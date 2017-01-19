 Львовский горсовет сегодня соберется на внеочередную сессию: в повестке дня ситуация с вывозом мусора. ВИДЕО

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Зинкевич обнародовал сообщение от секретариата Львовского городского совета о созыве 19 января на 10:30 внеочередной сессии Львовского городского совета. В опудликованной им повестке дня всего два пункта: ситуация с вывозом мусора и "разное".
Вместе с тем, накануне мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Фейсбуке опубликовал видеобращение, в котором заявил о том, что городские власти официально сообщили государственным органам о том, что во Львове сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации.
"Потенциальный экологический кризис может обрести международный характер, а ее последствия почувствовать жители соседних государств", - заявляет мэр Львова.
"8 месяцев "мусорной" блокады города. Мы использовали все варианты для вывоза мусора на альтернативные временные полигоны на время строительства нового мусороперерабатывающего комплекса. В последние 2 недели повальные отказы принимать ТБО из Львова на всех полигонах страны. Люди запуганы и говорят, что имеют такое указание. Обратились в государственные органы власти, международные экологические организации с предупреждением о возникновении предпосылок для чрезвычайной экологической ситуации", - констатировал Садовый.
Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке подо Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. В результате под завалами оказались трое спасателей и один представитель коммунальной службы. 31 мая поздно вечером на полигоне в Грибовичах нашли тело третьего работника управления ГСЧС Украины во Львовской области.
По факту пожара на Грибовичской свалке СБУ начала уголовное производство. В то же время городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что пожар на свалке начался в результате поджога.
После инцидента, использование полигона было прекращено, а вывозить городской мусор стало некуда.
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Садовий набрався бацил від донецького Колеснікова після тісної співпраці перед євро 2012?
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https://pbs.twimg.com/media/C2esh9TWEAUjea-.jpg
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т.е. народ должен кашуть все с упоковками сразу... :D
это как в палате №6 суВамочи
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