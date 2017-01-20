 Так начинались бои на ул. Грушевского: как первый раз "беркуты" побежали от протестующих. ВИДЕО

19 января 2014 года после традиционного вече на Майдане Незалежности часть митингующих пошла маршем в правительственный квартал для пикетирования админзданий в знак протеста против законов "16 января". Путь митингующим на ул. Грушевского перекрыли бойцы "Беркута". При попытке активистов прорваться через кордон и блокпост силовиков начались первые столкновения. Попытавшийся разнять и утихомирить противоборствующие стороны Виталий Кличко получил струей в лицо из порошкового огнетушителя. В результате, в районе стадиона им. Лобановского начались активные столкновения. Силовики применяли водомет, свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ, в ответ митингующие бросали коктейли Молотова и брусчатку.
В ходе противостояний на ул. Грушевского впервые были возведены баррикады из пылающих шин, которые стали одним из символов Революции Достоинства, а бойцы "Беркута" начали применять против митингующих оружие. В результате 22 января погибли двое мирных митингующих Сергей Нигоян и Михаил Жизневский.
На одном из видео, запечатлевшем исторические события 19 января 2014 года на ул. Грушевского, видно, что в ответ на агрессивные действия "беркутовцев" активисты "Евромайдана" смогли организоваться и дать отпор силовикам - "беркутовцы" были вынуждены бежать.
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По существу дела - Порошенко не спасение, но его избрали, а мог быть вполне худший вариант.
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Вывети ВСЕХ на какой-нибудь остров, временно заселить Украину скандинавами или другими англо-саксами. За 5 лет будет все построено и работать как часики. Потом вернуть, на 5 лет, потом снова.
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Если взяться за дело спокойно , и при наличии верёвок , то до весны можно и управиться .
А мы уже три года ждём , когда у маланцев либо совесть проснётся , либо они здохнут к всеобщей радости .
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А ближе к мацкве (это мисс мацква)
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Революция - смена общественного строя.
Как была "Диктатура Олигархата" - так и осталась !
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Газпром прогнозирует цену на газ на 2017 год на уровне $170 за 1 тыс куб м. Будет компенсировать повышением цены для населения России.
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Невский берег (12:08 | 08 августа,2010)
karnan: ну, по сути ты прав... Но не сказать, что я неправ... Скоро вот будем отмечать 65 лет Ну, это так - мимоходом вспомнилось...
kardan (12:09 | 08 августа,2010)
А я и задыхаюсь, но не сдаюсь! Для меня даже Россия в говне будет самой лучшей!
Невский берег (12:14 | 08 августа,2010)
Я - подонок! И горжусь этим!!!
kardan (12:16 | 08 августа,2010)
Невский берег (12:08 | 08 августа,2010) Привет/ привет. Давненько ты здесь не мелькал. Ну а по поводу 65.. Ты, конечно не Любимов, но всё одно "Скажи спасибо, что ещё живой"
Невский берег (12:16 | 08 августа,2010)
Симферополь: полагаю, Янек - не враг себе, чтобы нарушать законы ! Если у Вас есть сайт Янека, лучше передайте информацию о подставе туда. Темные силы не мытьем, так катаньА главное:kardan: привет! Лично я мечтал, и как-то говорил 4А, что вот победим, создам на сайте литературный клуб!
ПИЗдуйте со своими клубами в Рашку! (12:21 | 08 августа,2010)
Кацапские мудозвоны! Ты их в дверь, а они в окна лезут! Как тараканы!
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"Денег нет, но вы держитесь"....
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Vadim Shevchenko додав 3 нові світлини.
· 8 год. ·
Сегодня, часов в 12 дня, вышел из магазина "Эпицентр", в одном из районов Киева, и вижу дивную картину. На паркинге перед входом в магазин, стоит открытый бусик... и парень лет 30 предлагает бесплатно автомобильные омыватели для стекла. Погода меняется, то снег, то резкое потепление, грязь на лобовое стекло летит из под едущих впереди машин просто лавиной. Расход омывателя при такой погоде большой, а стоит он не 2 копейки.
И тут нате вам, бесплатно, бутыль с омывателем. Присмотрелся к этикетке на бутлях и глазам не поверил "Единая россия"!
А парень и говорит:
- Это бесплатно! Подарок украинским автомобилистам от братского российского мира.
Позволю себе взять паузу и что произошло дальше, обещаю рассказать через несколько дней. А пока хочу узнать, как бы вы отреагировали на такую акцию?
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Пусть равняется на братский народ.
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https://www.youtube.com/watch?v=KBK_JlT7nU0ї
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народный бунт удалось технично задушить..(
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