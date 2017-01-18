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Все про:проституция (267) Путин (20627)

 "Поддерживаю. Он, видимо, знает, о чем говорит", - россияне комментируют высказывание Путина о "лучших в мире" российских проститутках. ВИДЕО

Журналисты поинтересовались у жителей Москвы, зачем, по их мнению, президент России Владимир Путин сказал, что российские проститутки лучшие в мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую редакцию Радио.Свобода.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Девушки с пониженной социальной ответственностью, безусловно, у нас самые лучшие в мире", - Путин о московских проститутках. ВИДЕО



Напомним, 17 января, отвечая на вопрос относительно компромата на избранного президента США Дональда Трампа, Путин заявил, что люди, которые "заказали" доклад о якобы наличии компромата у российских спецслужб на Трампа, "хуже, чем проститутки". В то же время он отметил, что российские проститутки являются лучшими в мире.
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Кстати, не видел новости на Цензоре, о совместных авиа ударах Рахи и Турок по Ель-Бабу! Ровняют город с землей два другана!
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Ну так он же сам с панели начинал ему виднее)))Путин и есть опущеная шлюха!
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Кацапи - найкращі і найрозумніші люди в світі...Шутка..😋😋😋
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Гордость России это проституткиии водка,настоящий рассадник духовности и гонореи.
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Вона чо!
Оказывается никакой хуйло не президент.
Оно-сутенёр всея расеи.
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Путана - путана - путана,огни кремля ведь так заманчиво горят!
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если есть хуйло, лучший в мирре хуйло))), так шо его не могут, по его словам))), окружать лучшее праститутки (прастируты))), кацапы ведь должны быть где-то лучшие?!
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*Основано на реальных событиях

Вагон получив удобрений
В далеком полярном колхозе,
Якутский непризнанный гений
Слепил петуха из навоза.

Навоз, говорят, был коровий
(Откуда у них там коровы?).
Петух четырех- был метровый,
Почти как Владимир здоровый,

Почти как Владимир Великий,
В Москве прописавшийся ныне,
Сбежавший от киевской клики
Бандеровцев на Украине,

Креститель, герой, полководец,
Каких Русь святая не знает,
И так петушивший народец,
Что и Айзеншпис отдыхает.

Пока на Руси дальновидно
Князей из го..на не ваяют,
Владимир, конечно, солидней
И так, как петух, не воняет.

Но он беззащитен, бедняга,
Пусть ликом своим и суровый.
Защитой ему лишь бумага
За подписью Малого Вовы.

Петух же, пускай он и ..раный,
Хранится надежней собрата.
Ведь скульптор ему для охраны
Слепил из дерьма танк «Армата».

Коровьего там не хватало,
Зато человечьего масса.
Немало отменного кала
Из Крыма пришло, из Донбасса.

В Расее в го..не и спасенье,
И жизни залог, и победы.
Великий Союз Стад Расеи
Зовется незря «дерьмоеды».

Когда те ж пиндосы сказали:
«Вот в ..опу вам санкции, братцы!» -
Кто ел пармезан из Рязани?
Уж лучше навоза нажраться!

Теперь ясно вижу затею
Какого-нибудь депутата:
Стоит у крыльца Мавзолея
Го..ённая эта «Армата».

Железные там чо-то глохнут -
То болт недокрутят, то гайку,
И куры расейские дохнут,
Петух из дерьма ж - балалайку!

Пусть Запад коллайдеры строит,
Завидовать нам не пристало.
Мы, если Володя позволит,
Построим каллайдер! Из кала.

Пусть Маск запускает ракеты,
Нам нечего маскироваться.
Мы лепим такие конфеты,
Что как им там не обо..раться.

Мы сможем украсить на шару
Москву нашу, как по заказу,
Царь-Танком и Царь-Петушарой -
И дальше жить в противогазах.

Кому-то дерьмо как цикута,
В Расее ж - духовная скрепа.
Послать го..неца бы якуту,
Он нам еще Путина слепит.


