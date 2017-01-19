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 Нормализация отношений с Россией возможна после выведения всех войск РФ с Донбасса и возвращения Украине Крыма, - Гопко. ВИДЕО

До выполнения этих требований никаких переговоров с Россией быть не может.

Об этом в комментариях журналистам в кулуарах Верховной Рады заявила нардеп (внефракционная), председатель Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Нормализация отношений между Украиной и РФ возможна после выполнения Россией ряда требований и своих обязательств. Первое, выведение всех войск с временно оккупированного Донбасса. Это возвращение Украине Крыма. То есть фактически восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Это ключевые приоритеты. Если Россия, как гарант Будапештского меморандума, покажет, что она уважает территориальную целостность и суверенитет, и покажет, что их сосед - это независимое государство, независимый народ, что Украины - субъект международного права, то после этого мы можем говорить, что мы можем начать переговоры с российской властью о нормализации отношений, о возобновлении торговли и так далее. ... До этого, Россия - это страна-агрессор, это страна-оккупант, и никаких переговоров быть не может", - заявила Гопко.

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Никакой россии, только полный её распад и балканизация
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Нормализация отношений с пидоРассией невозможна никогда.
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"нормализация" = все простить и принять как было и полезть кацапам в вонючую подмышку плакаться!?
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Да эта Гавко на кацапских каналах выступает!
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Репарації,засудження режиму,розпад на окремі контрольовані країни.
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ГОПКО! А ЕСЛИ БЫ КАЦАПЫ НА ДОНБАССЕ ТВОИХ РОДНЫХ УБИЛИ?
ТОЖЕ "НОРМАЛИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ"?
Ох и суки эти депутаты!
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после выведение всех войск РФ с Донбасс и возвращения Украине Крыма

Тогда обнимемся и расцелуемся?
.
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Ну и дура,нормализация невозможна ни при каких условиях в ближайшие лет 50 минимум !
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Путлер никогда Крым не отдаст, зачем делать популистические заявления. Для кого это?
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как так ...а по два раба ...а снегири ...а младенцев не крещённых на обед ...без этого всего ??? нет ! никакой нормализации , с одебиленной страной быть на может !!!
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Даже после деокупации Украины ,что обязательно будет, никакой нормализации со стадом убийц быть не может, после распада Немытой с малыми народами населяющими территорию под кликухой "россия" мы потом, поговорим....
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нормализация это распад орков на субъекты педерации...
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Та чого ви? Нормалізація-це цивілізований процес виплати репарацій наприклад.
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це, дивлячись на якому рівні та "нормалізація" можлива... От чи зможе "нормалізувати" своє відношення до оркостану мама Ігоря Брановицького, чи Вадима Пугачьова?? Чи донька та дружина Володимира Рибака?? Чи мама Степанчика Чубенко, закатованого в Краматорську?? Чи всі мами та діти всіх вбитих українських хлопців? Звісно, коли ти нікого не втрачав в тій війні, а тільки заробляв на ній, то і "нормалізувати відношення" не так вже і важко. А от коли ти плакав по ночах майже три роки, спав по три години від страху та болю, коли з острахом вмикав телевізор чи відкривав стрічку новин з ранку.. То як можна "нормалізувати"?? Як можна себе перетворити в філантропа чи русофіла?? Не розумію.. Мабуть в мене не вийде.
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поїдь на донбас навіть мед.сестрою хоч на півроку. подивись на все це а потім нормалізуй відношення з кацапами. гопко-ти дура кончена!
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Не так сильно, как гадя, но тоже трёкнутая. Какие "глубокомысленные" словоизвержения на основании полного отсутствия понимания реальности. Равносильно тому, чтобы заявить: "Вот если волки перестанут жрать мясо и будут питаться травой, мы запишем их в отряд травоядных и будем содержать вместе с овцами".
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Мы признаем Сибирь частью США. Можно проводить референдум. Местное население будет в в восторге, от того, что они входят в состав США.
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Вот интересно, что по этому поводу этой гопко скажут кацапы?
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Naprimer, na podobije kak stroit Baltijskije strani, vot mi scjitajem sjto normalizovali i normalizujem otnosjenije, - naprimer zabor na granice s mordvoi stroim, okupantami rjuskih nazivajem (kstati ne vrjom ni slovom) itd, vot neponimaju, cjevo ruskije nas fosjizdami i nacikami, rusofobami nazivajet, net mi ne ne fosjizdi, net mi ne nazi i ruskih vobsje neboimsa.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНормализация отношений с Россией возможна после выведения всех войск РФ с Донбасса и возвращения Украине Крыма, - Гопко. ВИДЕО
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