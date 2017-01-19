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Все про:ВР (21308) Савченко (2422) Винник (53)

 Савченко могут исключить из комитета нацбезопасности и обороны уже сегодня, - нардеп Винник. ВИДЕО

Депутат от "Блока Петра Порошенко", секретарь Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник не исключает, что уже сегодня состоится голосование ВР по исключению Савченко из состава комитета.

Об этом он заявил в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Винник считает необоснованными слова Савченко о незаконности ее исключения.

Нардеп также заявил, что что действия Савченко могут быть квалифицированы как государственная измена и в связи с этим не исключил, что в Раде появится представление о снятии с Савченко депутатской неприкосновенности.

Смотрите также: Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключает Савченко за то, что сам очень часто совершает, - Сыроид. ВИДЕО




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А когда БПП по тюрьмам распрeдeлят?
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говноВэнік на зарплаті у мафії знову вичавлює з себе говномеседжі. Віник, ти лишишся в історії тільки як шавка яка гавкала на майбутнього Президента України Надію Савченко!
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У этого Винника всегда такая прическа...просто умопомрачительная копна сена на голове.Что касается Савченко ,то Батькивщина давно должна забрать у нее мандат как у перебежчицы из партии и предательницы Украины.Вечно Тимошенко не везет с членами ее партии,прямо фатум какой-то.
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Формально Вы правы, но нет такого понятия "забрать у нее мандат".
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Нафига у таких де-билов винников вообще интервью берут, кто его воспринимает?
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Савченко безусловно дура,но за что ей шьют госизмену? Не за те ли действия которыми занимается Пєдро и его компания?
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Они обое рябое.Просто одна шьется,а другие во власти и сами себе шить не будут.))
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Так ни фига себе В наглую хотела подоить \корову\ самого Петручио Что еще раз говорит о том что она прикукушеная курица А стадо мажоров от СБУ которое над етим вопросом работу работает Пусть благодарит Всевышнего Что не грохнули как Музычко А обосрали обосцали И выгнали со всех должностей
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пашинського виключте. а самі самоліквідуйтеся...
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Ей место в комитете нацбезопасности лугандона. Хай едет туда устраивается на работу к парням с добрыми глазами уставшими от войны.
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Так там очередь,Пэдро,Тука,Насцалик и прочие Медведчуки с Кучмами.
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Можна даже не обменивать ее, а просто отдать взнак доброй воли. Тлолько б взяли, только б взяли!,,
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Такое впечатление, что бпп подыгрывает гади и сознательно делает из неё великомученницу. Тем более, что сценарий с Качановской колонией уже отработан и пока граждане будут спорить о виновности, власть будет продолжать воровать. Когда нужно кого то власти упрятать за решетку, то она это делает быстро, как с ворюгой и взяточником мельничуком, а тут возятся с гадей, как с писаной торбой, больше пиара, чем действий.
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Она "ГеройУкраины",награжденная Пэдрой Липецким.
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Так отож, получается какая то коллизия, Герой Украины, агент кремля и ни одного предложения от власти о лишении её этой награды.
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Дивлячись на склад того комітету, дуже бажано, щоб виключили всіх поголовно. Негідники, ворюги і недоучки. Який з вас толк?
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За были еще и диагностированных шизофреников.
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человека , оправдывающего убийства беркутом СС безоружных граждан , надо не только из комитета выгнать, а из депутатов и вообще гражданства Украины лишить, пусть на мацковии свою фуйню мелет
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А тех кто "беркут" переименовал в КОРД,и прикрывает убийства,с теми что делать?
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спочатку до героїні возвеличили, а тепер до дна опускають. Такі у нас ЗМІ.
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"простой народ" не Захер ли с Плотвой-утолщеной!?
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Т.е. предложение помириться с террористами, вернуть Лугандон в состав Украины на условиях Путина и забыть про Крым - это и есть признак мужества?
Или может признаком мужества является публикация недостоверных списков пленных, от которых никому не стало легче, а вот у тех, чьи родственники погибли, вернулись страдания и ложные надежды?
Что же еще "мужественного" совершила Надя?
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ПС
Похоже я наблюдаю рождение новой породы ботов на этом форуме - Гадяботы.

Они так же агрессивны и хамоваты как Юлеботы, только дрочат на другую "героиню"
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Старые газеты : "Правда", 3 марта 1938г. (стр.7)

Советский народ беспощадно расправлялся и будет расправляться со всеми врагами, какой бы маской они не прикрывались. ... Бешеные псы должны быть расстреляны
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Новости демократии

Ну почему же расстреляны. Желающие могут поцеловать гадю в жопу.
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Риго-шоколадний совок в Україні окремий народ . Не думав що їх стільки.
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Наш комитет нацбезопасности вызывает серьезную тревогу за нашу безопасность


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Лучше бы вместо всех "исключений" включили гадю в списки психлечебницы, как подлежащую принудительному лечению.
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Беги, Гадя, бегииии!!!! Да, чуть не забыл: Сашку превит!
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После заявлений савченко и списках русских пленных, и что надо обменять Донбасс на Крым. Пашинский заявил что савченко грозит уголовное дело за разглашение гос тайны. А вообще мне вот интересно. Что именно в этом являлось гос тайна?
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Пашинський віджав Житомирську кондитерську фабрику , де співласником був не останній чоловік в республіканській партії США, нажаль не памятаю призвіща, той пригрозив що так все просто не залишить , плюс сюди замах на "пересічного", от і з метою відведення уваги від себе , зробив з подільниками цапа відбувайла.
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Шоколадним шавкам дана команда загризти Героя України
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Надюху в президенты Мира!!!Но вначале на стажировку начальником очистки!!!
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доведете"народную хероиню" что ана к усталоглазаму захарьченке или хуйлу милостивому убежит...
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Вінник разом з Пашинським не хочуть визнавати лнр і днр терористичними організаціями, тому і такий шум навколо Савченко. Вона розворушила болото . Тепер питання , а за що виключати Надію з комітету , коли сам Вінник не вважає колаборантів терористами ? .До того ж Луценко заявляє про відсутність доказів на Захарченка а звідси випливає ,- Савченко спілкувалася з пересічними громадянами.
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Лучше сын ефрейтор, чем такая дочка-проститутка в Раде
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Гоните эту прокацапскую заразу ссаными тряпками !!
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Ми також маємо нарешті розформувати «Укроборонпром». Це просто концерн глобальної корупції. ---- Сироїд , заступник голови ВР . Голова наглядової ради " Укроборонпрому " --- Пашинський .
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Вчора виступав представник пацієнтських організацій (снід,туберкульоз і тд) , так він прямо заявив що завдяки Супрун, вже зекономлено більш ніж 700 млн . грн , при проплаті 2 млрд..Тобто до Супрун більш ніж третина , розсовувалась по кишенях. А тепер візмемо "Укроборонпром" , де навіть важко уявити масштаби крадійства.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСавченко могут исключить из комитета нацбезопасности и обороны уже сегодня, - нардеп Винник. ВИДЕО
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