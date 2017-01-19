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"Крепких напитков - не больше 1 литра, вина - 2 литра, пива - пять. Общая стоимость товара - 200 евро", - луганские террористы установили нормы ввоза продуктов через "границу" с боевиками "ДНР". ВИДЕО
Луганские террористы установили нормы провоза продуктов через свои блокпосты на "границе" с территориями, захваченными российскими боевиками "ДНР".
Как сообщает Цензор.НЕТ, представитель террористов "ЛНР" перечислил ограничения по каждому из видов продуктов и заявил, что с излишков будет взиматься "пошлина". Согласно заявлению, общая стоимость перемещаемых через блокпосты продуктов не должна превышать сумму 200 евро.
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они в этом случае защищают свою прибыль.
так делают все, кто хоть немножко понимает экономику.
Зачем тому же плотницкому, чтобы лугандонята жрачку и бухло покупали в украинских магазинах, а не в его магазинах?
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ПРОШУ МАКСИМАЛЬНО ПОШИРИТИ І ОБГОВОРИТИ.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=137..
Тільки що повернувся із засідання Ініціативної групи з блокування окупованих територій Донбасу. Жахнувся від почутого. Торгують всім, чим заманеться. Так, наприклад:
Молоко та молочні продукти, яйця птиці та мед;
Продукція борошномельно-круп'яної промисловості;
Жири та олії тваринного та рослинного походження;
Кондитерські вироби;
Руда;
Паливо-мастильні матеріали, нафта та нафтопродукти;
Продукти неорганічної хімії; Продукти органічної хімії;
Фармацевтична продукція; Добрива;
Фарби і лаки; замазки та інші мастики;
Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; ВИ ТІЛЬКИ ВДУМАЙТЕСЯ!
Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них;
Каучук, гума та вироби з них;
Шкури необроблені, шкіра вичинена, натуральне та штучне хутро та вироби з них;
Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля;
А ЩЕ, ФАКТИЧНО, БЕЗПЛАТНО ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ ТА ВОДА НА ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ, ЗА ЩО ГОТІВКОЮ ОТРИМУЮТЬ КЕРІВНИКИ НАШОЇ ДЕРЖАВИ.
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Жаль только, что эта игра кровавая. И жертвы в ней - проходящие мимо их песочницы прохожие и жители близлежащего района.
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#некуйшастать!
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Всюду деньги, господа,
А без денег жизнь плохая.-
Не годится никуда. (с)
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"Крепких напитков - не больше 1 литра, вина - 2 литра, пива - пять. Общая стоимость товара - 200 евро". А иначе Плотницкий еще больше растолстеет и взорвется.
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