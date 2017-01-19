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 На Волыни попрощались с сержантом 14-й бригады Богданом Корнелюком, погибшим на Луганщине. ВИДЕО

В Нововолынске попрощались с 22-летним бойцом 14-й бригады Богданом Корнелюком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

Проститься с земляком пришли несколько сотен жителей Нововолынска и побратимы погибшего.



В 2013 году юноша пошел в армию на срочную службу. В рядах Вооруженных сил находился два года. В прошлом году в апреле Богдан вернулся в армию по контракту и уже тогда отправился на передовую.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: С погибшим под Мариуполем морским пехотинцем Николаем Охрименко простились на Сумщине. ВИДЕО

Сержант Корнелюк погиб от пули снайпера вблизи Станицы Луганской.
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Вечная память герою !!!! А кто-то в Давосе коньячок пьёт !!!
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Діти гинуть...
Світла пам"ять, Хлопче.Таке ім"я - Богдан.. Дав Бог цю дитину батькам..
А вона загинула на проклятій війні з проклятими кацапами...
Співчуття рідним. Плачемо разом з Вами..
Герої не вмирають...
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потери за время действия "мирного плана" уже намного превысили возможные потери при освобождении лугандонии. мирный план уже работает на убой украинцев
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всё хороним и хороним.. А ведь они могли освобождать Украину от федерастов, может бы остались многие живы.. А даже если бы погибли ,то их смерти не были бы напрасными. А так ,как мишени в тире гибнут, а проблема не решается. А всё потому, что сцыкливый барыжка возомнивший, что он вэлыкый политычный дияч ,подписал минские договорняки. Судьба всё равно своё кол-во жертв возьмёт, если проведение так решило .Но мы все сцым большой войны и кучи трупов, поэтому получаем те же трупы но постепенно.. Так нам вроде легче.. За время перемирия от боевых и не боевых потерь погибло и ранено около тысячи наших хлопцев А если такое перемирие продлится десять лет, а если двадцать? Но нам же вроде легче, когда гибнут не по многу. Ведь правда земляки патриоты ?Мы же даже со срашкой дипломатические отношения не разорвали. Ну да, немного стыдно перед европой ,перед собой.. Но мы же всё свалим на власть. Нам же так легче. Лёгкого вам года Украинцы..
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Боже, как больно ... чуть не каждый день хороним молодых, полных сил, надежд и планов на будущее ... Вечная память и соболезнования близким и родным
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Цензор.НЕТВидеоОбществоНа Волыни попрощались с сержантом 14-й бригады Богданом Корнелюком, погибшим на Луганщине. ВИДЕО
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