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Все про:Луганщина (3586) пенсия (1499) СБУ (13032)

 Задержана чиновница из "ЛНР", которая пыталась оформить украинскую пенсию, - СБУ. ВИДЕО

Псевдопереселенку, которая пыталась попасть на мирные территории, которые контролируются Украиной, для оформления пенсии, задержала Служба безопасности Украины на пункте пропуска Меловое Луганской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Как установили оперативники спецслужбы, женщина, что постоянно проживает в Луганске, после начала боевых действий в 2014 году устроилась старшим помощником начальника пенсионного отдела одного из бандформирований террористической организации "ЛНР".

В 2016 году она уволилась со службы, оформила пенсию от псведореспублики и попыталась также оформить украинскую пенсию, имея целью вернуться на временно оккупированные территории.

Во время общения с сотрудниками СБУ женщина отрицала оккупацию Луганской области боевиками т.н. "ЛНР", и подчеркивала, что она является гражданкой Украины. Следственные действия продолжаются.

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И таких тысячи, которые оформили здесь пенсии и там получают.
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То Шо они там получают нас волновать не должно. А вот пенсии и пособия любителям хуйла Украина платить не должна.
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Получить эти любители ПедеРасии должны здесь - веревку, мыло и фонарный столб!!!!!
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А чому пенсійний туризм досі процвітає? Чому працюють тисячі "брокерів" які допомагають пенсіонерам з окупованих територій отримувати пенсію в Україні? Чому СБУ кришує ці схеми і не припиняє пенсійний туризм? Чому чиновники місцевих адміністрацій та пенсійного фонду, банківські працівники, поліція, прокуратура, СБУ залучені до цього кримінального бізнесу? Пенсіонери змушені віддавати 30% своїх незаконних пенсій посередникам, а це мільярди гривень! Мафіозна влада порошенка влаштувала в АТО страшну корупцію та кримінал і за ці гроші пенсійного фонду фінансується тероризм та корупція а в Україні немає чим платити пенсії!
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ЭтА хунтовская еда Скрепным выродкам это противопоказано
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У них "щи" или "счи", или как эта ихняя хрень пишется? Ну и скрепы конечно... со стекломоем и боярышником.
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Я не понял, а где копченное сало, де домашня ковбаска, де кров"яночка? Не повний стіл.. Не доопрацювали.
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Шо Су*а ... Хохлятских денег Захотела? .. а как же пУтин наз Спасёт? .. шалава
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Уже нечего жрать... всех снигирей сожрано.
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Кстати марка была сделана для поддержки женщин работающих на выпуск В-17.
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для них тока боярышник сруцкого производства .................и камни с неба чтобы скорее падохли...............
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Ай хоошо хлопнули. Опра конторы молодца!!!!
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Не "При пересечении Украинской границы", а при пересечении "серой зоны" между ВСУ и прох@йловскими 3/14дарасами...
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Не зовіть ЛНР бандформуванням і террористичною організацією. Пані Сироїд , заступник Парубія, оприлюднила інформацію вчора, що комітет з безпеки України Верховної Ради, протягом трьох років навіть не спромігся розробити (виробити) процедуру підготовки закону України, кого і за що називати "террористичною". Мова не йде навіть про Закон Украіни, а тільки про процедуру. Назвавши терористичними цю організацію і їх "лідерів", з якими торгують бізнесові організаціїї усіх народних депутатів комітету з Безпеки України, ви звинувачуєте "чесних" людей у спонсорстві терроризму.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЗадержана чиновница из "ЛНР", которая пыталась оформить украинскую пенсию, - СБУ. ВИДЕО
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