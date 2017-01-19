EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  200  2
Все про:акция (1968) Ксенофобия (107) Левые (62) митинг (2674) память (668) Россия (64777) убийство (4570) Пономарев Илья (12) Олег Богачук (294)

 "Меньше страха - больше свободы", - в Киеве прошла акция памяти убитых в Москве правозащитника и журналистки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киева на Михайловской площади прошла акция против насилия и ксенофобии в память об убитых 19 января 2009 года в Москве правозащитника Станислава Маркелова и журналистке Анастасии Бабуровой.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Загрузка видео...
Видео: Олег Богачук

"19 января 2009 года в центре Москвы был убит правозащитник, левого и общественного активиста Станислав Маркелов и журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова. Это был пик террористической активности русских националистов. С того времени во многих странах проходят мемориальные мероприятия, на которых вспоминают погибших и публично озвучивают проблемы, связанные с расизмом и ксенофобией, политическим террором и противостоянием неофашизму", - рассказали активисты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пророссийские "антифашисты" сорвали показы украинского правозащитного фестиваля Docudays UA в Афинах

По мнению активистов, трагические события стали следствием сращения авторитарного путинского режима с праворадикальными движениями.

"Всплеск уличного насилия середины и конца 2000-х, когда каждый год националисты убивали около сотни человек и открыто демонстрировали свои намерения создать вооруженное подполье, - ​проходил на фоне борьбы государства с мифической "оранжевой" угрозой после Майдана 2004 года. Точно так же, как и сейчас, оппозиция объявлялась "врагами России", "иностранными агентами", "пятой колонной", а ультраправая молодежь рассматривалась как возможный ресурс для уличного противостояния всем несогласным с политикой властей", - сказано в анонсе к шествии памяти адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой в России.

Активисты на Михайловской площади скандировали "Стас и Настя умерли за правду", "Меньше страха - больше свободы", "Права человека - будущее Украины", "Ксенофобия обман - не нужна она нам".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сегодня вы показываете фильм, а завтра будут оргии", - люди с шевронами ПС и "Азова" сорвали в Черновцах показ фильма о ЛГБТ-сообществе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Перед митингующими выступил бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев. Отметим, что Пономарев - единственный, кто в Госдуме голосовал против "присоединения" Крыма к России. Он выразил слова благодарности от российских активистов за выявленную солидарность, а также сказал, что главный посыл данной акции - это протест против любой нетерпимости расовой, религиозной, гендерной и пр.

Также на митинге зачитали письмо солидарности от российских левых.

митинг левые бабурова пономарев маркелов

Митинг памяти Маркелова и Бабурова против насилия и ксенофобии.

митинг левые бабурова пономарев маркеловмитинг левые бабурова пономарев маркеловмитинг левые бабурова пономарев маркелов

Активисты держали в руках плакаты с призывами к борьбе с нетерпимостью, а также скандировали лозунги.

митинг левые бабурова пономарев маркеловмитинг левые бабурова пономарев маркеловмитинг левые бабурова пономарев маркеловмитинг левые бабурова пономарев маркеловмитинг левые бабурова пономарев маркеловмитинг левые бабурова пономарев маркелов

Активисты зачитали на митинге письмо солидарности от российских левых

митинг левые бабурова пономарев маркелов

Правозащитник Владимир Чемерис

митинг левые бабурова пономарев маркеловмитинг левые бабурова пономарев маркелов

Перед митингующими выступил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев

митинг левые бабурова пономарев маркеловмитинг левые бабурова пономарев маркелов

За соблюдением общественного порядка во время митинга наблюдали патрульные полицейские

Фото: Олег Богачук




 перейти на форум
 
   
VEhrdlVXNDVReXN3VEROUmRuUkRPREJNUkZKblRrTXhNRXhKWnpCS2FsRjFPVWROTUZrNU9EQktOMUYxT1VNeE1FeE5aekJLU0ZGMmRFTjZNRXhFVW1nNVIwUXdURzkyVERsRGR6Qk1jbEpvZEVNME1GazVPREJLY2xKblpFTXhNRXd6VVhaMFIwVXdURGRSYzJSRE5EQlpPVGd3VEhwUmRVNUhRekJNYWxGMlpFTjZaazVETHpCTVJGRjJUa2RRTUZsTVVtcEllbEpuT1VONE1FeHFVWFZrUjBJd1dVeFJjM1JESzJaT1EySXdURmhSYzNSSFREQk1Wamd3UzBSUmRuUkhRakJaU0ZGMVRrZFE=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
на нижнем фото: повезло парняге с напарницей
 показать весь комментарий
Ответить
 
У мАЦкві такий мітинг вже неможливо навіть уявити.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Меньше страха - больше свободы", - в Киеве прошла акция памяти убитых в Москве правозащитника и журналистки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 Облако тегов
агрессия Антитеррористическая операция боевик ВР ГПУ Давос Донбасс задержание Интерпол Киев комитет Крым Минобороны Нацполиция обстрел переговоры Польша Порошенко прокуратура Путин разведка розыск Россия Савченко санкции стрельба суд Супрун Ульяна США терроризм
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти