 Сотрудники Запорожской прокуратуры задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков, - Луценко. ВИДЕО камер наблюдения+ ФОТО

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"Генеральная инспекция совместно с департаментом экономики ГПУ задержали сбытчика и потребителя наркотиков, которыми были работники местной прокуратуры Запорожской области. Пару лет за решеткой поможет осознать невозможность совмещать ведение уголовного производства и наркотических "дорожек", - сообщил генпрокурор.
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Прокуратура поступово зі збіговиська хабарників та бюрократів перетворюється на збіговисько покидьків ( наркош, алкашів, мажорів і бувших зеків). Влада свого досягла - в Україні прокуратури не має. а є те, що я вказав вище (((
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Только начали отбивать затраченное, а тут такая подстава...
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И кто же эти...?
Смотрим новости - это: прокуроры, судьи, депутаты и чиновники всякого ранга.
Ниточка к ниточке верёвочка вётся, столбики дружно в рядочек стоят - ждут.
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