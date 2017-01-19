 Есть "политическая позиция", которая позволяет исключить Савченко из комитета нацбезопасности и обороны, - глава регламентного комитета Пинзеник. ВИДЕО

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Пинзеник отметил: "Регламентный комитет такой ситуации не предусматривал. Депутат остается фактически без места работы. Вообще, я вас возвращаю к той ситуации, что у нас вообще нездоровая обстановка в Верховной Раде, что целый ряд народных депутатов не являются членами ни одного комитета. Єто создает определенную проблему".
Он продолжил: "Есть политическая позиция авторов (Проекта постановления об исключении Савченко из комитета, - ред.) соответствующих депутатов и политическая позиции комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, которые рекомендуют ВР поддержать проект постановления. есть возможность рассмотреть проект постановления в зале и определиться депутатам путем голосования".
Глава комитета подчеркнул: "В этой ситуации у меня политическая позиция довлеет над правовой. Я лично буду голосовать поскольку искренне считаю, что данный вопрос больше касается национальной безопасности".
Напомним, что 18 января в ходе заседания Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны члены комитета поддержали постановление об исключении Надежды Савченко из состава данного комитета.
Савченко в свою очередь, назвала решение комитета "незаконным"
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бо тут її життю загрожує небезпека а росія вільна країна!
чи це блєф?
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але є одне да:
я випадково зустрівся був з людиною яка служила з савченко. і мені він багато розповів про неї і як вона попала в полон..... багато цікавого розповів. і я йому вірю. а савченко для мене- 0.вибачте це моя особиста точка зору.
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http://glavcom.ua/publications/motor-sich-remontuje-ta-osnashchuje-aviaciyu-minoboroni-rf-dokument-393483.html
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ЧТО ВР ЧТО ПРЕЗИДЕНТ СУКА БИЛЕТ В 1 КОНЕЦ !
МОЖНО ЗАЕХАТЬ А ВЫВЕЗТИ ОТТТУДА УЖЕ НИКОГО НЕЗЯ !
ПАДЛЫ ДАЙТЕ ЗАКОН ОБ ОРУЖИИ !!!
И СРАЗУ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ЗАКОН ОБ ИМПИЧМЕНТЕ И СНЯТИИ НЕПРИКОСННОВНЕННОСТИ !
БО В ТЬЮРЬМЕ БУДЕТ ЛУЧШЕ ЧЕМ В ЗЕМЛЕ !
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Или не оговорочка. "Я никогда не скажу, что надо сдавать наши территории. Просто я буду думать как это можно сделать реально, а не просто обещать и не исполнить".
https://youtu.be/aX75MzvgcOc
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