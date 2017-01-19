 "Так можно далеко зайти", - Гончаренко об исключении Левочкина из комитета Рады по национальной безопасности и обороне. ВИДЕО

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Нардеп подчеркнул: "Вы знаете, посмотрим. Когда соответствующее решение будет внесено в повестку дня, но так мы можем, как я считаю, зайти далеко и найти найти повод, чтобы нас обвиняли в мире".
Он продолжил: "Исключение Савченко будет воспринято неоднозначною Совсем недавно мы всей страной ее освобождали, а сейчас исключаем. Тут я считаю у нас есть полностью аргументированное "почему". Последнее заявление по Крыму - просто невероятно".
"Что касается Левочкина, то он является народным депутатом, его избрал народ. Он представитель Оппозиционного блока. Мне не нравится "Оппозиционный блок", но они имеют право быть в парламентских комитетах".
"Как по мне, этот вопрос намного сложнее", - резюмировал Гончаренко.
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Так именно способность видеть и признавать свои ошибки и отличает Людей от животных!
А умение исправлять эти ошибки, учиться на них и делать выводы, дабы их не повторять - способность присущая только умным Людям!Источник: http://censor.net.ua/v423992
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