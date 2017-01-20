 Врачей и учителей в Дружковке массово принуждают к вступлению в партию "Наш край", - волонтер Игорь Черняк. ВИДЕО

"Пони бегают по кругу. В городе Дружковка Донецкой области врачей и учителей массово принуждают к вступлению в одну политическую партию. Нет, это не архивная публикация и не новости пяти/десятилетней давности. Это происходит сейчас. Январь 2017 года. Три года после Революции Достоинства. В 30 км от линии фронта. Название партии - "Наш край". Команда спущена напрямую из горсовета. Так началась подготовка к возможным выборам в объединенных громадах", - заявил он.
"Что характерно, Дружковскую городскую организацию партии "Наш край" возглавляет Валентина Луговая. Она же - первый номер списка "Нашего края" на последних местных выборах. Она же - указана как пособник террористов на сайте "Миротворец". И она же - вещает первой на видео, которое прикреплено к этой публикации. Рассказывает о террористических атаках на Донбасс со стороны украинской армии, и предаёт слово жительнице города, которая от имени "матерей "Донецкой народной республики" просит братский российский народ прийти и помочь защитникам от националистических банд". Рядом на митинге, кстати, стоит бывший и действующий мэр Дружковки Валерий Гнатенко. Вот такие люди возглавляют "Наш край" в Донецкой области. Вот именно под их "просвещенное руководство" снова загоняют бюджетников", - пояснил волонтер.
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"И вот есть у меня по этому поводу определенные вопросы. И к высшему политическому руководству нашего государства, ведь партию "Наш край" все же нельзя назвать оппозиционной, не правда ли??? И к силовым и правоохранительным органам, чьих штатных и внештатных сотрудников в этом районе сейчас хоть пруд пруди! Вы не видите, что происходит у вас под носом??? Или это с молчаливого согласия??? Или при активной поддержке, как было во времена Януковича??? Все таки, наверное, из событий последних 3 лет никто так и не сделал уроков... опять на те же грабли... и даже с теми же персонажами...", - резюмировал Черняк
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интересно какого х"я Ахметов остановил два Днепрогэса, а петрухин кабмин повышает тарифы? а? тут, шо все без памяти????************
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за кадром не хватает фразы:
-Вася, подавай патроны.
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Поновому((
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Артек Пока рукожопы взрывают кондишены,дети не скучают
https://vk.com/wall-9400288_41990 …
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Все проблемы из-за того, что мы слишком добрые.
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А я объясню, почему вы идиоты.
Вы одобрили международное преступление - это раз.
Вы не знаете законов, вы не чтите законы, вам наплевать на всех, кроме вас - это два.
Вы позволили пропаганде вас оболванить за несколько месяцев, до аннексии Крыма вы о нём даже не думали, вы не имеете собственного мнения - это три.
Условия вашей жизни ухудшились, но вы по-прежнему считаете, что Крым надо было возвращать - это четыре.
Вы боитесь НАТО, но сами сделали всё, чтобы настроить НАТО против себя, вы боитесь, но почему-то ездите отдыхать в страны НАТО, которые живут лучше, чем Россия, вы боитесь, но никогда ни один солдат НАТО не ступил на территорию вашей страны, в отличие от солдат РФ, вы нелогичны, вы параноики - это пять.
Вы за торжество исторической справедливости, но вы не знаете историю, вы неучи - это шесть.
А что это за народ, которому для чувства собственного достоинства нужны аннексии, вечное противостояние с миром и ненависть к другим?
Что это за народ, который может существовать лишь войной или её предчувствием?
Этот народ глубоко больной и несчастный.
Александр Тверской
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