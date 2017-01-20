 Задержана чиновница из "ЛНР", которая пыталась оформить украинскую пенсию, - СБУ. ВИДЕО

В сообщении отмечается: "Как установили оперативники спецслужбы, женщина, что постоянно проживает в Луганске, после начала боевых действий в 2014 году устроилась старшим помощником начальника пенсионного отдела одного из бандформирований террористической организации "ЛНР".
В 2016 году она уволилась со службы, оформила пенсию от псведореспублики и попыталась также оформить украинскую пенсию, имея целью вернуться на временно оккупированные территории.
Во время общения с сотрудниками СБУ женщина отрицала оккупацию Луганской области боевиками т.н. "ЛНР", и подчеркивала, что она является гражданкой Украины. Следственные действия продолжаются.
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