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Все про:Давос (255) Кличко (2514) конфуз (100)

 "Я из Украины - страны, вдвое большей, чем Франция", - географический конфуз мэра Киева Кличко в Давосе. ВИДЕО

Выступая на экономической форуме в Давосе, мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал свое незнание географии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сравнивая территории Украины и Франции, Кличко заявил, что наша страна вдвое больше. На самом деле, Украина и Франция почти одинаковы по территории. Площадь Украины 603 628 квадратных километров, а территория Франции - 547 030 квадратных километров.

"Я из Украины - страны, вдвое большей, чем Франция, почти вдвое большей. Это самая большая страна в Европе", - сказал Кличко.

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Все, это провал, президента с него не будет. Госдеп опять лоханулся и не на того поставил,(фейк руссоСМИ). Интересно с какой такой целью боксер Кличко решил стать мэром ,заняться рутинной, не интересной,"хозяйственной" работой, в которой к слову он не разбирается... Вот гройсман, другое дело ,у него на фейсе Бог печать поставил - "хозяйственник", а Кличко? Альтруист или идейный? Велосипедом помнится грозился на работу ездить, как немецкие бургомистры, мдя, не срослось…
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хапанул бедолага. я на его фоне чувствую себя червяком, ну в лучшем случае, улиткой. спасибо и прости.
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и эта дурачина имела много шансов стать президентом, ну до того тупоебнутое существо, тупее зека
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ну куда нам до открытий в генетике от Мутко и Мединского
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Ці двоє - кандидати на Нобелівську премію . Прославлять родіну..
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россияне будут ими гордиться наряду с проститутками
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Ну переплутав в запалі Францію з Німеччиною-чого вчепилися? Самі безгрішні?
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При всій повазі до великого спортсмена... Але все ж перед тим, як сказати, треба все ж перевіряти. Цікаво, а чим займається його прессекретар? У Наді вже є! І по її мовленню результати є (які - то вже інше питання).
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Всё правильно говорит. Вот развалится Россия заберём Кубань и всё остальное, тогда и Украина будет в два раза больше Франции. Так что Виталик всё вещает правильно.
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Рогозин-на-орбите ‏@LyapunovS 13 мин.13 минут назад
Город Славск Калининградской области, (до 1946 - Хайнрихсвальде, нем. Heinrichswalde, лит. Gastos, польск. Jędrzychowo)


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Избушка там без курьих ножек висит на окнах и дверях...
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Ті з моїх знайомих,хто голосував за Кличка ,мають подібну ерудицію.Та найгірше в цього міського голови - його незрозумілі для мене домовленості з фірташем.
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Неужели трудно нанять хорошего спичрайтера, что бы не выглядеть идиотом?
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спичрайтером туда можно попасть либо через постель, либо по знакомству. Так что ответ - нет.
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Дивлюсь, майже всі коментарі тут від користувачів з енциклопедичними знаннями по географії.. У самих вас ніколи ляпів не було? Не судіть - і не будете судимими..В життя всяке трапляється..
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Смешно просто, да и с Виталиком это случается с завидной регулярностью
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З президентом Бушем - молодшим ще й не таке траплялось.. Ну і що з того?
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Просто ради справедливости надо сказать, что наша система образования (в отличие от американской, например) довольно хорошо преподносит географию и любой школьник знает, что Франция - это страна и по территории, и по населению примерна сравнимая с Украиной (по крайней мере, те кто учился во времена Виталика это должны знать).
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Да даже если и учили, то склероз никто не отменял. Просто удивляет, почему эти речи его не проверяют, ведь не первый раз такое
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Він постійно імпровізую. Цим він схожий з Трампом
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ну да ! склероз а плюс он же боксер! часто били по голове! результат в постоянных ляпах на лицо)))
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Открою секрет: ещё совсем недавно, многие школьники, на вопрос: скем воевали во Вторую Мировую, отвечали - с американцами! А в "самой лучшей" системе образования, в ОХУ-ыне, и сейчас так отвечают!
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Между нами и США, очень большая разница.
В отличии от Украины, государственная машина в США, будет работать, вне зависимости от того, умен президент или нет.
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Если бы он дворником был, то ничего страшного. А вот представьте, чем может обернуться для Киева, когда он валюту перепутает, договор не тот подпишет, ну перепутал. Так что он недалекий мэр и хороший боксер. Лучше бы он тренером по боксу стал.
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Наглядный пример, что даже полный идиот может выучить английский язык.
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Пєдалік, потрібно було ще про Ану Ярославну сказати, що вона уміла писати, а їх Генріх 1 не вмів писати і читати.
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народ - у меня версия - это ему шо то на завтраке ,ну у Пинчука ,положили или налили - деверсия одним словом))))
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Не это хуже диверсии , человек не на своём месте . Как ушёл в политику , сгинул
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Віталя, пора в шахіста перекваліфіковуватися, або в шашки грати - можна в Чапаєва.
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молодец! всё правильно!хоть будут знать,что есть такая страна
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в любом случае бОльшая часть присутствующих ему могла поверить, не думаю что там собрались знатоки географии
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Это он Украину с Колумбией попутал, территория которой действительно в два раза больше Франции, с населением, чуть больше чем в Украине, и уровнем жизни как минимум в два раза выше, чем в Украине, не заметил только красной полоски и что флаг перевёрнут, видимо,последствия частых сотрясений!

