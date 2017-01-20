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Все про:Винницкая область (360) Саакашвили (1647) сахар (95)

 "На Порошенко тройная ответственность" - Саакашвили приехал спасать сахарный завод в Винницкой области. ВИДЕО

Экс-председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили совершил визит в Винницкую область.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

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Он отметил: " В Винницкой области, где президент Порошенко является крупным землевладельцем, а у людей земли нет, в селе Удичи остался только сахарный завод, и этот завод искусственно обанкротили. Все село осталось без работы, и оно погибает.

До сих пор сохранялась хотя бы надежда, что завод, на котором все оборудование в полной исправности, вновь заработает, но вчера и это оборудование начали вырезать. Мы вместе с местными жителями отбили атаку.

На Порошенко тройная ответственность: он из Винницы, является практически монополистом сахарной промышленности и как президент в ответе за этих людей. Как сахаропроизводитель его завод перетянул на себя все потоки, обанкротив мелкие заводы, а как президент он ничего не делает, чтобы спасти это село родной ему Винницкой области, которое вскоре станет 301-м селом Украины, исчезнувшим за годы независимости.

И еще. Я вынужден много писать здесь, так как Администрация президента позаботилась о том, чтобы ни один телеканал не осветил трагедию этого села, как и мою попытку его спасти".
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Михо - молодец, шоколадника кошмарит постоянно
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Саакашвили - единственный ЧЕЛОВЕК в украинской политике.
Все остальные - воры.
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Будет надоедать - лишат гражданства и выпнут в Грузию.
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оно само обанкротилось ))))
и банки гады все неликвидные ))))
и вообще, ШО ТО ЗА УКРАИНА... ВОТ ИЗРАИЛЬ - ВАЛЬЦМАН ЦЕНИТ
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молодец, Михо!
жаль, не пускают на телеканалы олигархов тебя.
думаю, на выборах, поддержка тебе будет.
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"Рыцари" круглого стола разосрались окончательно, каждый из них сделал свой прямоугольный стол, чтобы его было удобней подтягивать к себе и теперь сэр Ланселот, периодически совершает набеги на владение короля Артура, который из короля превратился в сивого Мерлина мерина.
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Ни олдин теленканал не осветил ПИАР Сааквшвили.
Ну почему он появляется только там, где молжно ярче засветиться (и попутно покусать именно Порошенко?)
Где лн был весь последний месяц? Он борется только один день в месяц?
Сцуко, негавижу.
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«Народ» любит популистов. «Народ» любит швили-вили
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Создание монополий - природный процесс для любого олигарха-упыря. Поэтому нельзя упрекать его пожиранием мелкого бизнеса, как нельзя винить акулу в кровожадности - для нее это вопрос выживания - без убийств мелких эта тварь просто сдохнет. Упрекать надо доверчивых люмпенов, приведших это к власти и тыцять мордяками как нашкодивших котов
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В банкротстве завода не пеця виноват, а народ, который его избрал. Виноват не мошенник, а люди, поверив в его брехню. Интересная логика.
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Люди дали преступнику в руки инструмент для преступлений. Обвинять надо не людоеда в людоедстве, бо это для него естественный процесс метаболизма, а тех кто водит к нему на ужин своих детей. Помните как у Семеныча "Но виновен не жираф, а тот кто крикнул из ветвей..." На всякий случай добавлю, что людоеда я не защищаю - людоедов надо было усыпить в люльке
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Липецкого барыгу избрал Охендовский-секрет Полишинеля!Лишь бы не Юля!Бачилы очи,що выбиралы,йиште,хоч повылазте,папуасы наши вы украинские..
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Народ в какой то степени виноват.. но в Первую Очередь Виноват тот кто Этот народ Обманул!... Обещал и Не выполнил ... А народ, что Выбрали Того кто Обещал и Виноват только в том, что не хватает Сил Достучатся до того кого они Выбрали ...
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Михо объединяй все нормальные демократические силы Украины !
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шоколадную банду, во главе со смотрящим пэтей на дыбу
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Во-всем виноват "слепой траст", а Порошенко к своему бзнесу "не имеет" отношения
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Сцакашвили пенделями прогнали из Грузии, как Хрячка из Украины, теперь это животное в Украине смердит...
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ну так тогда молдаван монополизировал крахмало-патоку и сахар под себя.
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так при чучме шоколадное хуйло как раз и взялось за сахарную промышленность. как раз тогда в Сумской области оно уничтожило почти сотню сахарных заводов.
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мокнул барыгу в унитаз. ничего, он и не заметит, оботрётся и попрёт дальше. вчера на израильском сайте прочитал: в рейтинге мировых президентов порошенко занял.....100 баксов. позорище.
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міхо це чувак з державним мисленням якого поважають в більшості цивілізованих країнах світу и запрощують викладати кращі університети сша. до того ж - його ненавилить кремль, ш наші ригі. цього має бути достатньо щоб зрозуміти що його варте послухати.
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А чому він не в Грузії, а переховується в Україні?
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І Ляшку знайшовся конкурент !
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Чернозадая макака абсолютно случайно оказалась на заводе в тот момент, когда его собрались вірезать на металл....)))Ну совсем случайно! Мразина...
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Ви расіст ? В Україні не ображають людей іншої національності чи раси .
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а якби завод порізали тихенько, без шуму і пилюки тебе це влаштувалоби, я правильно розумію?
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Порошенку и его криминально-олигархической клике пора готовится в паРашу к своему другану по партии хряку ростовскому.
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петя в грузию матнётся проверить демократию
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З майже 200 цукрових заводів в Україні лишилось близько 50 , в нас в області з 5 лишився 1 .
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от порохоботи подуріли -- спамять усіх підряд. крім себе-соєвих
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...Корбан давно сказал шо офшор-циничный барыга торгующий людьми,страной и дешовыми сладостями!!! от себя добавлю..ещё и брехло!
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интересно,а в чем конкретно заключалось спасение завода Саакой?ну постик в ФБ это сила огромная-спору нет..."пАрАшенко-маладец,рехфарматор"-это же сам Саака вещал....а теперь у Сааки открылись глаза на шоколадного упыря?...угу...не верю я в эти внезапные "прозрения"...это все больше похоже на детские обиды отодвинутого от корыта ....за что,мол,отодвинули?верно служил хозяину,гавкал по команде хозяина на неугодных хозяину-и тут самому дали пинка под зад....ОБЫДНА,ДА?
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Абсолютно согласен!
Саакашвили для меня "умер" после его тевизионной агитации за БПП.
Нужно либо крестик снимать, либо трусы одевать...
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Саакашвили выбросили из информационного простанства, ему ничего не остается как учавствовать в скандалах, хоть какой то PR. Это наша действительность, "свобода слова" от порошенка и его "заклятых друзей"- рыгоаналов.
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То, что саакашвили не освещает ни один канал, не делает честь пеце. Пеця превращается из барыги в тирана, что еще более опасно для всех, включая будущего детей порохоботов. Не ройте сами себе могилу, дайте слово михе!
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спасать сахарный завод в Винницкой области