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Верю спецу по брёвнам!!!е

Карлуш, а занозы опосля дупла не больно удалять???
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1 год1 годину томутётя Роза ‏@AnakoyherФифы, косплеющие под невест, и дядя, косплеющий под президента. И все - с пониженной социальной ответственностью. :D

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НАСА опубликовало увеличенное фото Плутона.
Роскосмос опубликовал увеличенное фото пУтина.
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Выполняя боевое задание в непростых условиях, проститутки россии безусловно внесли свой вклад в сближение народов России и США
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Проститутки в очевидь теперь единственный валютный резерв на рассии, вот путлер и решил комплимэ отвалить, скоро придется взаймы просить у б-дей.
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Ну для этого ему придется для них попотеть, а то альфонсам просто так не дают.
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Увы, ботокс морды это фасад , внутренние "помещения" уже давно изношены, попотеть он теперь может только перед смертью.
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Это даже эффектнее, чем просто так сдохнуть. А так - вроде как мужик!. Но мне все равно как, лишь бы сдох. И поскорее.
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Не, ну де там мужик , в лучшем случае он за баб спрачется , когда убивать приспичит.
И потом , эта мразь ,вообще, мальчиков полюбляе , так что это он опять бабами прикрылся.
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пепець... які вони больні на голову.. ВСІ.. без виключень.
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Так, так і звітують туди куди треба. У звісне вєдомство.
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ЭТО СТРАНА ЗОМБИ!!! ПОЛНЫЙ ДЕБИЛИЗМ!!!ГДЕ И КОГДА ПРЕЗЕДЕНТ СТРАНЫ МОГ СКАЗАТЬ,НЕТ,ПРОИЗНЕСТИ РЕЧЬ О ПРАСТИТУТКАХ. И ВСЕ СЪЕЛИ,И ВСЕ НОРМАЛЬНО,И ПЫТАЮТЬСЯ ПОДДЕРЖАТЬ ЭТОГО МУДАКА-ПРЕЗЕДЕНТА.
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"российские проститутки лучшие в мире" ВудманПутин
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Украинки лучше! Путен не шарит!
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Я не согласен с пуйлом! Лучшие проститутки в мире- наши народные депутаты. Дорогие, правда, заразы.
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А ведь и правда , на проституток то санкции не введешь, одна надежа- ежели отключат геть от всего помойку кацапскую.
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так... єдине що йде на експорт з росії - це шльондри. Ну.. ті, що на питання відповідали, напевно, в курсі..))
Та тільки маленьке уточнення, від інших країн кацапські шльондри відрізняються не якістю, а великою кількістю. Тому і коштують дешево, ну, типі, як опт.))
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не только праститутки, ещё у цап президент лучшее ху%ло в мире, так, что есть чем гордиться.
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Результат правления путина
Боярышник
Лучшие в мире проститутки
Их там нет
Санкции
Киселев
Поддержка 86%
Страна- тупик цивилизации
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Результата нет, Путен у власти. То, что ты написал-морская пыть, он Президентов супердержав назначает. Во
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Иди спи, или на пруд, Крещение. В гидропарке Филарет святит
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А какими орденами, ху_ло им за заслуги перед Отечеством, наградит?
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За то, что Трампа соблазнили и слили. Шерше ля фам. Героиня РФ!
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Зачем проституткам столько территории?им хватит кольцевой,вокруг москвы
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Проститутки на видео поддерживают проститутку из кремля в его высказывании о проститутках из ФСБ.
Мило...
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Ну шо, друзяки, одиннарот, мышебратья? Да ну нах таких даже в соседях!
Слава Украине!
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Гыыы. Последний поц на видео на полном серьезе:"Он(путя), контролирует все в государстве"
Вроде бы чел в галстуке, дебиииил полный ..... бля(с)!
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[http://censoru.net/15832-russkie-nashi-bratya-da-ot-vas-toshno-posmotrite-na-putina-vzglyanite-na-rf.html] Посмотри!
Здесь худшие определяют уровень общества

Зомбирование, говорите? Нет, менталитет! В связи с обсуждением донбасских проблем и населения появилось знакомое оправдание: мол, люди легко внушаемы и потому клюют на российскую телепропаганду, да так, что их потом невозможно переубедить.

Но не кажется ли вам, что тут кроется некоторая логическая антиномия?

Если человек легко внушаем, то и переубедить его нетрудно.