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да начхать на географию. Он же не географ. Но в этот момент каждый киевлянин, проголосовавший за отличного, смелого, отчаянного боксера Кличко, должен лупить себя по затылку, чтобы выбить из своей бошки всяческие галлюцинации.
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наш Кличко, Трампа еще не переплюнул!... но мы не теряем надежды!....
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Віталій шарить по англійськи,з чого би це,йому досить німецької.
Явно буде балатуватися в президенти,бо соєвий вже відпрацьований матеріал.
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Виталя английский по микроволновке изучал, 25й кадр
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Д.Буш-младший на карте мог показать только США.
Но я в любом случае против малограмотных боксеров на посту мэра города, даже если это чемпион мира.
Ну а если уж случай туда занес(тут вопрос к "электорату"), то хотя бы поменьше надо базикать языком о вещех, где твои знания весьма скудны.

Кличко надо гугел юзать, может поможет как-то.
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Просто Кличко враховував Кубань,Курську,Воронезьку області які відійшли раші і Лемківщину яку подарували Польщі,тоді все вірно
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Кончено в два раза больше Франции но почти 100 лет назад тогда до оккупации Украинское государство было в 1,6 раза больше чем теперь, Территория (УНР) 1919 года была признана почти всеми Европейскими Державами (Австрией, Германией, Венгрией, Румынией,Турцией,Болгарией....и др). После объединения территория Украинской Народной Республики включала в себя украинские этнические земли Восточной Польши, огромную часть современной Молдавии, всю южную Беларусь, Крым, большая часть Курской и Белгородской области, нижний Дон. Кроме того, желание присоединиться к УНР с 1917 года высказывала Кубанская Народная Республика (вся Кубань и часть Ставрополья до Северного Кавказа). О присоединении к Украине на федеративных основаниях уже в конце 1917 года было договорено с Центральной Радой. Украинское государство - УНР 1919 года представляло собой огромное территориальное образование с большим военным, промышленным и ресурсным потенциалом. И перед Украиной 1919 года раскрывались более широкие перспективы в послевоенной Европе, чем перед вновь востановленной независимой Украиной уже 1991 года. Но УНР в кровопролитных боях с проклятыми российскими оккупантами кремлёвскими бандитами - большевиками не защитила и потеряла свой суверенитет она была оккупированная и стала бесправной колонией усср в ужасной бандитской - большевистской империи зла кровавого ссср, до 1991 года.
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Жители столицы гордитесь Кличко - это ваш выбор, этой ваш интеллект, это ваше лицо.
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Що ж переплутав, Україна трохи більша Франції 603тис .км. ,відповідно 543 тис .км ,а що до інших країн то Німечина 357 тис . км . , а Великобританія 244 тис . км . не думаю ,що Кличко щось не те сказав просто переплутав .
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Ляпы тоже являются рекламой и, возможно, многие европейцы узнают, что Украина по территории занимает первое место в Европе среди чисто европейских государств. Я тут недавно пояснял группе сослуживцев, что Россия на 3/4 азиатское государство, так никто не поверил и только через интернет доказал, что 77% рашкостана лежит за Уралом.
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всё правильно. Виталик считал вместе с Кубанью, которая скоро вернётся к нам после распада срашки.
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Приколупалися тут до цього Кличка, якби вам били стільки по доубешці ви би ще не таке переплутали...)))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я из Украины - страны, вдвое большей, чем Франция", - географический конфуз мэра Киева Кличко в Давосе. ВИДЕО
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