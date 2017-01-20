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 Так начинались бои на ул. Грушевского: как первый раз "беркуты" побежали от протестующих. ВИДЕО

19 января 2014 года в ходе Революции Достоинства началось активное противостояние митингующих с бойцами "Беркута".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

19 января 2014 года после традиционного вече на Майдане Незалежности часть митингующих пошла маршем в правительственный квартал для пикетирования админзданий в знак протеста против законов "16 января". Путь митингующим на ул. Грушевского перекрыли бойцы "Беркута". При попытке активистов прорваться через кордон и блокпост силовиков начались первые столкновения. Попытавшийся разнять и утихомирить противоборствующие стороны Виталий Кличко получил струей в лицо из порошкового огнетушителя. В результате, в районе стадиона им. Лобановского начались активные столкновения. Силовики применяли водомет, свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ, в ответ митингующие бросали коктейли Молотова и брусчатку.

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В ходе противостояний на ул. Грушевского впервые были возведены баррикады из пылающих шин, которые стали одним из символов Революции Достоинства, а бойцы "Беркута" начали применять против митингующих оружие. В результате 22 января погибли двое мирных митингующих Сергей Нигоян и Михаил Жизневский.

На одном из видео, запечатлевшем исторические события 19 января 2014 года на ул. Грушевского, видно, что в ответ на агрессивные действия "беркутовцев" активисты "Евромайдана" смогли организоваться и дать отпор силовикам - "беркутовцы" были вынуждены бежать.

