Тогда ответ должен быть жесточайшим. Клыки, когти, раны и кровь. В этом случае власть иерархов подтверждается и стая по-прежнему осатется на их стороне.
Но если жесточайшего ответа нет, а начинаются крики, вопли и попытки отстоять свою власть без кровопролития - значит, иерархи слабы. А если они слабы, атаки субдоминантов будут продолжаться. И, со временем, стая примет их сторону.
Далеко не всем в Европе нравится гегемония США. И это совсем не только какие-нибудь полоумные маргиналы вроде секты Ле Пен. Это и вполне себе либеральная интеллигенция, которая, в принципе-то, и согласна с тем, что то, что делает США - верно и правильно, но, тем не менее, протестует против этого по той простой причине, что хочет делать эти верные и правильные вещи по своему желанию, а не потому, что так решено на Капитолийском холме. Вот просто из этого чувства противления. Тони Блэр стал объектом насмешек именно потому, что за каждым чихом бегал советоваться в Вашингтон. А этого не любят. Даже если и саму направленность чихов и сами чихи считают правильными и поддерживают. Ну и плюс все растущие ныне как на дрожжах новые секты полоумных, безусловно.
В итоге, на подсознательном уровне, падения иерарха желает достаточная прослойка популяции.
Вслух этого никто не скажет, как никто вслух и не говорил, что будет голосовать за Трампа или за Брекзит - а потом опа! - и все стоят хлопают глазами: блин, а как же так вышло?
В итоге получается цугцванг. Когда статус кво может восстановить только жесточайший ответ, но жесточайший ответ невозможен.
А стая, замерев, сидит смотрит, как на скалу-монолит под иерархами - символ гегемонии - откровенно нассали, переваривает случившееся, и ждет, что из этого выйдет.
Как из этой ситуации будут выбираться Штаты, они, похоже, и сами пока толком не понимают.
Но, на данный момент, хочется этого или не хочется, наибольшую выгоду получает Владимир Путин, как гопник-субдоминант, рискнувший прыгнуть на иерарха и до сих пор оставшийся без трепки. В глазах остальных это, безусловно, сильная заявка.
Блин, чертовски интересно, что из всего этого выйдет.
ЗЫ: Весь мир уже сутки пытается понять, что же, блядь, в конце-концов в нем происходит, а Лоза молчит. Совершенно безответственное поведение эксперта.
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то Обама по подъездам гадит, то Эрдоган с тылу на честь покушается, то авиатопец Кузя весь мазут на 5 годков вперёд сжог сука...вот и не смогли Северную Корею бортануть, а так всех обули.
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Кто знает, эрэфия хоть одну микросхему к чему-нибудь производит?
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"США, Япония и, тем более, Китай на десятилетия отстают от нас по радиоэлектронике", - замглавы генсовета "Единой России" Железняк о достижениях РФ. ВИДЕО
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