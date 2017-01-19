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Все про:ВР (21314) Пашинский (479) Савченко (2428) Кишкарь Павел (12)

 "Есть достаточно людей, которые хотят работать в комитете по нацбезопасности. Например, Кишкарь", - Пашинский. ВИДЕО

Народный депутат Украины, председатель комитета по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский назвал возможную замену Савченко в комитете.

Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Пашинский сказал в кулуарах Рады.

Он отметил: "Есть люди, которые, ну не занять место Савченко, а войти в состав комитета. Например, Павел Кишкарь, доброволец, который воевал и который с оружием в руках не сдавался в плен, а прорывался из Иловайского котла". Есть очень много людей, которые хотят работать в комитете и которые работает фактически, как депутаты для повышения обороноспособности".

"Комитет просто дает больше инструментов. А людей, которые хотя приложить свои силы - их достаточно" - резюмировал Пашинский.

Смотрите также: Есть "политическая позиция", которая позволяет исключить Савченко из комитета нацбезопасности и обороны, - глава регламентного комитета Пинзеник. ВИДЕО

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Смотрите также: Савченко могут исключить из комитета нацбезопасности и обороны уже сегодня, - нардеп Винник. ВИДЕО
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https://www.youtube.com/watch?v=-V25T3GfBzQ

Битва ИХТАМНЕТов

Опубликовано: 18 янв. 2017 г.Скандальный эфир "Битвы экстрасенсов" на СТБ должен произвести отрезвляющее действие на тех, кто собрался мириться с кремлевскими агрессорами.
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Пашинський має давно бути позбавлений депутатського мандату та має сидіти в СІЗО за вогнепальне поранення громадянина України! Які заяви може робити людина яка фактично вже сидить у вязниці, це ж людина повністю контрольована мафією!
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Оце так комітєт! Один стрілок по людям,друга дура набита!
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О лупоглазый дает))))
По нему клетка плачет а он философствует)))
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Кишкаря в комитет а Савченко в президенты вертолета
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А Шо Шарий уже без Глока,или таскать продолжает ствол в Раду?
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Много Пашинского стало за последние дни. Не к добру...
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Еще своего сына пусть подтянет и будет секта пашинского
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Другого нет,найдите нормальных людей на фото


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От яка іронія. У нас політики ніби навчилися піаритися на власних промахах. Пашинський як приклад.
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Український народ немічний , бо не може обрати владу , яка б служила народу
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Есть достаточно людей, которые хотят работать в комитете по нацбезопасности. Например, Кишкарь", - Пашинский. ВИДЕО
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