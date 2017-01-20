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 Черныш: Украина не думает отказываться от угля и металла с оккупированной территории. ВИДЕО

Минская площадка дала возможность договорится о том, что уголь будет транспортироваться с неподконтрольных территорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

"Страна не думает отказываться от угля и металла с оккупированной территории. Это наш уголь и наш металл, почему мы должны от него отказываться. Это украинская ценность, которая принадлежит Украине, а не кому-то там, или Российской Федерации", - подчеркнул министр.

"Боевики нас шантажировали тем, что не будут поставлять уголь весь осенний период, то есть совершали препятствия в поставке угля и, к сожалению, это могло привести к веерным отключениям электроэнергии по всей территории Украины. Но за счет того, что действует Минская площадка для переговоров, мы договорились, что уголь будет транспортироваться с неподконтрольных территорий", - добавил он.

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Але ціна на нього по "Ротердам+".
Ну не гандони?
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именно так)))а надприбыль поделят поровну)))
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Та же фигня с газом.
Дерут в три шкуры порохатые, и даже не стесняются.
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С 1999 практикующий адвокат (имеет опыт преподавательской деятельности). На президентских выборах 2004 года был доверенным лицом Виктора Ющенко в избирательном округе № 104 (Александрия, Долинский, Новгородковский, Александрийский и Петровский районы). 11 марта 2005 года назначен заместителем главы Кировоградской облгосадминистрации. С августа 2006 по ноябрь 2007 глава Кировоградской облгосадминистрации. Депутат Кировоградского областного совета 4-го и 5-го созывов (2002-2010). С мая по август 2007 член Совета национальной безопасности и обороны Украины. Государственный служащий 2-го ранга. Отмечен наградами Госкомитета спецсвязи, ЦИК, МЧС. Эксперт по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и финансирования терроризма. Член международной организации АCAMS (Соединённые Штаты Америки)с мая 2010 года. Руководитель неправительственной организации «Центр по изучению проблем безопасности и противодействия отмыванию денежных средств». 26 июня 2015 года Кабинет Министров Украины назначил Вадима Черныша Председателем Государственного агентства по вопросам восстановления Донбасса[2]. 14 апреля 2016 года Верховная Рада Украины назначила новый состав Кабинета Министров Украины (правительство Гройсмана), в составе которого Вадим Черныш занял должность министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц[3]. «РБК-Украина» в апреле 2016 года называет его ставленником «влиятельного нардепа от БПП» А. Ю. Третьякова[4].
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Важно другое - что Ураина потеряет от этого и какова цена "соглашений"
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"Страна не думает отказываться от угля и металла с оккупированной территории.
Это наш уголь и наш металл, почему мы должны от него отказываться.
Это украинская ценность, которая принадлежит Украине,
а не кому-то там, или Российской Федерации"
-------
переворот сознания - да это наш уголь и наш металл.
да - это украинская ценность, которая принадлежит Украине.
а ничего, что во время воины вы сотрудничаете с оккупантами?
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там все сделано хитро, компании, с которыми сотрудничают перерегестрировались на подконтрольной территории и походу, работают на 2 фронта
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герою новости не пора ли на курсы по обезскотиниванию?
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А это что за ушлепок? Кто такой этот глист - черныш?

Да не подохренели ли эти все "топ-менеджеры"?
..."Это украинская ценность, которая принадлежит Украине, а не кому-то там, или Российской Федерации..."

У меня вопрос к этому глисту - "а эту "ценность" Украина получает бесплатно или платит кому то-то за такой, сука, дар, бесценный???" Слышь, глист, сидел бы и не выебы%%%вался, потому как вопросов по этой "сделке" дохера и к офшерному и к гудку, боюсь, что и еще дальше цепочка уведет...
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платим лугандонам за наш уголь, накручиваем ротердамскую наценку, а лугандонцы поддерживают свою сраную экономику, содержат боевиков, которые стреляют в ВСУ. Все довольны - барыги и олигархи с гешефтом, боевики с зарплатой, руководство псевдореспублик у власти, а Савченко - консерва и агент кремля.
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Здається мені, що якраз цього з самого початку Ахметов (за підтримки партії Ригів) і хотіли: щоб Україна ніяк не впливала на Донбас, а тільки платила пенсії, бюджетні кошти, задарма відпускала туди газ, воду, світло та інші ресурси, та втри-дорога купувала у них метал та вугілля! От тільки окрім грошей ми за сценарієм бариг вимушені платити життями та здоров*ям наших воїнів-патріотів, а за це хтось має скоро відповісти!
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Я за , за все эти слова , За !
Но с малипусиньким щас. Щас - так от то наше , и мы будем делать что посчитаем нужным , так от щас я считаю нужным , провести ряд мероприятий , после которых Дамбас на пару дней затянет пороховой дымкой , мы Щас все сделаем , быстро два три дня , с условием шо кацапы нам не мешают, и мы как бы щас на потом разворачиваем на Крым , и через еще пару Щас , там тоже стоит отта наша поровохая дымка , ну то такэ ,уже привыкнут , и дальше , я как Громадянын Украины , честно пишу , я не собираюсь Щас двигать на Московию , бо это в мои планы 1991 года не входило .

Все по честному , я за Щас прямо щас , в Рамках 1991 года бес притензий к кацапам ,а потом пусть Гадя их хоть с ног обсасывает , то уже за Кордоном Щас .
Так что уважаемая зрада , якшо вы олени недалекие не прекратите орать о временной здачи Крыма , в Поровохой просак Щас вы успешно попадаете , это так на заметку .
А кацапам и так своей жопы хватит земля круглая накутяжили на очередной развал , но нам как раз то боком .
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В этой ситуации террористы довольны, угольные бароны довольны, Ахметов доволен...Только почему за это платят жизнями мои родственники и родственники других украинцев? Если так пойдет, то никому не нужны будут эти земли.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЧерныш: Украина не думает отказываться от угля и металла с оккупированной территории. ВИДЕО
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