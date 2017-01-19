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Все про:ВР (21305) Савченко (2420) Сыроид (148)

 Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключает Савченко за то, что сам очень часто совершает, - Сыроид. ВИДЕО

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны уже два года не может доработать процедуру признания организаций террористическими

Об этом в эфире "5 канала" в программе "Информационный день" заявила заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид, передает Цензор.НЕТ.

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"Комитет по вопросам безопасности и обороны идет путем наименьшего сопротивления. Комитет по вопросам безопасности и обороны исключает Надежду Савченко за то, что сам очень часто совершает. Потому что на самом деле в комитете по вопросам нацбезопасности и обороны, саботаж военной реформы, саботаж финансирования армии, саботаж легализации процесса, который бы позволил признать организации ("ЛНР", "ДНР". - Ред.) террористическими. Это то, что является частью истории этого комитета. Вот есть проект о признании организаций террористическими, скоро третий год пойдет, как этот закон лежит в комитете. Его просила Служба безопасности Украины для того, чтобы иметь процедуру, которая позволила бы признать "Л / ДНР" террористическими организациями. У нас до сих пор нет процедуры признания организаций террористическими", - заявила Сыриод.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тетерук - Савченко на комитете: "Мы боремся не с вами, а с вашей дуростью". ВИДЕО

Напомним, в ходе заседания Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны 18 января члены комитета поддержали постановление об исключении Надежды Савченко из состава данного комитета.

Как сообщалось,17 января Савченко заявила, что освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма. "Если это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций - то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, а потом как всегда это отложится в долгий ящик", - заявила Савченко.

Напомним, 10 января Савченко опубликовала списки пленных украинцев, которые незаконно содержатся у боевиков на Донбассе, в России, а также оккупированном ею Крыму. Кроме того, нардеп показала списки лиц, которых требуют выдать боевики "ЛДНР". В качестве формулы для обмена она предложила использовать "42 на 256" соответственно пленных украинцев и запрашиваемых боевиками лиц.

Еще до публикации в СБУ выступили против такого действия и пообещали провести с Савченко разъяснительную работу.

Отметим, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Об этом стало известно лишь спустя несколько дней. 12 декабря Савченко заявила, что встреча прошла в "трехстороннем минском формате" с присутствием российской стороны и с присутствием Захарченко и Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР": "Я же говорила, что буду и с чертями встречаться". Стоит указать, что на самом деле в трехстороннем формате третьей стороной является ОБСЕ, а не боевики. Позже в Германии Савченко рассказала об этой встрече: "Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией". А главарь террористов "ЛНР" Плотницкий, после переговоров, заявил, что Савченко теперь их "голос" в Верховной Раде. После этого Савченко была исключена из фракции "Батькивщина" и из делегации в ПАСЕ.

29 декабря Савченко заявила, что планирует новые встречи с главарями террористов "ДНР" и "ЛНР" Захарченко и Плотницким: "Можно встречаться в Луганске или Донецке, а потом - в Киеве".
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А как же! Пора уже про Савченко. Правила хорошего тона гласят: Проснулся утром и ругни Савченко!!
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так давай на іншу тему: пашинський.гонтарєва. гройсман. президент...
так і дня нехватить щоб усіх додонів перечислити
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Можна проще: все они граждане с пониженной социальной ответственностью.
Можна проще: все они
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Точнее не скажешь Вот х..о придумал мульку Под нее весь наш политикум подходит
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Если вброс про Савченко, значит готовится или подорожание чего-то или еще якесь покращення
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Угу. Я сразу просмотрел курс валют и перезвонил знакомым продавцам насчет цен. Так, на всякий случай. Прям какое-то дежавю.
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отсидевшись на харчах ху%ла, гадя превратилась в излюбленную кацапскую игрушку - "ванька-встанька", её валят, а она снова поднимается.
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сука ти гадя.....
тобі вірили.
застрелься ти ж Офіцер!
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Есть мнение: увеличить армию рассеи на одного офицера за счет утраты Украиной этого офицера.
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Ну хотя бы пусть пиписку поцарапает чем то острым А что прикажешь делать нашенским енералам За Иловайск отрезать матумбы А какая самокара ожидает Кононенка Который под патронатом гаранта С сепарами угольком приторговывает Самоотсечение головы Суров ты к людям
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Что-то Сыроид лукавит.
Комитет тянет волынку с признанием Л/ДНР" террористическими организациями это да.
Но савчеченко-пуля-дура призывает к признанию этих квази образований - онижелюди, мля.
Сыроид полное служебное несоответствие.
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Сыроид - заместитель спикера Верховной Рады. В чем ее несоответствие?
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С каким из ее высказываний Вы именно не согласны?
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Алла Новосад 5b57f84f

