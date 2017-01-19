 Нормализация отношений с Россией возможна после выведения всех войск РФ с Донбасса и возвращения Украине Крыма, - Гопко. ВИДЕО

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"Нормализация отношений между Украиной и РФ возможна после выполнения Россией ряда требований и своих обязательств. Первое, выведение всех войск с временно оккупированного Донбасса. Это возвращение Украине Крыма. То есть фактически восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Это ключевые приоритеты. Если Россия, как гарант Будапештского меморандума, покажет, что она уважает территориальную целостность и суверенитет, и покажет, что их сосед - это независимое государство, независимый народ, что Украины - субъект международного права, то после этого мы можем говорить, что мы можем начать переговоры с российской властью о нормализации отношений, о возобновлении торговли и так далее. ... До этого, Россия - это страна-агрессор, это страна-оккупант, и никаких переговоров быть не может", - заявила Гопко.
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ТОЖЕ "НОРМАЛИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ"?
Ох и суки эти депутаты!
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Тогда обнимемся и расцелуемся?
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