Что ожидали от Президента, заработавшего миллиард на сдаче заводов на металлолом ?
Что будет созидать ?
.
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І шо? Спас? Дешевого піару захотілося? А крім вил і відбиття атак щось чув про економічні важелі, про роботу галузі взагалі? Про Астарту, про купівлю 6-ти цукрових заводів Мрії німецьким концерном місяць тому? Про те, скільки цукру потребує внутрішній ринок і скільки його реально виробляється зараз, які обмеження є на експорт цього товару в інші країни? Чи байдуже, яким дебілом при цьому виглядати, аби вкусити шоколадника? Як ці ваші дешеві міжусобиці набридли! Популісти і мудозвони.
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по вашему закрылся завод и черт с ним народ пусть ебет...как хочет это их проблемы
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Люди вы из зазеркалья? Выйдите на улицу и увидите такие же порезанные заводы в своих областях и районах, причем порезали их местные держиморды, с вашего же тихого позволения...
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а сколько заводов он уже порезал чужими руками, если бы Михо узнал то заплакал бы, пусть поднимит статистику сколько заводов было при совке
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да и львовский мусор на нем, на президенте... а он по Давосам разъезжает...
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И мусор из твоего бачка на нем. Куда катится мир?
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Как так ? Ещё вчера ( фактически ) Сукашвили хотел в дёсны лобызать Трампа , а сегодня уже лезет в украинскую частную собственность . Случку с Трампом отменили ?
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а чому ніхто не запитає де поділися цукрові заводи на ПОДІЛЛІ!!!!!
ЛУЦИК -працюй!!!
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После того, как лопнул мыльный пузырь экономических реформ Грузии, где 50% жителей стали нищими, Миха воздействует на маргинальное население УКраины , которое в Гугл не заходит и не знает о развале Михой экономики Грузии ...
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Ездим а Грузию, все у них хорошо. Я ему не адвокат но зачем врать?
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Михо в Грузии наступил на мозоли многим, от силовиков до олигархов - вот они и отомстили. Банды "шакалов" всегда нападают стаями. Вы посмотрите как дружно на Цензоре проплаченные защищают своих кормильцев, задницы аж блестят. Только людям от этого не легче.
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Грузинское ТРЕПЛО галимое, дешёвый пиар, что-бы войти в парламент и разворовывать страну
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Не попадет он в Раду раньше 2020года. У него фантастическая идея фикс, что его партия наберет много % и сделает его премьером. Не реально, учитывая что на его электоральном поле "мастодонты" политики -Юля и Ляшко.
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я смотрю раньше у нас были свидетели одной секты =вона фсьо вкрала= теперь новая нарисовалась = Михо Грузию развалил= похоже методички в одном месте печатают
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Вчора, один постійний кандидат у президенти Анатолій Гриценко розказував нам, що Порошенко не вивозить сміття зі Львова, сьогодні екс-президент братньої держави і потенційний кандидат на постійного кандидата в президенти України розказує, що Порошенко цукрові заводи на металолом ріже, а завтра, вже точно якась свинарка скаже, що через Порошенка у її свинарні корита діряві.
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До 90-х на Винницкой было 39 сахарных заводов. Сейчас может 5 наберется. Все порезано. Саакашвили - прав, молодец. Села - мрут, работы -нет. Землю под сою пускают, затрат людских минимум. Комбайны уже по навигатору, по программе ходят, на автопилоте. Комбайнер уже так - на поле загнал и с поле выгнал. Для людей - это жах!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"На Порошенко тройная ответственность" - Саакашвили приехал спасать сахарный завод в Винницкой области. ВИДЕО
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