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Не твое дело, ещё раз оскорбительный выпад под под постом оставишь, отправишься на Совет Форумчан.
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не прибегаю к оскорблениям никогда. Подколоть - могу.
По существу дела - Порошенко не спасение, но его избрали, а мог быть вполне худший вариант.
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Я не обсуждаю сейчас, было бы хуже или лучше, если бы президентом был кто то другой, а то, что действующий гидрант реально вытер ноги о мечту тех, кто вышел против овоща на Майдан, что не так написано?
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я понимаю, что не исполнил обещанного - с победой АТО и вернуть Крым. И что злоупотребления никуда не исчезли. Так ведь злоупотребляют тысячи, или куда как больше, всех не перевешаешь.
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Да если бы только АТО и Крым, не смысла сейчас цитировать все обещания гидранта, суть не в том, что обещал и не смог сделать, а в том, что обещал одно, а делает совсем другое. Коррупция, кумовство, грязный бизнес с оккупантами на захваченных территориях, докапитализация банков врага и основное, постоянная ложи и лицемерие. И не надо только о добром царе и плохих боярах, все это уже давно не укладывается в здравый смысл.
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есть у меня рецепт.
Вывети ВСЕХ на какой-нибудь остров, временно заселить Украину скандинавами или другими англо-саксами. За 5 лет будет все построено и работать как часики. Потом вернуть, на 5 лет, потом снова.
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У власти другой рецепт, они вместо граждан капиталы на острова вывозят и когда граждан у которых пенсия не позволяет поддерживать свое здоровье практически не останется, а это 5 лет, о которых ты написал, тогда он заведут свои капиталы обратно. Оставшиеся будут на них батрачить, обрабатывая приватизированную ими же к тому времени землю, и никакие скандинавы им не нужны.
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Что касается смерти, всё в руках Бога и у каждого путь к ней свой, только многие уже родились мертвыми и наш гидрант, в том числе.
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К сожалению не бывает так - пришли все хорошие и убили всех плохих.....
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А кто пробовал ?
Если взяться за дело спокойно , и при наличии верёвок , то до весны можно и управиться .
А мы уже три года ждём , когда у маланцев либо совесть проснётся , либо они здохнут к всеобщей радости .
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Мечта митингующих на тот момент была ассоциация с Европой, что Порошенко и пытается осуществить. Лозунгов против олигархов на тот момент я не слышал. Никто не возражал, чтобы у власти был олигархат. Социалиста Мороза фактически не пустили на сцену Майдана. Поэтому никто никого не обманывал. Имеем то, что заслужили.
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К сожалению, революцию не довели до конца - рыговская мразь, которая сидит в раде тому подтверждение
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она сидит далеко не только там - в каждом горсовете, в каждом теплом чиновничем кресле начиная с ЖЭКа и заканчивая обл и рай администрациями
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Здравое заключение.Мразь на плечах митингующих зашла в раду и теперь кричит, что они выбраны волей народа.Ребята читать то хоть умееете.Вы по закону не можете быть народными.Система выборная партийно-воровская, которая уже застолбила себе вечное существование через закон о государственном денежном их обеспечении с бюджета государства.Партия уже не хочет тратить деньги на выборы.А это говорит о том, что прийдя в раду будут заменены номера мест и ряды на надписи-ряд тимошенковых, ряд януковичей, ряд портновых-медведчуков и т.д. Разве этот закон не диктаторский.Разве народник получил добро от своего избирателя на право распоряжаться его средствами-налогоплательщика?!НЕТ.Если законы от 16 января признаны диктаторскими, то и эти законы тоже диктаторские.Валит народной наглостью нужно эту власть.Они ждут время, осталось 1,5года, и затем начнут реализовывать свою распродажу Украины.Срочно нужен Майдан Спроса.На Майдане заявить о низложении ст.6 и разделов с 3 по 15 Конституции Украины и отдать власть в руки громад.Слава майдановцам спроса. Слава гайдамакам Украины.
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А могли би до смерті забити двох беркутят але дали їм піти , назва першого відео якась не така , ЦН міг би і змінити .
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Уже на работе, в Питере или Стамбуле.
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А фуйло сказав що російські повії найкращі .
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Педофилу нужен электорат. Чует, что скоро будет болтаться на веревке, недомерок
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ХYйло всегда п....дит. Вот какие там красавицы
А ближе к мацкве (это мисс мацква)
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Революция - смена общественного строя.
Как была "Диктатура Олигархата" - так и осталась !
.
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А мне стыдно за свое участие в Майдане Причем от начала до конца В результате и моих стараний К власти пришли Такие мерзости Которых мир не видел Кто за всю обозримую историю Мерзопакостнее чем они Нерон? Нет Адольф? тот для своих старался Ну разве что х..о Единственный равный етим тварям
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Поїдь на Рубльовку, спитай де живе Хряк, запишись на прийом та поцілуй його в дупу.. ну щоб сором свій пом"якшити.
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--Ето ты чмошник поедь в Козин Спроси где живет барыга И записывайся на прием Для целованияего очела Только целуй мощно Чтоб ему понравилось А то не равен час кивнет охране Так так урвут Что за пару секунд уродом станешь Так ты только душевеный урод А станешь уродом физическим Полноценным
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Ты в Майдане не участвовал. Если бы участвовал, то никогда бы такого не трындел. Максимум пожрать туда заходил нашару.
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Еще одна перхоть по....я нарисовалась Я в отличии от тебя петуха На Майдан дал денег Больше чем ты стоишь И дров машины три завез Резал их в мороз сам своей бензопилой А возил На мэрсах тойотах и субариках Своих друзей и знакомых Тебя петуха в такую машину Не пустили бы даже посидеть А я на вилюровые или кожаные сидения Дрова складывал
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Достоинство, хорошая черта, но с такой жизнью нет ей место, только выживать. Кто не выживет, тот не оставит даже памяти о себе. А была блядь, реальная надежда, как всегда затупили... уступили...залошились....залупились.....большинством.
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В память о наших погибших героях лучше не свечки зажигать, а растяжки ставить. Кровь - за кровь.
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Історія циклічна, скоро буне новий виток Революції, на цей раз справжньої - зі зміною/знищенням корумпованої політичної верхівки...
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3 роки пройшло, а у кацапів досі аж істерика від тих подій, он вже цілий десант говнометів відписався.
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Лидина завжди боїться невідомого і недосяжного , тому вони не люблять США бо там демократія , не любдять Україну бо тут свобода , була б зараз гітлерівська Німеччина вона була би кращим другом для московитів .
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Після вогняно-кривавої Врдохрещі 2014 року майданівцям на мобільні телефони почали приходити смс-ки наступного змісту "Шановний абонент, ви зареєстровані як учасник масових заворушень". Тоді якимось технічним чином почали вираховувати телефони тих, хто був на Грушевського і поруч. Відтоді, більшість прямуючи на Грушевського з Майдану просто не брали телефони з собою. Або повністю їх вимикали.
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Три года уже прошло - вокруг еще больше хапуг, казнокрадов и быдла. Сколько людей уже полегло, да земель потеряно...
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"Мы, оглядываясь, видим лишь руины. Взгляд конечно варварский, но в чем-то верный" (с)
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Гурьянов Сергей ‏@Segozavr 17 ч.17 часов назад
Газпром прогнозирует цену на газ на 2017 год на уровне $170 за 1 тыс куб м. Будет компенсировать повышением цены для населения России.
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Нікуди правду діти, так воно і є.
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Не так давно Гіркін писав що це їхніх рук справа.На той час він дійсно був в Києві з якоюсь православною виставкою,чи іконою.Не знаю,наскільки це правда,але це було дійсно схоже на провокацію.Так само як і розмахування ланцюгом перед ВВшниками без щитів перед АП 1 грудня.Я теж пам"ятаю тих,кого ви описали(с рюкзачками),і молодиків з розами російських футбольних команд.І ще мене бентежить збіг у часі (чи не збіг?)постановочного відео з Нігояном і його ж перша смерть на Майдані.Будь-які акції протесту є по суті провокативними.Шкода,що масса людей не знає організаторів і мети подібних дій.Чим далі в часі тим питань по Майдану все більше.
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На жаль, хлопці, котрі загинули на Майдані, занинули марно, бо вся та сволота, проти якої вони боролись, нікуди не ділася, тільки перефарбувалася, стала більш підлою та цинічною, одягла вишиванки, а сама ще більше збиткується з українського народу.
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Ні в якому разі.Жодна смерть на Майдані не була марною
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как-то читаю архив ... О! шо это? теска?...
Невский берег (12:08 | 08 августа,2010)
karnan: ну, по сути ты прав... Но не сказать, что я неправ... Скоро вот будем отмечать 65 лет Ну, это так - мимоходом вспомнилось...
kardan (12:09 | 08 августа,2010)
А я и задыхаюсь, но не сдаюсь! Для меня даже Россия в говне будет самой лучшей!
Невский берег (12:14 | 08 августа,2010)
Я - подонок! И горжусь этим!!!
kardan (12:16 | 08 августа,2010)
Невский берег (12:08 | 08 августа,2010) Привет/ привет. Давненько ты здесь не мелькал. Ну а по поводу 65.. Ты, конечно не Любимов, но всё одно "Скажи спасибо, что ещё живой"
Невский берег (12:16 | 08 августа,2010)
Симферополь: полагаю, Янек - не враг себе, чтобы нарушать законы ! Если у Вас есть сайт Янека, лучше передайте информацию о подставе туда. Темные силы не мытьем, так катаньА главное:kardan: привет! Лично я мечтал, и как-то говорил 4А, что вот победим, создам на сайте литературный клуб!
ПИЗдуйте со своими клубами в Рашку! (12:21 | 08 августа,2010)
Кацапские мудозвоны! Ты их в дверь, а они в окна лезут! Как тараканы!
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Революция еще только начинается. Пока сменили одного бандита на другого.
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Т.е. надо затянуть пояса посильней и чуть чуть потерпеть?
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я с першого погляду прочитала не "чуть-чуть потерпеть" а "чуть-чуть пострелять"
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Некоторые и без революций затягиваются и терпят
"Денег нет, но вы держитесь"....
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Операция "мышебратья" продолжается.

Vadim Shevchenko додав 3 нові світлини.
· 8 год. ·

Сегодня, часов в 12 дня, вышел из магазина "Эпицентр", в одном из районов Киева, и вижу дивную картину. На паркинге перед входом в магазин, стоит открытый бусик... и парень лет 30 предлагает бесплатно автомобильные омыватели для стекла. Погода меняется, то снег, то резкое потепление, грязь на лобовое стекло летит из под едущих впереди машин просто лавиной. Расход омывателя при такой погоде большой, а стоит он не 2 копейки.
И тут нате вам, бесплатно, бутыль с омывателем. Присмотрелся к этикетке на бутлях и глазам не поверил "Единая россия"!
А парень и говорит:
- Это бесплатно! Подарок украинским автомобилистам от братского российского мира.
Позволю себе взять паузу и что произошло дальше, обещаю рассказать через несколько дней. А пока хочу узнать, как бы вы отреагировали на такую акцию?
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Хороше запитання , та уявити таку картину - не можу...
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Не схоже на фейк. Пост реальної людини, "проваліться" на сторінку автора, там є фото.
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боюсь предположить содержимое было отведано...
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Того, кто предлагает и раздает такие подарки, надо бы поить этим.
Пусть равняется на братский народ.

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Дикая страна.
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а шо вы хотел: в Сибири на протяжении тысяч километров ,порой не встретишь ни одного селения... Понятно шо если и встретишь , то дикуны на тебя накидываются....
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зараз коли прийшов трамп і закінчилась єпоха клана клінтонів, трухати буде багато країн і багато країн можуть внутрішні проблеми через боротьбу страих еліт з новою генерацією. те що трапилось в Україні - у нас одними з перших це трапилось, це був майдан. зараз весь світ почне змінюватись вже з цього року. нашу "єліту" це також не обмине - так легко вже не буде. глобальний устрій буде змінюватись. так що ніхто не знає що буде через рік або через два.
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пройшов Майдан с першого до останнього дня і дуже пишаюсь цим- це найголовнійша подія мого життя! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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Дякую ВАМ! Дякую, що не побоялися і вийшли на Майдан, що вистояли, і прогнали той наш позор- бувший зек- президент! І я вірю, що і ця сволота прийшла не надовго!
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Всего три года прошло, а кажется, что целая эпоха..
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а на манеже все та же рыгошыкаладная срань.
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так и есть..до революции дело так и не дошло..(
народный бунт удалось технично задушить..(
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТак начинались бои на ул. Грушевского: как первый раз "беркуты" побежали от протестующих. ВИДЕО
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