А что по поводу работы комитета по вопросам безопасности и обороны думает брат Сыроид из секты "Возрождение" Вова Мунтян, называющий россиян братьями?
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Как Вы относитесь к тому, что у Министра иностранных дел отец жены - военнослужащий ВС Кацапской федерации в оккупированном Крыму?
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Положительно, он ни одним словом не бросил тень на государство Украина, вся его деятельность - это отстаивание интересов Украины в мире.
Чего не скажешь о Сыроид.
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Та вы посмотрите на состав этого комитета! Он сам представляет опасность для Украины!
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Надежда, второй смысл http://defence-line.org/2017/01/nadezhda-vtoroj-smysl/ … http://fb.me/FWDBIDwW
В Сети можно найти множество тестов для определения уровня интеллекта. Скорее всего, каждый пробовал себя в этих тестах и получал свой результат. Наверное, не все были довольны результатом, но что есть - то есть. Осмелюсь предположить, что люди с очень высоким ай-кю, вряд ли будут проходить эти тесты именно по причине высокого интеллекта. Тем не менее, большая часть публики, получала средние значения, и это - естественно. Кто-то получал совсем низкий уровень и заплевав монитор, больше не возвращался к этому глупому занятию. Что характерно, вот эти две крайности мы вряд ли когда-то узнаем от самих тестируемых. Интеллектуалы просто не видят смысла в этом занятии, а те, кому не повезло с интеллектом - никогда в этом не признаются. Но есть запредельные, феноменальные результаты, которые можно определить не прямо, а по косвенным признакам. Так, без всякого теста, можно увидеть глыбу гения, который сам тестироваться не станет, да и у окружающих не возникнет желание потестировать такого человека. Но с другой стороны шкалы, имеется антипод гения тот, у кого интеллекта просто нет. Там просто мерить нечего, а сам он даже не догадается проходить проверку.
Таких людей мы практически никогда не видим, но волею случая, такой вот Шариков, иногда всплывает из глубин своего омута, и попадает под телекамеры и микрофоны. Тогда оно лепит такую чушь, что даже самые ярые оптимисты не станут настаивать на измерении его ай кю, ибо просто очевидно, что в этом нет никакого смысла. Достаточно было посмотреть на обезображенные интеллектом рожи Захарченко, Моторолы и прочей дряни, чтобы понять - бесполезно.
Тем не менее, при всей очевидности, некоторые условно «наши», завели с ними дружбу, а некоторые, даже загадочные «амуры». Если генерал-пропеллера Рубана можно считать своим только по наличию паспорта Украины, то гоншик «Моча», одно время вроде был своим, а потом - пошел в засосы с донецким курощупом. Но как оказалось, он был не последним в очереди друзей дегенерата. Некоторое время назад, у него оказалась и подруга, некто Гадя. Она постепенно находила в имбициле все больше приятных и даже привлекательных качеств и в конце концов - задружила с ним как положено. Он ее зовет в гости, она обещает приехать, а пока не едет - рассказывает истории о том, как она лично и Сашка, были против всего нехорошего и чуть ли не вместе стояли на Майдане.
На счет Сашки - вопрос открытый. Из Донецка действительно приезжали караваны автобусов и эшелоны дегенератов, которые потом резали и убивали майдановцев способами, от которых в шоке были даже прожженные беркутовцы, имевшие на своей базе целое пыточное отделение в гараже, не говоря уже о срочниках внутренних войск.Говорят, именно они подчищали за донецкими гастролерами Мариинский парк. Они вывозили трупы для сожжения в крематории на Байковом кладбище. Не исключено, что Захарченко принимал участие в этих событиях. Конечно, даже капля интеллекта не позволила бы приравнять такое тело к тем, кто оборонял территорию свободы на Майлане. Но если о Сашке можно высказывать лишь догадки, а показаний в СБУ он пока не давал, то по Гаде уже можно говорить более определенно. По Сети гуляют фото, где она мечется между рядами Беркута, как своя. Автор, будучи участником событий на Майдане, может уверенно утверждать, что никто из наших, не мог спокойно разгуливать посреди цепей Беркута и ВВ. Да это бы и в голову никому не пришло, а Гадя спокойно и уверенно себя там чувствовала. Так что возможно, оба они участвовали в событиях Майдана, только со стороны, которая пыталась его задушить.
Дальнейшая история всем хорошо известна, вплоть до последних дней, когда Гадя прямо и откровенно озвучила то, что Путин постоянно муссирует на переговорах Нормандского формата, предлагая отдать разграбленный кусок Донбасса, взамен Крыма. Теперь это говорит не Путин, а Гадя. Будь у нее зачатки интеллекта, она бы однозначно осознала, что это - самоубийство. Довльно сытая и праздная жизнь, которая внезапно на нее свалилась в виде депутатской ксивы, звания геройши и внимания прессы, может превратиться в пыль, а нары - стать местом долгого и не очень приятного времяпрепровождения. Она могла бы догадаться, что оказавшись в цугундере, ей будет очень трудно осуществлять любимое занятие - дегустацию спиртного. И вообще, все может закончиться плохо как для нее самой, так и для еще более феноменальной сеструхи.
В любом случае, глядя на всю мерзость, которая она генерирует в последнее время, особенно - братание с палачами наших лучших соотечественников, приходишь к мысли о том, что слово «надежда» имеет второй, неожиданный смысл. Если первый смысл связан с какими-то положительными перспективами, то второй и более подходящий смысл, идет от слова «надевать». Похоже на то, что именно он и является основным, в данном случае, ибо ей очень хотелось надеть всех и всё, но в этом неукротимом желании, она не заметила, что ее саму уже давно надели.
Кстати, процесс выдавливание этого персонажа из ошибочно наделенных ее ништяков, уже набирает обороты. Ее уже выгнали из группы представителей парламента Украины в Европу. Теперь выперли из комитета по безопасности и обороне. Остается изъять депутатскую книжечку и вернуть героическую звезду, чтобы не позорила это звание и можно сказать, что путь к цугундеру уже расчищен, а наговорила и наделала она уже на очень долгую командировку именно в эти места.
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комитет по обороне в целом так же работает на кремль, как и гадя, только комитет играет по липецким правилам, а гадя по кремлевским.
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t. По словам Генпрокурора Украины Юрия Луценко, Генпрокуратура не смогла собрать доказательств вины террориста. «Вы будете, смеяться, но дело лидера «ДНР» Александра Захарченко нельзя передавать в суд, ГПУ не смогла собрать фактов», уточнил Луценко.
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А что по поводу работы комитета по вопросам безопасности и обороны думает брат Сыроид из секты "Возрождение" Вова Мунтян, называющий россиян братьями?
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Представитель партии Сцывамвочи, мусором во Львове, лучше бы занялась, а то засрали город оппозиционеры хреновы...
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І з яких це часів у Львові вживають козину говірку?
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Садовому мова вже довгі роки не допомагає вирішити проблему із зміттям, завалив ним Львівщину, тепер загаджує всю країну.
"У вас мало свого сміття? Тоді ми їдемо до вас!" - кращий мер країни Садовий.
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Ви натякаєте на те, що у Львові були проведені нечесні вибори? Чи може львів'янам так подобається жити в смітті, що обирають такого мера?
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Які натяки? Я прямо кажу що окрім володіння мовою мер повинен виконувати свої обов'язки господарника, а не займатись балаканиною.
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У вас мер Азіров? Ще раз - львів'ян мер влаштовує, раз вони його переобирають. Їх дурить виборчком чи вони такі нехлюї?
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Давно пора эту ебнутую об угол вышвырнуть из Рады а то и так депутаты полупокеры а еще она воду мутит. На всех и баков мусорных не хватит.
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Yegor Gordeev
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Нерв времени.

