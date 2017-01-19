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Все про:ВР (21312) Савченко (2424) национальная безопасность (24) Пинзеник Павел (26)

 Есть "политическая позиция", которая позволяет исключить Савченко из комитета нацбезопасности и обороны, - глава регламентного комитета Пинзеник. ВИДЕО

Глава регламентного комитета ВР Павел Пинзеник считатет, что хоть регламентом и не предусмотрена норма об исключении депутата из комитета, но есть "политическая позиция", которая позволяет депутатам проголосовать за исключение Савченко из состава Комитета национальной безопасности и обороны.

Об этом он сказал в кулуарах Рады, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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Пинзеник отметил: "Регламентный комитет такой ситуации не предусматривал. Депутат остается фактически без места работы. Вообще, я вас возвращаю к той ситуации, что у нас вообще нездоровая обстановка в Верховной Раде, что целый ряд народных депутатов не являются членами ни одного комитета. Єто создает определенную проблему".

Смотрите также: Савченко могут исключить из комитета нацбезопасности и обороны уже сегодня, - нардеп Винник. ВИДЕО

Он продолжил: "Есть политическая позиция авторов (Проекта постановления об исключении Савченко из комитета, - ред.) соответствующих депутатов и политическая позиции комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, которые рекомендуют ВР поддержать проект постановления. есть возможность рассмотреть проект постановления в зале и определиться депутатам путем голосования".

Глава комитета подчеркнул: "В этой ситуации у меня политическая позиция довлеет над правовой. Я лично буду голосовать поскольку искренне считаю, что данный вопрос больше касается национальной безопасности".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тетерук - Савченко на комитете: "Мы боремся не с вами, а с вашей дуростью". ВИДЕО

Напомним, что 18 января в ходе заседания Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны члены комитета поддержали постановление об исключении Надежды Савченко из состава данного комитета.

Савченко в свою очередь, назвала решение комитета "незаконным"

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ага .. от льовочка в комітеті ЦЕ ТАКІ ДА....... он патріот, рєгіонал , за руській мір СВОЙ ШОКОЛАДНИЙ ТОВАГІЩ...
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Надія Савченко - загроза безпеці мафії! Заважає розігрувати виставу під назвою АТО, показує народу що влада нічого не робить для оборони, а лише тільки дурить голову громадянам.
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добре. питання одне до Вас: чого савченко збиралася на пмж на росію?
бо тут її життю загрожує небезпека а росія вільна країна!
чи це блєф?
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А де Савченко заявляла що збирається в Росію на постійне проживання? Це ж маячня, Савченко в РФ посадять бо по ній російсько-терористичний суд виніс вирок і її будуть тримати в тюрмі поки Савченко не загине.
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так я про те що багато брехні .
але є одне да:
я випадково зустрівся був з людиною яка служила з савченко. і мені він багато розповів про неї і як вона попала в полон..... багато цікавого розповів. і я йому вірю. а савченко для мене- 0.вибачте це моя особиста точка зору.
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Скільки людей стільки думок. Особисто для мене Муженко повний нуль і це як на мене більша проблема ніж здібності Савченко.
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Если нельзя но очень хочется шоколадным, то можно кароче
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Всегда думал , что Пинзеник один во всём мире .
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Де вона взялася на нашу голову,ця придураста Гадя?
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Политическая позиция - это когда Петя усрался от Савченко
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А можно без навоза или ума не хватает слова сложить в предложение без этого?
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Если верить Главкому, мы ремонтируем движки для военной авиации паРашии...:aq:
http://glavcom.ua/publications/motor-sich-remontuje-ta-osnashchuje-aviaciyu-minoboroni-rf-dokument-393483.html
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мать ващшу ВЫ ЗАДОЛБАЛИ !!!
ЧТО ВР ЧТО ПРЕЗИДЕНТ СУКА БИЛЕТ В 1 КОНЕЦ !
МОЖНО ЗАЕХАТЬ А ВЫВЕЗТИ ОТТТУДА УЖЕ НИКОГО НЕЗЯ !

ПАДЛЫ ДАЙТЕ ЗАКОН ОБ ОРУЖИИ !!!
И СРАЗУ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ЗАКОН ОБ ИМПИЧМЕНТЕ И СНЯТИИ НЕПРИКОСННОВНЕННОСТИ !
БО В ТЬЮРЬМЕ БУДЕТ ЛУЧШЕ ЧЕМ В ЗЕМЛЕ !
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На форумі так звані патріоти заявляють , що непотрібно було звільняти офіцера ЗСУ Савченко з російського полону і тюрьми . Це антиукраїнські , антидержавні , злочинні заяви , якими зобовязано зайнятись СБУ . Закони України гарантують кожному громадянину України захист і звільнення в будь якій країні світу
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ваша позиция нарисована в камасутре.бойко с левочкиным сверху иуды с бпп свечки держут
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Тот,кто заявляет, что политическая целесообразность у него преобладает над законом подлежит декоммунизации. Он коммуняка до мозга костей своих и это не излечимо.
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Оговорочка-то по Фрейду
Или не оговорочка. "Я никогда не скажу, что надо сдавать наши территории. Просто я буду думать как это можно сделать реально, а не просто обещать и не исполнить".
https://youtu.be/aX75MzvgcOc
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Фраза не вырвана из контекста, целиком интервью здесь, можете сами убедиться. Она там сама по себе, вне контекста сказана. Вообще создаётся впечатление, что Савченко произносит заученную речь, отыскивая в памяти основные тезисы и уже их пытается развивать, как умеет - поэтому вся речь состоит из несвязанных с собой блоков, как у студента на экзамене. Однако возникает вопрос: кто тот человек, чьи методички о сдаче территорий заучивает наизусть Савченко?
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Савченко - це ж проект кума Путіна,Медведчука. Він палко маніпулював на цій темі, звільнив її. Тепер вона ,як вірний слуга у нього. Вона це загроза всьому
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А мы все так переживали, что Надя в плену и как ей там плохо! а теперь Савченко такик концерты нам устраивает! как только Юле пришло в голову ее в парламент протащить
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Они устроили шоу с савченко в тот день когда глава НБУ должна была отчитатся перед комитетом ВР о всем происходящем в банковском секторе, это событие, даже не знаю было оно или нет, настолько было незамеченным. Вот интересно ,что несет большую угрозу стабильности государства, галлопирующая инфляция, девальвация гривны и спекуляции на валютном рынке или бестолковая савченко вокруг которой шума больше чем дел.
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Цікавий проект ця Савченко, Юля видно не дарма її взяла до себе всі пам'ятають її любов до кремля, хай СБУ займеться цими питаннями, чому вона задовільняє такі переговори з бойовиками!
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Савченко не дарма з Юлею має порозуміння, Юля як ніхто іншим може Надії розповісти як вести переговори з кремлем! Досвід Тимошенко має в цих питаннях, а Надія 100 відсодків завербований агент!
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Да, конечно, никто и не ожидал, что Савченко окажется таким двуликим человеком! Видимо в плену ей хорошо мозг прополоскали, что теперь в Украине она такие кардибалеты строит
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Понятно почему ЮВТ ее к себе в партию забрала. Рыбак рыбака, как говорится. И та и другая легко могут продать страну за рубли.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЕсть "политическая позиция", которая позволяет исключить Савченко из комитета нацбезопасности и обороны, - глава регламентного комитета Пинзеник. ВИДЕО
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