 "На Порошенко тройная ответственность" - Саакашвили приехал спасать сахарный завод в Винницкой области. ВИДЕО

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Он отметил: " В Винницкой области, где президент Порошенко является крупным землевладельцем, а у людей земли нет, в селе Удичи остался только сахарный завод, и этот завод искусственно обанкротили. Все село осталось без работы, и оно погибает.
До сих пор сохранялась хотя бы надежда, что завод, на котором все оборудование в полной исправности, вновь заработает, но вчера и это оборудование начали вырезать. Мы вместе с местными жителями отбили атаку.
На Порошенко тройная ответственность: он из Винницы, является практически монополистом сахарной промышленности и как президент в ответе за этих людей. Как сахаропроизводитель его завод перетянул на себя все потоки, обанкротив мелкие заводы, а как президент он ничего не делает, чтобы спасти это село родной ему Винницкой области, которое вскоре станет 301-м селом Украины, исчезнувшим за годы независимости.
И еще. Я вынужден много писать здесь, так как Администрация президента позаботилась о том, чтобы ни один телеканал не осветил трагедию этого села, как и мою попытку его спасти".
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Все остальные - воры.
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и банки гады все неликвидные ))))
и вообще, ШО ТО ЗА УКРАИНА... ВОТ ИЗРАИЛЬ - ВАЛЬЦМАН ЦЕНИТ
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жаль, не пускают на телеканалы олигархов тебя.
думаю, на выборах, поддержка тебе будет.
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Мерлинамерина.
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Ну почему он появляется только там, где молжно ярче засветиться (и попутно покусать именно Порошенко?)
Где лн был весь последний месяц? Он борется только один день в месяц?
Сцуко, негавижу.
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Саакашвили для меня "умер" после его тевизионной агитации за БПП.
Нужно либо крестик снимать, либо трусы одевать...
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Что ожидали от Президента, заработавшего миллиард на сдаче заводов на металлолом ?
Что будет созидать ?
.
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ЛУЦИК -працюй!!!
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