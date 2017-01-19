 При попытке зажечь шины на ул. Грушевского в Киеве произошли столкновения "правых" с полицией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
После митинга на Майдане Незалежности "правые" выдвинулись в сторону правительственного квартала. На пересечении Парковой аллеи и ул.Грушевского, где в 2014г участники революции жгли покрышки с целью препятствовать продвижение силовиков, участники акции предприняли попытку поджечь принесенные ими автомобильные шины.
Сопровождавшие акцию правоохранители помешала это сделать. В ответ националисты с криками "Ганьба" начали кидать в силовиков камни, палки и петарды.
(фото и видео - Олег Богачук)
После непродолжительной потасовки, участники акции спели государственный гимн Украины и вернулись на Майдан, где было объявлено о завершении митинга.
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Вспомните 19 января 2014 года. Тогда абсолютно не было никакой необходимости идти на Грушевского и забрасывать силовиков коктейлями и травить киевлян горящими шинами. Все это нужно было для , того, что бы перевести НИАШ МИРНЫЙ МАЙДАН в горящий и кровавый , по приказу Кремля. Далее растрелять Майдан и без сопротивления захватить Крым и Донбасс.
Армия и силовики все были этими уродами деморализованы. Все как и планировалось в Кремле.
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Так і в країні НІЧОГО не змінилося, кругом крадії. І з самого верху більше всього. Коли декларації всі почали заповнювати раптово всі стали такими бідними, а от родичі перевірте синів Порошенка, що на них записано. Янукович тупий був, а тут інше буде крові стільки, що Майдан раєм покажиться. Отими зашкварками, що на фото "пожежники" тримають всіх будуть і не буде гумових куль бо на руках у людей стільки зброї з АТО.
Побачите все до того йде не більше 3-6 місяців залишилось.
Болісно, що знову свій шанс втратили на 3 роки здолати всю цю гниль ригівську і людей скльки втрачено, що за Україну стояли.
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и это домашний храм. Личное дело.
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