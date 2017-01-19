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 Политика Украины, Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:драка (1979) Киев (15849) Крещение (114) митинг (2676) националисты (353) Нацполиция (5531) правые (44) Олег Богачук (296)

 При попытке зажечь шины на ул. Грушевского в Киеве произошли столкновения "правых" с полицией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Представители правых националистических организаций, проводивших в центре Киева марш в память о событиях 3-летней давности во время Революции достоинства, устроили потасовку с сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После митинга на Майдане Незалежности "правые" выдвинулись в сторону правительственного квартала. На пересечении Парковой аллеи и ул.Грушевского, где в 2014г участники революции жгли покрышки с целью препятствовать продвижение силовиков, участники акции предприняли попытку поджечь принесенные ими автомобильные шины.

акция

акция

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Меньше страха - больше свободы", - в Киеве прошла акция памяти убитых в Москве правозащитника и журналистки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж



митинг

акция

Смотрите: Активисты пикетируют КС с требованием отмены "закона Колесниченко-Кивалова": "Он дискриминирует государственный язык во всех сферах". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

акция

акция

акция

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акция

акция

акция

акция

Смотрите также: В третью годовщину событий 1 декабря несколько сотен активистов на Банковой требовали освобождения политзаключенных. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

акция

акция

Сопровождавшие акцию правоохранители помешала это сделать. В ответ националисты с криками "Ганьба" начали кидать в силовиков камни, палки и петарды.



(фото и видео - Олег Богачук)

Смотрите: Суд оставил за решеткой подозреваемых в подрыве гранаты под ВР Гуменюка и Крайняка еще на два месяца. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

После непродолжительной потасовки, участники акции спели государственный гимн Украины и вернулись на Майдан, где было объявлено о завершении митинга.
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кацапская переделка карикатуры, где слева стоит вова маломер. Мокша, придумай что-то свое.
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Та тут кого вместо Пороха не постав - хуйла, Каримова, Лукашенко - все в масть!
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С полицией столкнулись пособники Кремля, которые имеют отношение к расстрелу Майдана.

Вспомните 19 января 2014 года. Тогда абсолютно не было никакой необходимости идти на Грушевского и забрасывать силовиков коктейлями и травить киевлян горящими шинами. Все это нужно было для , того, что бы перевести НИАШ МИРНЫЙ МАЙДАН в горящий и кровавый , по приказу Кремля. Далее растрелять Майдан и без сопротивления захватить Крым и Донбасс.

Армия и силовики все были этими уродами деморализованы. Все как и планировалось в Кремле.
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Вовремя в офшоры перевёл часть награбленного.
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он говорил, что 400 лямов отдал волонтерам. опровергнешь?
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Опровергаю, он не показал НИ ОДНОЙ платежки, я вот отдал волонтерам 500 млн, и что?
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игорь кайданченко (хотя, скорее салават юфтеев), у тебя, кроме 11.80 рублей/пост, нет ничего.
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Он говорил... Веришь брехлу? ))... Вспомнишь всё что он говорил?

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Великі заводи в Харкові теж колись працювали. Лише один Авіаційний виробляв більше 100 літаків на рік Ту-134, а зараз 1 не може зібрати і є банкрутом бо керівництво все розікрало. Так можна про всі заводи сказати кругом одне і теж.

Так і в країні НІЧОГО не змінилося, кругом крадії. І з самого верху більше всього. Коли декларації всі почали заповнювати раптово всі стали такими бідними, а от родичі перевірте синів Порошенка, що на них записано. Янукович тупий був, а тут інше буде крові стільки, що Майдан раєм покажиться. Отими зашкварками, що на фото "пожежники" тримають всіх будуть і не буде гумових куль бо на руках у людей стільки зброї з АТО.

Побачите все до того йде не більше 3-6 місяців залишилось.

Болісно, що знову свій шанс втратили на 3 роки здолати всю цю гниль ригівську і людей скльки втрачено, що за Україну стояли.
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своё мнение я написала, личное мнение, не нравится ну мне абсолютно всё равно, отвечать на мой комментарий не обязательно, троллить пытаться тоже не стоит, я спорить не буду, отвечать на дурость не буду, мне лень так что не надо тратить времени за зря
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Можна трохи і помайданить, щоб влада не зажиралась тільки хуйло моментом цим скористається.
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в залежності від ситуації. може на фронті напасти, а може тут до влади свою крєатуру завести.
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вообще-то, ты переставай на боярышник налегать. уже 3 года, как)
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...В домашнем храме Порошенко есть роспись с его «божественной» семьейИзвестный волонтер и блогер Юрий Касьянов накануне на своей странице в Facebook опубликовал фото росписи в домашнем храме Петра Порошенко....
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где божественная семья? где нимбы над головами?
и это домашний храм. Личное дело.
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нимбы из "батона" отольют ...и будет так как ты заказал
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То есть, ЗОЛОТОЙ УНИТАЗ, которого не было, это не личное дело?
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Касьянов ещё и не такое может опубликовать...
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...так...я теж вважаю що Касьянов "агентКремля"...
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Ну ходят, ну и пусть ходят. Так нет же - и шины пожечь( на хрена, спросите у киевлян с маленькими детьми) и с полицией потолкаться - а как же - радость местной вышевате и ввх - порошенко враг, давайте беженца вернём. Память это хорошо - но не надо её опошлять.
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Следуюйщий майдан на Красной площади пора Х\#йла выкуривать
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Как летит время. Три года назад запах шин возбуждал у Пети сексуальные фантазии о большом и мягком троне, а сейчас о промерзшей, но крепкой гилляке. И шины такие же и погода...Чует, мразь.
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я смотрю, у народа короткая память...а ведь эти ребята(ну по крайней мере, из этих организаций) двигали майдан в 2014 году...
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Более того, этих ребят пропогантист Режима Парашеко Бутусов называл ПРОВОКАТОРАМИ
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Это голословное утверждение кацапа или ссылочка имеется?
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а ребята и меня уже заспамили..чего спамим то?пишите или просто правда не нравится?
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Це все шатун...не заважайте владі красти....бо путін нападє...
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Презираю! И так в Киеве дышать нечем, а тут ... "патриоты"! Твою мать!!! "Поздно бабка пить боржоми когда почки отвалились"...
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Ты, агент Кремля, назвал активистов Майдана ольгинскими троллями? СБУ займитесь этим пропутинцем
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Щоб стецики не кукарікали Але третій майдан неменучий На жаль І він буде кривавий ВІн не може не відбутися В країні Де три чверті населення Живуть за порогом бідності Олігархат думав Що якщо він змінить вітю на петю То жебраки заспокояться Заспокоїлись би Якби зробили Хоч якесь Навіть символічне покращення Але отримали закручування гайки Тепер найменша помилка іудеїв при владі Призведе до страшних речей
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столько новеньких порохоботов набежало. 99% ников впервые вижу. И все так презирают эту акцию)))) на один день вышли для Пети поработать....
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПри попытке зажечь шины на ул. Грушевского в Киеве произошли столкновения "правых" с полицией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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