EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Общество
  379  4
Материалы по теме:
Все про:армия (7265) Ивано-Франковск (566) Луганщина (3582) похороны (570) офицер (89) Антитеррористическая операция (15593) потери (738)

 С погибшем на Луганщине офицером 24-ой мехбригады Виталием Сенюком простились в Ивано-Франковске. ВИДЕО

В Ивано-Франковске простились с капитаном Вооруженных Сил Украины Виталием Сенюком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

45-летний военнослужащий погиб 14 января на Луганщине. Как стало известно, военный раз направлялся на боевое задание, когда его автомобиль обстреляли из противотанкового ракетного комплекса.

Читайте: Капитан ВСУ погиб из-за обстрела в Новоалександровке, младший лейтенант ранен, - пресс-офицер Завтонов



Сенюк - профессиональный военный. Был на пенсии, перенес сложную операцию, однако с началом боевых действий ушел добровольцем на фронт. Служил по контракту в 24-й отдельной механизированной бригаде начальником разведки одного из батальонов. Вместе с побратимами офицер ​​участвовал в самых сложных операциях. В частности, прошел Зеленополье, Лутугино, освобождал Лисичанск.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: С морским пехотинцем Сергеем Трубиным, погибшим под Мариуполем, попрощались на Кировоградщине. ВИДЕО

У погибшего остались жена и трое детей. Похоронили героя на Аллее славы Ивано-Франковского кладбища.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вічна пам'ять, царствіє небесне тобі, Герой України. Щире співчуття його родині.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вечная тебе память и царство небесное, Герой Украины! Цензор, было бы правильным указывать приватовскую карточку, чтобы была возможность хоть чем-то помочь семье. И наряду с такими трагедиями - депутаты с круглыми лицами на вечных каникулах с ненужной болтовнёй и разборками, Лещенки, гриценки, садовой с мусором - какая шелуха.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Умершие во благо, на самом деле еще долго после смерти , а может и всегда , сотворяют или делают народ и они являются духовниками и предводителями !
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоОбществоС погибшем на Луганщине офицером 24-ой мехбригады Виталием Сенюком простились в Ивано-Франковске. ВИДЕО
 Облако тегов
агрессия Антитеррористическая операция боевик ВР ГПУ Давос Донбасс задержание Интерпол Киев Крым Львов Минобороны Нацполиция обстрел ООН переговоры Польша Порошенко прокуратура Путин разведка розыск Россия Савченко санкции суд Супрун Ульяна США убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти