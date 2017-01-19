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Все про:горсовет (297) кризис (3036) Львов (3211) мусор (257) Садовый (230)

 Львовский горсовет сегодня соберется на внеочередную сессию: в повестке дня ситуация с вывозом мусора. ВИДЕО

Мэр Львова Андрей Садовый в своем видеобращении заявил о критической ситуации с вывозом твердых бытовых отходов (ТБО) и возможности возникновения чрезвычайной экологической ситуации в городе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в Фейсбуке депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича.

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Зинкевич обнародовал сообщение от секретариата Львовского городского совета о созыве 19 января на 10:30 внеочередной сессии Львовского городского совета. В опудликованной им повестке дня всего два пункта: ситуация с вывозом мусора и "разное".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во Львове создали оперативный штаб для решения проблемы с вывозом мусора


львов мусор


львов мусор

Вместе с тем, накануне мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Фейсбуке опубликовал видеобращение, в котором заявил о том, что городские власти официально сообщили государственным органам о том, что во Львове сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации.

"Потенциальный экологический кризис может обрести международный характер, а ее последствия почувствовать жители соседних государств", - заявляет мэр Львова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это была четко спланированная акция, цель которой - сделать невозможным вывоз бытовых отходов из Львова", - Садовый о пожаре на Грибовичской свалке

"8 месяцев "мусорной" блокады города. Мы использовали все варианты для вывоза мусора на альтернативные временные полигоны на время строительства нового мусороперерабатывающего комплекса. В последние 2 недели повальные отказы принимать ТБО из Львова на всех полигонах страны. Люди запуганы и говорят, что имеют такое указание. Обратились в государственные органы власти, международные экологические организации с предупреждением о возникновении предпосылок для чрезвычайной экологической ситуации", - констатировал Садовый.

Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке подо Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. В результате под завалами оказались трое спасателей и один представитель коммунальной службы. 31 мая поздно вечером на полигоне в Грибовичах нашли тело третьего работника управления ГСЧС Украины во Львовской области.

По факту пожара на Грибовичской свалке СБУ начала уголовное производство. В то же время городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что пожар на свалке начался в результате поджога.

После инцидента, использование полигона было прекращено, а вывозить городской мусор стало некуда.
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Львовский мусор нужно вывозить в даунецк, каждому лугандону лично в квартиру.
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Садовий лох. За вісім місяців вже можна було б побудувати сміттєпереробний завод, а він навіть інвестора не знайшов за цей час.
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Почему восемь месяцев. Садовый 8 месяцев как стал мэром, или до этого мусор дивным образом испарялся. Проблема эта висит годами и не только Львова
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Открою вам секрет, до этого мусор вывозился на свалку.
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Які вісім місяців? Він на посаді мера вже 10 років, а винуватий Київ.
Садовий набрався бацил від донецького Колеснікова після тісної співпраці перед євро 2012?
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Так -так Андрійку ,як би не твоя жадність то тепер проблем не було б! А тепер у тебе все в чоколяді а Львів у смітті.
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Доводилось мати справи з цим "народним" мером і підтверджую що по рівню жадібності і ще хитрості його перевершив тільки офшоренко панамський.
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почему нельзя построить пару мусороперерабатывающих заводов,дать людям роботу??и делать хорошее дело??в европе на мусоре деньги зарабатывают,а у нас ето проблема..почему??
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он не привык строить, созидать, делать. Это поколение хронических балаболов и происпособленцев.
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Тому що крадуть - і Садовий не виключення.
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Жителям Львова давно нужно была садового на свалку вывезти и приемную ему там организовать, пусть сидит и работает среди отходов, так ему сподручнее будет инвестора на строительство завода найти.
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жители Львова лучше знают что им со своим мером делать,спроси у любого львовянини и он скажет что лучше Садового нет, он многое сделал для города,сам город много европейских тенденций и инфраструктурных новшеств перенимает по сравнению с другими совкогородами в Украине,а ситуация с мусором тормозиться заинтересованными в этом силами.
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Долго собирались,думали сама рассосётся(проблема)
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Год 2027-ой Львовский горсовет собирается на внеочередную сессию . На повестке дня ситуация с вывозом мусора
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Мусор треба розвозити по маєтках депутатів і міської ради, тоді питання вирішіться за 1 день!
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Андрій Садовий: Прошу львів'ян зменшити продукування сміття

т.е. народ должен кашуть все с упоковками сразу... :D
это как в палате №6 суВамочи
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А это вполне ожидаемо. Удивительно, как они до сих пор продержались. И просто фантастика как всем до них безразлично.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЛьвовский горсовет сегодня соберется на внеочередную сессию: в повестке дня ситуация с вывозом мусора. ВИДЕО
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