 "Санкции и штрафы могли достать Петра Алексеевича", - нардеп Чумак о закрытии Липецкой фабрики. ВИДЕО

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Чумак заявил: "Я не знаю, я не могу сказать какие причины, но я в принципе думаю, что как экономические, так и экономические. Наверное, что экономические - это то, что она там постоянно находится под экономическими санкциями и штрафами. Это уже могло достать и Петра Алексеевича. И скорее всего, это, без сомнения политические причины. Потому что Липецкая фабрика была притчей во языцех. Все про нее говорили, что нельзя иметь бизнес в стране-агрессоре. Ну вот и все".
"Наконец-то плохая экономическая ситуация подтолкнула его принять правильное политическое решение", - резюмировал он.
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Они правда думают что за всеми мероприятиями он еще находит время обсуждать судьбу липецкой фабрики?
Да он супермен
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Тяжела жизнь зрадо__ба... )
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ХИТРА СУЧКА
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кто же это будет ?
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