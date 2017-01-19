 "Вторые сутки они здесь все взрывают. Это пулемет ихний", - боевики укрепляют позиции на линии разграничения под огневым прикрытием возле Водяного. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на 5 канал
, такая ситуация сохраняется уже вторые сутки. Таким способом террористы прикрывают возведение новых позиций практически на линии разграничения. Наши бойцы говорят, что под постоянным огневым контролем террористы держат небольшую лесопосадку. Вероятнее всего, боятся подхода украинских боевых групп.
Укрепляют оборону и украинские бойцы - углубляют окопы и строят новые блиндажи. Читайте также: С начала суток боевики обстреляли позиции украинской армии в Водяном, Широкино, Авдеевке и Зайцево, - пресс-центр штаба АТО
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Осенью 2017 года Путлер выведет свои войска из Лугандона
Сепарам придет Капец!
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Слава Українському війську!
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