 С погибшем на Луганщине офицером 24-ой мехбригады Виталием Сенюком простились в Ивано-Франковске. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
45-летний военнослужащий погиб 14 января на Луганщине. Как стало известно, военный раз направлялся на боевое задание, когда его автомобиль обстреляли из противотанкового ракетного комплекса.
Сенюк - профессиональный военный. Был на пенсии, перенес сложную операцию, однако с началом боевых действий ушел добровольцем на фронт. Служил по контракту в 24-й отдельной механизированной бригаде начальником разведки одного из батальонов. Вместе с побратимами офицер участвовал в самых сложных операциях. В частности, прошел Зеленополье, Лутугино, освобождал Лисичанск.
У погибшего остались жена и трое детей. Похоронили героя на Аллее славы Ивано-Франковского кладбища.
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