Парламентский комитет по безопасности и обороне.

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А где представители президента - Кучма с Медведчуком?
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председатель комитета пашинский , дальше говорить не о чем ...
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Пашинского не трогайте безмозглые. Он глава комитета Верховной Рады по обороне. Он не только должен иметь при себе оружие и использовать свободно при самозащите, а вообще иметь охрану. У нас война если кто забыл.
Я сам не восторге от власти и пашинского в её числе, но такая должность, которую он занимает, обязана быть под охраной государства. Правильно он стрелял, тем более в ногу. Был бы он простым депутатом, тог да да - повесить, а так нет.
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Оказывается это одна Савченко виновата в том что Крым сдали и войну на востоке за две недели не закончили.
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Всех вас мразей на 0 умножить надо из-за непригодности и сдачу государственных интересов. Ни на что неспособные. Как ни послушаешь, никто не приделах, виноват кто-то им. Вы там чего сидите?
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А где она говорила, что бедная и голодная? В твоих эротических снах?))
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Дикларации...и бреше так начиная от кучмы, кидала бусики на трибуну..
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по Гаде уже можно говорить более определенно. По Сети гуляют фото, где она мечется между рядами Беркута, как своя. Автор, будучи участником событий на Майдане, может уверенно утверждать, что никто из наших, не мог спокойно разгуливать посреди цепей Беркута и В
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Гадя прямо и откровенно озвучила то, что Путин постоянно муссирует на переговорах Нормандского формата, предлагая отдать разграбленный кусок Донбасса, взамен Крыма. Теперь это говорит не Путин, а Гадя.
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Комитет бездействия-и вся Рада такая:визгу много-шерсти мало.А по составу смотрите кроме как навредить Украине и своим ближайшим коллегам-ничего не умеют.Так сделаем запрос что они сделали за три года бездействия? В банк ПРИВАТ даже простого клерка принимают через ДЕТЕКТОР (что бы не проворовались) а тут целую страну отдают в руки ворам,аферистам,предателям....А топом не довольны-кого выбирали....
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Кстати, процесс выдавливание этого персонажа из ошибочно наделенных ее ништяков, уже набирает обороты. Ее уже выгнали из группы представителей парламента Украины в Европу.

Теперь выперли из комитета по безопасности и обороне.

Остается изъять депутатскую книжечку и вернуть героическую звезду, чтобы не позорила это звание и можно сказать, что путь к цугундеру уже расчищен, а наговорила и наделала она уже на очень долгую командировку именно в эти места.
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Пока четкой и правдивой инфы по ГАДЕ как Тетерук на зраде ни кто не дал..
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ну я еще понимаю россиян, там 86% зомбированых, но на Украине холодильник уже давно должен был победить экран телевизора или монитора.
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Вы знаете, наша Мусичка, шо из киоска за углом промежду тут и там, имеет заметить, шо эта Оксана, шо типа замом у Парубия, выступает, как раньше в стенгазетах - о ком нибудь и ни про шо. Оксана шо - не может вызвать на эту тройку к Парубию Пашинского, абы тот не стрелял в сумерках по прохожим, а проекты рассматривал и принимал? - интересуется Мусичка.
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Сыроид - это секта белая по задурманиванию народа для палаты №6.
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Ясно что Савченко завербована кремлевским Хуйлом, поэтому ее и выпустили из сизо, взяв подписку о сотрудничестве, только предатель такое может предлагать что предложила эта шалашовка...
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Лучшие проститутки - наши (с) цытаты великого вождя Хуйло...
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просто гадя накосячила больше чем эти комитетчики)) из тамошних много ли героев Украины и побывавшие в плену ?
а гадя символ...за это говно боролся народ и люди во всём мире.
а строже спрашивают с кого , именно с таких вот звёзд-пёзд...
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Россия-сказочная страна. Прекрасен ее "трудолюбивый"народ без роду-без племени,непонятно откуда взявшийся,почему-то назвавший себя русскими;прекрасны ее выжженные,засранные просторы,отравленные реки;прекрасны ее обитатели, пьющие вкусную боярку,незамерзайку и рыщущие по свалкам в поисках закуски;прекрасен их царь,брошенный женой за свои нескрепные склонности и привычке принимать ванну с собакой.Сказочная страна,рай для дебилов,бл...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКомитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключает Савченко за то, что сам очень часто совершает, - Сыроид. ВИДЕО
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