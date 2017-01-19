 "Есть достаточно людей, которые хотят работать в комитете по нацбезопасности. Например, Кишкарь", - Пашинский. ВИДЕО

Он отметил: "Есть люди, которые, ну не занять место Савченко, а войти в состав комитета. Например, Павел Кишкарь, доброволец, который воевал и который с оружием в руках не сдавался в плен, а прорывался из Иловайского котла". Есть очень много людей, которые хотят работать в комитете и которые работает фактически, как депутаты для повышения обороноспособности".
"Комитет просто дает больше инструментов. А людей, которые хотя приложить свои силы - их достаточно" - резюмировал Пашинский.
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Битва ИХТАМНЕТов
Опубликовано: 18 янв. 2017 г.Скандальный эфир "Битвы экстрасенсов" на СТБ должен произвести отрезвляющее действие на тех, кто собрался мириться с кремлевскими агрессорами.
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По нему клетка плачет а он философствует)))
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вертолета
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