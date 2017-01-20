 Черныш: Украина не думает отказываться от угля и металла с оккупированной территории. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.
"Страна не думает отказываться от угля и металла с оккупированной территории. Это наш уголь и наш металл, почему мы должны от него отказываться. Это украинская ценность, которая принадлежит Украине, а не кому-то там, или Российской Федерации", - подчеркнул министр.
"Боевики нас шантажировали тем, что не будут поставлять уголь весь осенний период, то есть совершали препятствия в поставке угля и, к сожалению, это могло привести к веерным отключениям электроэнергии по всей территории Украины. Но за счет того, что действует Минская площадка для переговоров, мы договорились, что уголь будет транспортироваться с неподконтрольных территорий", - добавил он.
381 18
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
"Россия прибегает к тактике "выживания" и "добровольной" эмиграции крымских татар из Крыма", - Джемилев(14)
Порошенко попросил главу Красного Креста Маурера о содействии в освобождении украинских заложников на Донбассе. ФОТО(16)
На восстановление инфраструктурных объектов Донецкой области в 2016 году было потрачено 2 млрд гривен, - Жебривский(59)
Россия оказывает Донбассу гумпомощь, но о каких суммах идет речь, я вам сказать не могу, - Песков(55)
Що робити з окупованою частиною Донбасу?(1)
На оккупированных территориях Донбасса массово задерживают местных жителей, - ГУР(42)
Среди российских военных в оккупированном Крыму процветает пьянство. Закуплено большое количество лекарств от белой горячки, - ГУР(47)
Ну не гандони?
Ответить
Ответить
Дерут в три шкуры порохатые, и даже не стесняются.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это наш уголь и наш металл, почему мы должны от него отказываться.
Это украинская ценность, которая принадлежит Украине,
а не кому-то там, или Российской Федерации"
-------
переворот сознания - да это наш уголь и наш металл.
да - это украинская ценность, которая принадлежит Украине.
а ничего, что во время воины вы сотрудничаете с оккупантами?
Ответить
Ответить
Можно например водой.
Ответить
Ответить
Ответить
Да не подохренели ли эти все "топ-менеджеры"?
..."Это украинская ценность, которая принадлежит Украине, а не кому-то там, или Российской Федерации..."
У меня вопрос к этому глисту - "а эту "ценность" Украина получает бесплатно или платит кому то-то за такой, сука, дар, бесценный???" Слышь, глист, сидел бы и не выебы%%%вался, потому как вопросов по этой "сделке" дохера и к офшерному и к гудку, боюсь, что и еще дальше цепочка уведет...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но с малипусиньким щас. Щас - так от то наше , и мы будем делать что посчитаем нужным , так от щас я считаю нужным , провести ряд мероприятий , после которых Дамбас на пару дней затянет пороховой дымкой , мы Щас все сделаем , быстро два три дня , с условием шо кацапы нам не мешают, и мы как бы щас на потом разворачиваем на Крым , и через еще пару Щас , там тоже стоит отта наша поровохая дымка , ну то такэ ,уже привыкнут , и дальше , я как Громадянын Украины , честно пишу , я не собираюсь Щас двигать на Московию , бо это в мои планы 1991 года не входило .
Все по честному , я за Щас прямо щас , в Рамках 1991 года бес притензий к кацапам ,а потом пусть Гадя их хоть с ног обсасывает , то уже за Кордоном Щас .
Так что уважаемая зрада , якшо вы олени недалекие не прекратите орать о временной здачи Крыма , в Поровохой просак Щас вы успешно попадаете , это так на заметку .
А кацапам и так своей жопы хватит земля круглая накутяжили на очередной развал , но нам как раз то боком .
Ответить
Ответить