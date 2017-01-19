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 "Вторые сутки они здесь все взрывают. Это пулемет ихний", - боевики укрепляют позиции на линии разграничения под огневым прикрытием возле Водяного. ВИДЕО

Российские боевики обстреливают позиции ВСУ в районе Водяного Донецкой области используя так называемые окопные мины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, такая ситуация сохраняется уже вторые сутки. Таким способом террористы прикрывают возведение новых позиций практически на линии разграничения. Наши бойцы говорят, что под постоянным огневым контролем террористы держат небольшую лесопосадку. Вероятнее всего, боятся подхода украинских боевых групп.

Укрепляют оборону и украинские бойцы - углубляют окопы и строят новые блиндажи.

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Потрібен новий Президент, порошенко вже не знає що робити і ніколи не знав!
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Никакие укрепления не остановят боевую мощь ВСУ!
Осенью 2017 года Путлер выведет свои войска из Лугандона

Сепарам придет Капец!
Хлопці тримайте фронт та чекайте наказу до Наступу
Слава Українському війську!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Вторые сутки они здесь все взрывают. Это пулемет ихний", - боевики укрепляют позиции на линии разграничения под огневым прикрытием возле Водяного. ВИДЕО
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