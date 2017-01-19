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Все про:ВР (21312) Левочкин (534) Гончаренко (138)

 "Так можно далеко зайти", - Гончаренко об исключении Левочкина из комитета Рады по национальной безопасности и обороне. ВИДЕО

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко (фракция БПП) считает неоправданным исключение народного депутата Сергея Левочкина из комитета национальной безопасности и обороны, поскольку это будет неоднозначно воспринято в мире.

Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Гончаренко сказал в комментарии в кулуарах ВР.

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Нардеп подчеркнул: "Вы знаете, посмотрим. Когда соответствующее решение будет внесено в повестку дня, но так мы можем, как я считаю, зайти далеко и найти найти повод, чтобы нас обвиняли в мире".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады по вопросам нацбезопасности подготовит на завтра постановление об исключении Левочкина из своего состава, - Пашинский. ВИДЕО

Он продолжил: "Исключение Савченко будет воспринято неоднозначною Совсем недавно мы всей страной ее освобождали, а сейчас исключаем. Тут я считаю у нас есть полностью аргументированное "почему". Последнее заявление по Крыму - просто невероятно".

"Что касается Левочкина, то он является народным депутатом, его избрал народ. Он представитель Оппозиционного блока. Мне не нравится "Оппозиционный блок", но они имеют право быть в парламентских комитетах".

"Как по мне, этот вопрос намного сложнее", - резюмировал Гончаренко.


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Може для краіни буде краще "зайти далеко" ніж залишитись на місці?
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Є, може ми візьмемо зразу лшодку в комітет?
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Вася ригавський! Застрелься якщо така у тебе неоднозначность !!!
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Рыг-недобиток. Действует по принципу "вовремя предать это не предать, а предвидеть"...
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"Правила" написанные узурпаторами, это не те правила, по которым желает жить народ.
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Блок Политических Проституток, чего еще ожидать..
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можно называть его как угодно, но именно с воплей - "расстрелять как бешеных псов" в адрес политических противников и начиналась тирания в любой стране.
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Какой кошмар, оказывается, что сепоратис Левочкин еще входит в комитет Рады по национальной безопасности и обороны.
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Наличие агента врага в комитете по обороне во время войны - это вообще нонсенс! Если этот чмошник перекрашенные защищает лёвочкина - то всё плохо в стране, без Пети шкалик ничего бы не ляпнул.
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Представьте как в Пентагоне заседает лавровый конь, например!
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Баран Гончаренко, в комитете по нацбезопасности должны быть люди не замеченные в симпатиях к оккупанту, это вопрос безопасности государства, а то, что скажут об этом к примеру в России, дело десятое.
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Таки питання набагато складніше. І відповідь на нього можуть знайти лише розумні і виважені люди. От тільки як їх зібрати разом для вирішення цього і багатьох інших подібних питаннь...
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Рыговское нутро Лёшки Ганчаренки сказало своё слово...
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"Исключение Савченко будет воспринято неоднозначною Совсем недавно мы всей страной ее освобождали, а сейчас исключаем."...
Так именно способность видеть и признавать свои ошибки и отличает Людей от животных!
А умение исправлять эти ошибки, учиться на них и делать выводы, дабы их не повторять - способность присущая только умным Людям!Источник: http://censor.net.ua/v423992
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Давайте Яроша пошлем делегатом в масковский комитет обороны!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Так можно далеко зайти", - Гончаренко об исключении Левочкина из комитета Рады по национальной безопасности и обороне. ВИДЕО
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