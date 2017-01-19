 "Я из Украины - страны, вдвое большей, чем Франция", - географический конфуз мэра Киева Кличко в Давосе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, сравнивая территории Украины и Франции, Кличко заявил, что наша страна вдвое больше. На самом деле, Украина и Франция почти одинаковы по территории. Площадь Украины 603 628 квадратных километров, а территория Франции - 547 030 квадратных километров.
"Я из Украины - страны, вдвое большей, чем Франция, почти вдвое большей. Это самая большая страна в Европе", - сказал Кличко. Смотрите также: "Налейте что-нибудь покрепче!", - Гройсман и Кличко выпили глинтвейна на рождественской ярмарке. ВИДЕО
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Город Славск Калининградской области, (до 1946 - Хайнрихсвальде, нем. Heinrichswalde, лит. Gastos, польск. Jędrzychowo)
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В отличии от Украины, государственная машина в США, будет работать, вне зависимости от того, умен президент или нет.
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Явно буде балатуватися в президенти,бо соєвий вже відпрацьований матеріал.
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https://www.youtube.com/watch?v=wIqJtN6_mX4
Преступная халатность Кличко
Опубликовано: 6 янв. 2017 г.Вдова героя Украины Александра Решетняка три года не может добиться поддержки от государства. Хотя еще в марте 2016 мэр Киева Виталий Кличко брал на себя личные обязательства помочь. По материалу Всеволода Филимоненко: https://goo.gl/gwB0Sy
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Но я в любом случае против малограмотных боксеров на посту мэра города, даже если это чемпион мира.
Ну а если уж случай туда занес(тут вопрос к "электорату"), то хотя бы поменьше надо базикать языком о вещех, где твои знания весьма скудны.
Кличко надо гугел юзать, может поможет как-то.
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Кончено в два раза больше Франции но почти 100 лет назад тогда до оккупации Украинское государство было в 1,6 раза больше чем теперь, Территория (УНР) 1919 года была признана почти всеми Европейскими Державами (Австрией, Германией, Венгрией, Румынией,Турцией,Болгарией....и др). После объединения территория Украинской Народной Республики включала в себя украинские этнические земли Восточной Польши, огромную часть современной Молдавии, всю южную Беларусь, Крым, большая часть Курской и Белгородской области, нижний Дон. Кроме того, желание присоединиться к УНР с 1917 года высказывала Кубанская Народная Республика (вся Кубань и часть Ставрополья до Северного Кавказа). О присоединении к Украине на федеративных основаниях уже в конце 1917 года было договорено с Центральной Радой. Украинское государство - УНР 1919 года представляло собой огромное территориальное образование с большим военным, промышленным и ресурсным потенциалом. И перед Украиной 1919 года раскрывались более широкие перспективы в послевоенной Европе, чем перед вновь востановленной независимой Украиной уже 1991 года. Но УНР в кровопролитных боях с проклятыми российскими оккупантами кремлёвскими бандитами - большевиками не защитила и потеряла свой суверенитет она была оккупированная и стала бесправной колонией усср в ужасной бандитской - большевистской империи зла кровавого ссср, до 1991 года.
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