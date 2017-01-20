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 Врачей и учителей в Дружковке массово принуждают к вступлению в партию "Наш край", - волонтер Игорь Черняк. ВИДЕО

Дружковскую городскую организацию партии "Наш край" возглавляет Валентина Луговая, которая указана как пособник террористов на сайте "Миротворец". Кроме того, в сети есть видео за 2014 год, на котором Луговая произносит речь на антиукраинском митинге.

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке волонтер Игорь Черняк, передает Цензор.НЕТ.

"Пони бегают по кругу. В городе Дружковка Донецкой области врачей и учителей массово принуждают к вступлению в одну политическую партию. Нет, это не архивная публикация и не новости пяти/десятилетней давности. Это происходит сейчас. Январь 2017 года. Три года после Революции Достоинства. В 30 км от линии фронта. Название партии - "Наш край". Команда спущена напрямую из горсовета. Так началась подготовка к возможным выборам в объединенных громадах", - заявил он.

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"Что характерно, Дружковскую городскую организацию партии "Наш край" возглавляет Валентина Луговая. Она же - первый номер списка "Нашего края" на последних местных выборах. Она же - указана как пособник террористов на сайте "Миротворец". И она же - вещает первой на видео, которое прикреплено к этой публикации. Рассказывает о террористических атаках на Донбасс со стороны украинской армии, и предаёт слово жительнице города, которая от имени "матерей "Донецкой народной республики" просит братский российский народ прийти и помочь защитникам от националистических банд". Рядом на митинге, кстати, стоит бывший и действующий мэр Дружковки Валерий Гнатенко. Вот такие люди возглавляют "Наш край" в Донецкой области. Вот именно под их "просвещенное руководство" снова загоняют бюджетников", - пояснил волонтер.

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"И вот есть у меня по этому поводу определенные вопросы. И к высшему политическому руководству нашего государства, ведь партию "Наш край" все же нельзя назвать оппозиционной, не правда ли??? И к силовым и правоохранительным органам, чьих штатных и внештатных сотрудников в этом районе сейчас хоть пруд пруди! Вы не видите, что происходит у вас под носом??? Или это с молчаливого согласия??? Или при активной поддержке, как было во времена Януковича??? Все таки, наверное, из событий последних 3 лет никто так и не сделал уроков... опять на те же грабли... и даже с теми же персонажами...", - резюмировал Черняк
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риги як би не назвались, а вони залишаються ригами. Не залежно від того в БПП вони, чи в оппоблоці, чи в нашому краї, чи ще в чомусь.
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Жебрівського треба відправити у відставку! Це він допомагає мафії "брати під контроль" Донецьку область!
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Ну они же штепу "посадили", одной для "борьбы" - достаточно.
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хорошо стоят.
за кадром не хватает фразы:
-Вася, подавай патроны.
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возглавляет Валентина Луговая, которая указана как пособник террористов на сайте... это ппц.. и оно там все такое... главное, что все одобряется шоколадными ублюдками...
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Колумбійські галстуки їм би пасували. Кольору комунізму.
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Наш край проект Банковой, тогда еще глава АП Ложкин ее создавал из бывших рыгов.
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Якщо вони вважають себе рабами, то з цим нічого не поробиш.
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Методи ригів, запозичені з єдінаросів, продовжують прцвітати..

Поновому((
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Таких тварей нужно лишать гражданства, работы, пособий и пр. Пусть таких кормят любитЄли хуйла. Что вообще за разговоры про армию? А где вообще должна находиться украинская армия как не в Украине? Вот это вынос мозга точно.
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Жаль, что в Украине нет таких бандеровцев, каких "рисует" российская пропаганда. Тогда бы вопрос с предателями Украины не стоял. Вырезали ночью потихому и прикопали в лесочке.
Все проблемы из-за того, что мы слишком добрые.
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Ей больше по нраву такие вот идиоты-кацапы
А я объясню, почему вы идиоты.

Вы одобрили международное преступление - это раз.

Вы не знаете законов, вы не чтите законы, вам наплевать на всех, кроме вас - это два.

Вы позволили пропаганде вас оболванить за несколько месяцев, до аннексии Крыма вы о нём даже не думали, вы не имеете собственного мнения - это три.

Условия вашей жизни ухудшились, но вы по-прежнему считаете, что Крым надо было возвращать - это четыре.

Вы боитесь НАТО, но сами сделали всё, чтобы настроить НАТО против себя, вы боитесь, но почему-то ездите отдыхать в страны НАТО, которые живут лучше, чем Россия, вы боитесь, но никогда ни один солдат НАТО не ступил на территорию вашей страны, в отличие от солдат РФ, вы нелогичны, вы параноики - это пять.

Вы за торжество исторической справедливости, но вы не знаете историю, вы неучи - это шесть.

А что это за народ, которому для чувства собственного достоинства нужны аннексии, вечное противостояние с миром и ненависть к другим?

Что это за народ, который может существовать лишь войной или её предчувствием?

Этот народ глубоко больной и несчастный.
Александр Тверской
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Подготовка к выборам идет потихоньку,пєтрухе наркофронт уже и нафиг не нужен,использованный материал,та и шантажисты,другое дело будет с бывшими рыгами,как бы они не назывались,кто на кукане,кто дружбаны по жизни,пидрахуй нарисует как все надо,пластырь там завозькался со своей партией какой то,тоже сеню решил бортануть,не зря говорят ,предавший раз
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВрачей и учителей в Дружковке массово принуждают к вступлению в партию "Наш край", - волонтер Игорь Черняк. ВИДЕО
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