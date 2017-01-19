 Савченко могут исключить из комитета нацбезопасности и обороны уже сегодня, - нардеп Винник. ВИДЕО

Загрузка видео...
Винник считает необоснованными слова Савченко о незаконности ее исключения.
Нардеп также заявил, что что действия Савченко могут быть квалифицированы как государственная измена и в связи с этим не исключил, что в Раде появится представление о снятии с Савченко депутатской неприкосновенности.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Или может признаком мужества является публикация недостоверных списков пленных, от которых никому не стало легче, а вот у тех, чьи родственники погибли, вернулись страдания и ложные надежды?
Что же еще "мужественного" совершила Надя?
Ответить
Похоже я наблюдаю рождение новой породы ботов на этом форуме - Гадяботы.
Они так же агрессивны и хамоваты как Юлеботы, только дрочат на другую "героиню"
Ответить
Советский народ беспощадно расправлялся и будет расправляться со всеми врагами, какой бы маской они не прикрывались. ... Бешеные псы должны быть расстреляны
Ответить
Ну почему же расстреляны. Желающие могут поцеловать гадю в жопу.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Семейка Надямсов!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить