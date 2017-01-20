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Все про:Порошенко (10442) Чумак (93) Roshen (81)

 "Санкции и штрафы могли достать Петра Алексеевича", - нардеп Чумак о закрытии Липецкой фабрики. ВИДЕО

Народный депутат Украины Викор Чумак (внефракционный) считает, что закрытие Липецкой фабрики - это "правильное политическое решение, принятое под влиянием негативной экономической ситуации.

Об этом он заявил в комментарии парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ.

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Чумак заявил: "Я не знаю, я не могу сказать какие причины, но я в принципе думаю, что как экономические, так и экономические. Наверное, что экономические - это то, что она там постоянно находится под экономическими санкциями и штрафами. Это уже могло достать и Петра Алексеевича. И скорее всего, это, без сомнения политические причины. Потому что Липецкая фабрика была притчей во языцех. Все про нее говорили, что нельзя иметь бизнес в стране-агрессоре. Ну вот и все".

"Наконец-то плохая экономическая ситуация подтолкнула его принять правильное политическое решение", - резюмировал он.
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Чумак - молодец! а он знает за фабрику в Калуге?
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Не знает. Ты же ему не сказало. И я не знаю. Можешь дать юрадрес и фото цехов?. А чего Чумак называет его Пётр Алексеевич ,а не вальцман и соевый?
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Так порошенко же все передав "сліпому трасту".. Чи обманув, вперше?
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чумак сам орет не сдерживая улыбки с этого вброса.
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Вроде Порошенко в Давосе.
Они правда думают что за всеми мероприятиями он еще находит время обсуждать судьбу липецкой фабрики?
Да он супермен
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прошло, но рейтинг надо реанимировать, пока не прошло 4.
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Сначала верещат, что хвабрика в Мордоре это караул, теперь оказывается, что та фабрика давно под санкциями и с арестованными активами... И жутко убыточная...
Тяжела жизнь зрадо__ба... )
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Всё равно будут орать. Это, как про кто виноват ,если в кране нет воды. Или в хорошую погоду ,что найдет ?
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если это правда, то за это кто-то сильно поплатиться (в смысле, заплатит)...
кто же это будет ?
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иными словами - народ ему ПОХЪ, для порошенко имеет значение только барыш, выгода.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Санкции и штрафы могли достать Петра Алексеевича", - нардеп Чумак о закрытии Липецкой фабрики. ВИДЕО
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