 Так начинались бои на ул. Грушевского: как первый раз "беркута" побежали от протестующих. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
19 января 2014 года после традиционного вече на Майдане Незалежности, часть митингующих пошла маршем в правительственный квартал для пикетирования админзданий в знак протеста против законов "16 января". Путь митингующим на ул. Грушевского перекрыли бойцы "Беркута". При попытке активистов прорваться через кордон и блокпост силовиков начались первые столкновения. Попытавшийся разнять и утихомирить противоборствующие стороны Виталий Кличко получил струей в лицо из порошкового огнетушителя. В результате, в районе стадиона им. Лобановского начались активные столкновения. Силовики применяли водомет, свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ, в ответ митингующие бросали коктейли Молотова и брусчатку.
В ходе противостояний на ул. Грушевского впервые были возведены баррикады из пылающих шин, которые стали одним символов Революции Достоинства, а бойцы "Беркута" начали применять против митингующих оружие. В результате чего, 22 января погибли двое мирных митингующих Сергей Нигоян и Михаил Жизневский.
На одном из видео, запечатлившем исторические события19 января 2014 года на ул. Грушевского, видно, что в ответ на агрессивные действия "беркутовцев" активисты "Евромайдана" смогли организоваться и дать отпор силовикам - "беркутовцы" были вынуждены бежать.
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Если то дерьмо , в котором мы живём - достоинство , то что же тогда нищета и бесправие ?
Грех сказать , но при Завгаре свобод было куда больше .
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так что не получилось "поумничать", кацапе))
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ах да, и засранные трусы со свой черепушки - сними. отсвечиваешь)
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а что еще там "на-рот дамбаса" "решил" в кремле?))
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в рашке-то привыкли - раком и молить о прощении
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Революция - смена общественного строя.
Как была "Диктатура Олигархата" - так и осталась !
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