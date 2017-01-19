 На Волыни попрощались с сержантом 14-й бригады Богданом Корнелюком, погибшим на Луганщине. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
Проститься с земляком пришли несколько сотен жителей Нововолынска и побратимы погибшего.
В 2013 году юноша пошел в армию на срочную службу. В рядах Вооруженных сил находился два года. В прошлом году в апреле Богдан вернулся в армию по контракту и уже тогда отправился на передовую.
Сержант Корнелюк погиб от пули снайпера вблизи Станицы Луганской.
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Світла пам"ять, Хлопче.Таке ім"я - Богдан.. Дав Бог цю дитину батькам..
А вона загинула на проклятій війні з проклятими кацапами...
Співчуття рідним. Плачемо разом з Вами..
Герої не вмирають...
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