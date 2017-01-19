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 "Крепких напитков - не больше 1 литра, вина - 2 литра, пива - пять. Общая стоимость товара - 200 евро", - луганские террористы установили нормы ввоза продуктов через "границу" с боевиками "ДНР". ВИДЕО

Луганские террористы установили нормы провоза продуктов через свои блокпосты на "границе" с территориями, захваченными российскими боевиками "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, представитель террористов "ЛНР" перечислил ограничения по каждому из видов продуктов и заявил, что с излишков будет взиматься "пошлина". Согласно заявлению, общая стоимость перемещаемых через блокпосты продуктов не должна превышать сумму 200 евро.

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Дебилы бля..и сказать про этих идиотов больше нечего..
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ну почему же дебилы?

они в этом случае защищают свою прибыль.

так делают все, кто хоть немножко понимает экономику.

Зачем тому же плотницкому, чтобы лугандонята жрачку и бухло покупали в украинских магазинах, а не в его магазинах?
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Т.е. сепары сами с контрабасом будут бороться, мешают петиной торговле говнюки...
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берите их в Таежный Союз, перспективные ребята
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если бы я имел отножение к энтому союзу то ито врядли, петя же с этим союзом и торгует и даже в него налоги платит)
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Понятно, ты только к Пете отношение имеешь.
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именно, в отличии от любителей однотуровых - сладкоежек на зарплате
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ну, не буду мешать твоим отношениям с Петей
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а боярышника сколько провозить можно ? или он идет как детское питание ?
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Тупо все с украинского таможенного кодекса содрали. Один в один. Не ну а че париться.Теперь можно лохов на "границе" разводить.
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Іван Макар
ПРОШУ МАКСИМАЛЬНО ПОШИРИТИ І ОБГОВОРИТИ.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=137..
Тільки що повернувся із засідання Ініціативної групи з блокування окупованих територій Донбасу. Жахнувся від почутого. Торгують всім, чим заманеться. Так, наприклад:
Молоко та молочні продукти, яйця птиці та мед;
Продукція борошномельно-круп'яної промисловості;
Жири та олії тваринного та рослинного походження;
Кондитерські вироби;
Руда;
Паливо-мастильні матеріали, нафта та нафтопродукти;
Продукти неорганічної хімії; Продукти органічної хімії;
Фармацевтична продукція; Добрива;
Фарби і лаки; замазки та інші мастики;
Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; ВИ ТІЛЬКИ ВДУМАЙТЕСЯ!
Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них;
Каучук, гума та вироби з них;
Шкури необроблені, шкіра вичинена, натуральне та штучне хутро та вироби з них;
Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля;
А ЩЕ, ФАКТИЧНО, БЕЗПЛАТНО ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ ТА ВОДА НА ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ, ЗА ЩО ГОТІВКОЮ ОТРИМУЮТЬ КЕРІВНИКИ НАШОЇ ДЕРЖАВИ.
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Не пойму суть разногласий между дырами , там языковый барьер или какой другой ? А когда визы введут друг к дружке ездить ?
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Захарченко сказал на пресс-конференции в Симферополе, что любое объединение потребует изменений минского формата, а на такой шаг руководителя республик пойти не могут. Но при этом ДНР и ЛНР начали формирование совместного ЭЛИТНОГО армейского корпуса, чтобы отразить любое вторжение киевских карателей.
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Так зване "ЛНР" Є не що іншим як українською троянською кобилою в ОРДЛо І це не гумор, непогано СБУ чи як там вас
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Если наши не хотят блокаду контрабанде устраивать, то лугандоны себе это устроят сами. молодцы!
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" Министр совета министров ЛНР" - смотрю на этих олигофренов и не покидает ощущение, что уже далеко не первой свежести дядьки и тётки играют в какую-то дебильную игру по уровню детского сада, в которую верят только они сами и упиваются своими ролями и придуманными полномочиями. И даже, если сами понимают, что они все - фейк, не могут сами себе признаться, что они крупно лоханулись и продолжают этот спектакль, потому что боятся выйти из роли.
Жаль только, что эта игра кровавая. И жертвы в ней - проходящие мимо их песочницы прохожие и жители близлежащего района.
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Да все они понимают. Бабло с лохов косят. Были никто стали кем-то, если можно так сказать. Их дети в лнрах и днрах не живут и в окопах за идею не сидят, восновном в российских мегаполисах тусят, а жить там они хотят неплохо.
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Ох же ж и гадина этот ваш Обама. Последний день на работе, а всё никак не угомониться. Решил напоследок разделить таки два братских народа лугандонов и домбабвян.
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со стороны Украины должны быть такие нормы: алкоголя - 0 л, провозимого имущества - 0 кг, сепаров - 0 шт.
#некуйшастать!
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В "государственность" играются ... А может нечто другое - попытка "разграничить" ДНр и ЛНр что бы иметь возможность поэтапно сливать этот балласт .
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Стоимость товара в евро оценивают, а чего не в рубликах ?
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Почему ограничение в богомерзских еврах ?
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Они стремяться в Европу и где зарплаты в евро, вот и налоги тоже...
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А что эти два "братских народа " не обьеденились в одну Буесосию ?!
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у них фундаментальные различия в геополитике
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и разные, не совместимые по люкам космические корабли.
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Всюду деньги, деньги, деньги,
Всюду деньги, господа,

А без денег жизнь плохая.-
Не годится никуда. (с)
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Что же эти "братья по разуму" собственный таможенный союз не организовали?
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Запасаемся поп-корном и ожидаем, когда их торговые войны перерастут в полномасштабное вооружённое противостояние.
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Сырно-мясная война с применением дивизионной артиллерии!!!
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У мене тільки одне питання - чому й досі днрлнр на законодавчому рівні не визнано терористичними організаціями?
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Вы что - "агент хуйла" ?! Нельзя в слух такие вопросы задавать ...
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Это так сказать призыв о немедленной помощи. Понятно куда. Мол денег настолько нет, что приходится у самих себя воровать. Без затей но все понятно. А снаружи того дурдома смотрится весело и с чувством глубокого удовлетворения. Даешь 10 000 коментов!
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вретивывсе. дамбасня и лугандоны онижедети - низабудимнипрастим. ониже всю галактику кормят.
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Луганские террористы установили нормы ввоза продуктов через "границу" с боевиками "ДНР":
"Крепких напитков - не больше 1 литра, вина - 2 литра, пива - пять. Общая стоимость товара - 200 евро". А иначе Плотницкий еще больше растолстеет и взорвется.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Крепких напитков - не больше 1 литра, вина - 2 литра, пива - пять. Общая стоимость товара - 200 евро", - луганские террористы установили нормы ввоза продуктов через "границу" с боевиками "ДНР". ВИДЕО
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