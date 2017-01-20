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 Так начинались бои на ул. Грушевского: как первый раз "беркута" побежали от протестующих. ВИДЕО

19 января 2014 года в ходе Революции Достоинства началось активное противостояние митингующих с бойцами "Беркута".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

19 января 2014 года после традиционного вече на Майдане Незалежности, часть митингующих пошла маршем в правительственный квартал для пикетирования админзданий в знак протеста против законов "16 января". Путь митингующим на ул. Грушевского перекрыли бойцы "Беркута". При попытке активистов прорваться через кордон и блокпост силовиков начались первые столкновения. Попытавшийся разнять и утихомирить противоборствующие стороны Виталий Кличко получил струей в лицо из порошкового огнетушителя. В результате, в районе стадиона им. Лобановского начались активные столкновения. Силовики применяли водомет, свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ, в ответ митингующие бросали коктейли Молотова и брусчатку.

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В ходе противостояний на ул. Грушевского впервые были возведены баррикады из пылающих шин, которые стали одним символов Революции Достоинства, а бойцы "Беркута" начали применять против митингующих оружие. В результате чего, 22 января погибли двое мирных митингующих Сергей Нигоян и Михаил Жизневский.

На одном из видео, запечатлившем исторические события19 января 2014 года на ул. Грушевского, видно, что в ответ на агрессивные действия "беркутовцев" активисты "Евромайдана" смогли организоваться и дать отпор силовикам - "беркутовцы" были вынуждены бежать.

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Прекратите употреблять это слово - достоинство .
Если то дерьмо , в котором мы живём - достоинство , то что же тогда нищета и бесправие ?
Грех сказать , но при Завгаре свобод было куда больше .
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А ты живи не в дерьме. Завгар, завгаром, а я к тебе разгребать дерьмо не поеду!
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вылезай из дерьма и мож кто-то объяснит, что такое достоинство...
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Ну и каких же прав и свобод ты лишился...из тех что были при янукодле..???
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Проколовся кацапюра, навіть свого завгара з великої літери написав. Пішов на йух, за поребрик!
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офшорный барыга хуже яныка, какое достоинство..
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не тебе, петуху, рассуждать о достоинстве, только троллить способен за копейки, жополиз хренов.. кровь патриотов и мародерство на совести таких уродов как ты
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янык был тупой гнидой, но он не пришел к власти по трупам патриотов
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Кто имеет память и соображение? Я не могу понять, с какой целью были приняты "законы 16 января?. Ситуация перед этим была стабильно-спокойная, и дело шло к примирению сторон ("круглые столы" с Януковичем).
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"законы 16 января" нормальные законы для США, или ты не веришь в ам ериканскую демократию?
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при чем тут США? В чем был смысл принятия этих законов, когда накал противостояния был на нуле? туристы ходили на Майдан, там выступали артисты, никто никого не бил.
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США тут притом, что это "самая демократичная страна" и там АБСОЛЮТНО такие ЗАКОНЫ
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аБСОЛЮТНАЯ ложь! именно в рашке - ТАКИЕ законы. они и были СКОПИРОВАНЫ януком и поданы как "законы 16 января".. один в один.
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гыыыы) сам-то ты слышал, но НЕ читал.. вестимо))
так что не получилось "поумничать", кацапе))
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глупости пишешь. ЗАЧЕМ было в Раде принимать 16 января "абсолютно такие же законы".?
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потому что это засраный кацап.. откуда ему знать про свободу слова? Ему ТАК СКАЗАЛИ - оно и верит.
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В США, Европе в ПОРЯДКЕ вещей РАЗГОН ДЕМОНСТРАНТОВ ЛЮБЫМИ средствами

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кацап.. научись правильные картинки подбирать, а не выхватывать что попало с рашаПи-студей..
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при чем тут разгон. Я понял, ты не в курсе про законы 16 января (запрет на каску, например).
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п.с. "на-рот дамбаса" нужно употреблять разными средствами.. от разгона до удобрения. Ведь это ТОЖЕ в ПОРЯДКЕ вещей в сша и европе))
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Это нормально в Европе?
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Европа не потерпит тиранию,поэтому нормально.
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Да ладно, терпит же тиранию Парашенко
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Видел, даже "встречал" загугли Парашенко в Крыму
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по старым методичкам работаешь, лишнехромосомный) смени! уже 2017 год.. а не 2014..
ах да, и засранные трусы со свой черепушки - сними. отсвечиваешь)
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Ви звертаєтесь до бота , у якого одна ціль , все рівно писок повний лайна , мусить випюнути .
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Як ти можеш скакати мокша , рабів до раю не пускають , смокчи півника .
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европа и сша считают что народ сам должен решить свою судьбу. а не как у тебя в рашке - надеяться на доброго сЦаря.
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Серьезно? Ну вот народ Донбасса и решил, не ложиться под Хунту
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расскажи про хунту, какие там черные полковники, интересно.
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К нему по ночам приходят в гости прибалтийские снайперши
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читал в детстве "3 толстяка". Так ведь и там была хунта - оружейник Просперо, акробат Тибул и примкнувший к ним ученый Гаспар.
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скорее - ботоксные посланцы) после чего у него появляются мужские днк)
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Донбасятина мокшанська , нащо митниці розділили "народ Бомбаса " ?
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Народ какой части Донбасса что-то там решил? Той, части, что за поребриком? Или той, что решила остаться в Украине?)))
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а.. тот самый "народ дамбаса", который лег под хуйло и отсасывает за подачку)) понятно))

а что еще там "на-рот дамбаса" "решил" в кремле?))
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народ Донбасса и решил, не ложиться под Хунту - а взяв і переіхав до "Хунти" , а ти сиди у своїй Бугульмі і ліпи коники .
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А ти про цих що потім закінчили життя самогубством коли побачили мокшанський світ , підкажи , яка дінамика ВВП Донбаса ?
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кацапья под НЕскрепными флагами - понабежало...
в рашке-то привыкли - раком и молить о прощении
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Возле стадиона имени Лобачевского происходили совсем другие события...
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да, смотрел я по телевизору. Вечером кордон из грузовиков, а утром они уже сгорели.
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В беркутне не было нормальных людей.Жестко,но по заслугам.Они бандиты,только в форме.
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Лживый гидрант со своей воровской шоблой вытер ноги о мечты тех, кто его к власти привел.
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ага, и Крым отдал. Лучше бы Рабиновича избрали, тот бы разрулил.
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Ти хворий на голову? рабиновичу место на его исторической родине.
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Так бы разрулил , шо воопче с голой жпой бы остались , вин же РАБИНОВИЧ !
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ты стрелки не переводи, тебе нужен рабинович, ты его и избирай, а мне что вальцман, что рабинович, что гройсман, одно поля ягоды.
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Не твое дело, ещё раз оскорбительный выпад под под постом оставишь, отправишься на Совет Форумчан.
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К сожалению, революцию не довели до конца - рыговская мразь, которая сидит в раде тому подтверждение
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А могли би до смерті забити двох беркутят але дали їм піти , назва першого відео якась не така , ЦН міг би і змінити .
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А фуйло сказав що російські повії найкращі .
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Революция - смена общественного строя.
Как была "Диктатура Олигархата" - так и осталась !
.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТак начинались бои на ул. Грушевского: как первый раз "беркута" побежали от протестующих. ВИДЕО
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