 "Поддерживаю. Он, видимо, знает, о чем говорит", - россияне комментируют высказывание Путина о "лучших в мире" российских проститутках. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую редакцию Радио.Свобода.
Напомним, 17 января, отвечая на вопрос относительно компромата на избранного президента США Дональда Трампа, Путин заявил, что люди, которые "заказали" доклад о якобы наличии компромата у российских спецслужб на Трампа, "хуже, чем проститутки". В то же время он отметил, что российские проститутки являются лучшими в мире.
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"Потренировавшись, они готовы у себя в Вашингтоне Майдан организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность", - Путин(148)
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Оказывается никакой хуйло не президент.
Оно-сутенёр всея расеи.
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https://www.youtube.com/watch?v=UuIvZ2WROcM
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Вагон получив удобрений
В далеком полярном колхозе,
Якутский непризнанный гений
Слепил петуха из навоза.
Навоз, говорят, был коровий
(Откуда у них там коровы?).
Петух четырех- был метровый,
Почти как Владимир здоровый,
Почти как Владимир Великий,
В Москве прописавшийся ныне,
Сбежавший от киевской клики
Бандеровцев на Украине,
Креститель, герой, полководец,
Каких Русь святая не знает,
И так петушивший народец,
Что и Айзеншпис отдыхает.
Пока на Руси дальновидно
Князей из го..на не ваяют,
Владимир, конечно, солидней
И так, как петух, не воняет.
Но он беззащитен, бедняга,
Пусть ликом своим и суровый.
Защитой ему лишь бумага
За подписью Малого Вовы.
Петух же, пускай он и ..раный,
Хранится надежней собрата.
Ведь скульптор ему для охраны
Слепил из дерьма танк «Армата».
Коровьего там не хватало,
Зато человечьего масса.
Немало отменного кала
Из Крыма пришло, из Донбасса.
В Расее в го..не и спасенье,
И жизни залог, и победы.
Великий Союз Стад Расеи
Зовется незря «дерьмоеды».
Когда те ж пиндосы сказали:
«Вот в ..опу вам санкции, братцы!» -
Кто ел пармезан из Рязани?
Уж лучше навоза нажраться!
Теперь ясно вижу затею
Какого-нибудь депутата:
Стоит у крыльца Мавзолея
Го..ённая эта «Армата».
Железные там чо-то глохнут -
То болт недокрутят, то гайку,
И куры расейские дохнут,
Петух из дерьма ж - балалайку!
Пусть Запад коллайдеры строит,
Завидовать нам не пристало.
Мы, если Володя позволит,
Построим каллайдер! Из кала.
Пусть Маск запускает ракеты,
Нам нечего маскироваться.
Мы лепим такие конфеты,
Что как им там не обо..раться.
Мы сможем украсить на шару
Москву нашу, как по заказу,
Царь-Танком и Царь-Петушарой -
И дальше жить в противогазах.
Кому-то дерьмо как цикута,
В Расее ж - духовная скрепа.
Послать го..неца бы якуту,
Он нам еще Путина слепит.
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Карлуш, а занозы опосля дупла не больно удалять???
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Роскосмос опубликовал увеличенное фото пУтина.
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Это русскимир.
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И потом , эта мразь ,вообще, мальчиков полюбляе , так что это он опять бабами прикрылся.
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ВудманПутин
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Та тільки маленьке уточнення, від інших країн кацапські шльондри відрізняються не якістю, а великою кількістю. Тому і коштують дешево, ну, типі, як опт.))
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Боярышник
Лучшие в мире проститутки
Их там нет
Санкции
Киселев
Поддержка 86%
Страна- тупик цивилизации
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Мило...
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Слава Украине!
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Вроде бы чел в галстуке, дебиииил полный ..... бля(с)!
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Здесь худшие определяют уровень общества
Зомбирование, говорите? Нет, менталитет! В связи с обсуждением донбасских проблем и населения появилось знакомое оправдание: мол, люди легко внушаемы и потому клюют на российскую телепропаганду, да так, что их потом невозможно переубедить.
Но не кажется ли вам, что тут кроется некоторая логическая антиномия?
Если человек легко внушаем, то и переубедить его нетрудно.
А если это невозможно, то дело в ином и все куда серьезнее.
Между прочим, точно так пытаются оправдать и русский народ - не будь киселев-ТВ, он бы…
А что он бы? А ничего!
Потому что все наоборот: не телик зомбирует россиян, а они задают телевидению линию поведения - и сюжетную (а чо там у х*хлов? А как мы мочим всех в Сирии?) и, к прискорбию, стилевую. Безвкусную и похабную. Полностью аморальную.
Так что дело не в ТВ, не в Киселеве - и даже не в Путине. Он просто позволил себе и всем русским быть самими собой.
И они показали себя! Гюльчатай открыла такую рожу, что хоть святых выноси.
Потому что дело в менталитете.
Моя супруга возмущается: как можно! Нельзя ставить диагноз целому народу. Среди русских тоже есть хорошие люди!
- Есть, - соглашаюсь я. - Процентов 10, не больше. Или же они гении мимикрии, что тоже не красит. Если несколько поколений подряд идет отрицательная селекция, если все время покидают страну и погибают за нее самые лучшие, то, извините, остаются худшие. И это закрепляется на генетическом уровне.
Но не будем копать так глубоко, достаточно дурного воспитания с детства - и ущербный менталитет вам обеспечен.
Помню, в какой ужас я пришел, попав впервые в Россию (служил под Москвой): маленькие дети не то, что не говорят вы, но посылают матом родителей, а те гордо переглядываются - наша порода!
Девушки на таком же языке мило щебечут с парнями.
С вечера пятницы - ни одного трезвого на улицах. И так далее.
Так то я, близкий масквичам дончанин ужасался. А у моих украинских друзей просто волосы шевелились! Они такого даже в страшном сне представить не могли.
И когда русские набиваются нам в братья, мне тошно…
Россия - это огромный самовоспроизводящийся Гарлем.
В ней уровень общества определяют не лучшие, а худшие - взгляните на ВВХ и его окружение, да что там, на всю российскую элиту!
Это хамы, варвары! Отсюда и их телевидение - оно показывает то, что чает народ.
И так, как ему приятно. Поэтому не оправдывайте народ телевизором. Жить в России или Донбассе - это не оправдание. Это отягощающая улика.
Извините за резкость. Это я еще щадил ваши чувства…
Юрий Кирпичев
* * *
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Проститутки имитируют оргазм честно за деньги, а народ брешет сам себе безвозмездно и имитирует оргазм к Пукину!
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https://www.youtube.com/watch?v=G0mYOWEXbkk
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спохватившись что ляпнул о московских проституток как о непотребе, но и не удивительно он никогда не умел говорить ничего лучше не придумал как сказать что "но и они лучшие в мире" тормоз короче
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