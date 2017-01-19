 "Меньше страха - больше свободы", - в Киеве прошла акция памяти убитых в Москве правозащитника и журналистки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео: Олег Богачук
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"19 января 2009 года в центре Москвы был убит правозащитник, левого и общественного активиста Станислав Маркелов и журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова. Это был пик террористической активности русских националистов. С того времени во многих странах проходят мемориальные мероприятия, на которых вспоминают погибших и публично озвучивают проблемы, связанные с расизмом и ксенофобией, политическим террором и противостоянием неофашизму", - рассказали активисты.
По мнению активистов, трагические события стали следствием сращения авторитарного путинского режима с праворадикальными движениями.
"Всплеск уличного насилия середины и конца 2000-х, когда каждый год националисты убивали около сотни человек и открыто демонстрировали свои намерения создать вооруженное подполье, - проходил на фоне борьбы государства с мифической "оранжевой" угрозой после Майдана 2004 года. Точно так же, как и сейчас, оппозиция объявлялась "врагами России", "иностранными агентами", "пятой колонной", а ультраправая молодежь рассматривалась как возможный ресурс для уличного противостояния всем несогласным с политикой властей", - сказано в анонсе к шествии памяти адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой в России.
Активисты на Михайловской площади скандировали "Стас
Перед митингующими выступил бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев. Отметим, что Пономарев - единственный, кто в Госдуме голосовал против "присоединения" Крыма к России. Он выразил слова благодарности от российских активистов за выявленную солидарность, а также сказал, что главный посыл данной акции - это протест против любой нетерпимости расовой, религиозной, гендерной и пр.
Также на митинге зачитали письмо солидарности от российских левых.
Митинг памяти Маркелова и Бабурова против насилия и ксенофобии.
Активисты держали в руках плакаты с призывами к борьбе с нетерпимостью, а также скандировали лозунги.
Активисты зачитали на митинге письмо солидарности от российских левых
Правозащитник Владимир Чемерис
Перед митингующими выступил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев
За соблюдением общественного порядка во время митинга наблюдали патрульные полицейские
Фото: Олег Богачук
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