А если это невозможно, то дело в ином и все куда серьезнее.

Между прочим, точно так пытаются оправдать и русский народ - не будь киселев-ТВ, он бы…

А что он бы? А ничего!

Потому что все наоборот: не телик зомбирует россиян, а они задают телевидению линию поведения - и сюжетную (а чо там у х*хлов? А как мы мочим всех в Сирии?) и, к прискорбию, стилевую. Безвкусную и похабную. Полностью аморальную.

Так что дело не в ТВ, не в Киселеве - и даже не в Путине. Он просто позволил себе и всем русским быть самими собой.

И они показали себя! Гюльчатай открыла такую рожу, что хоть святых выноси.

Потому что дело в менталитете.

Моя супруга возмущается: как можно! Нельзя ставить диагноз целому народу. Среди русских тоже есть хорошие люди!

- Есть, - соглашаюсь я. - Процентов 10, не больше. Или же они гении мимикрии, что тоже не красит. Если несколько поколений подряд идет отрицательная селекция, если все время покидают страну и погибают за нее самые лучшие, то, извините, остаются худшие. И это закрепляется на генетическом уровне.

Но не будем копать так глубоко, достаточно дурного воспитания с детства - и ущербный менталитет вам обеспечен.

Помню, в какой ужас я пришел, попав впервые в Россию (служил под Москвой): маленькие дети не то, что не говорят вы, но посылают матом родителей, а те гордо переглядываются - наша порода!

Девушки на таком же языке мило щебечут с парнями.

С вечера пятницы - ни одного трезвого на улицах. И так далее.

Так то я, близкий масквичам дончанин ужасался. А у моих украинских друзей просто волосы шевелились! Они такого даже в страшном сне представить не могли.

И когда русские набиваются нам в братья, мне тошно…

Россия - это огромный самовоспроизводящийся Гарлем.

В ней уровень общества определяют не лучшие, а худшие - взгляните на ВВХ и его окружение, да что там, на всю российскую элиту!

Это хамы, варвары! Отсюда и их телевидение - оно показывает то, что чает народ.

И так, как ему приятно. Поэтому не оправдывайте народ телевизором. Жить в России или Донбассе - это не оправдание. Это отягощающая улика.

Извините за резкость. Это я еще щадил ваши чувства…

Юрий Кирпичев
* * *
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Да уж, прав Пукин, проститутки у них таки лучше, чем сам народ!
Проститутки имитируют оргазм честно за деньги, а народ брешет сам себе безвозмездно и имитирует оргазм к Пукину!
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Это президент огромной страны? Скорее всего глубоко психически больной человек.И как дружно подвывают ему скотобаза. Пусть даже и в шутку. Но никто не сказал,что своей шуткой президент опозорил государство. А чем там можно гордится осталось только достижениями проституток.Ну еще народными умельцами,которые лепят из дерьма петухов.
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Проститутка , в отличии от воровской власти , честно зарабатывает свои деньги
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Проституция в Европе уважаемая професия . Проститутки платят налоги и полиция охраняет от хулиганов
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Тут не поспоришь - россия делает лучшие в мире жигули и сыроподобные продукты.
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Друзья,а вообще он в чем то и прав.Проститутки для него это его же народ.Покорный и послушный.В какую позу не поставит в такой и поимеет.Не бесплатно же.Даже если взять семьи погибших в Украине.Отвалили деньжат они и молчат,значит нравиться им такой сутенер.
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Страна, которую можно описать одним загадочным словом: пи..ец! )
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Полностью согласен с Юрием Кирпичевым. Подумайте " С Лаврской Колокольни" ( С фильма выражение) - Так именно Путин своей "неадекватностью", невольно снял маски с россиян ( не русских ментально) , которые много лет "тихо ненавидели" хохлов и считали их 2-м сортом. А теперь всем все понятно.....
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На расии все самое лучшее, особенно долбо@бы
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зачем, затем что урод заговорился, сначала приплёл конкурсы красоты которые проводит трамп, ну мол если он проводит такие конкурсы то ... потом сообразил что мелет , о том что трамп несмотря на то что женат как бы ипёт этих участниц как хочет, так вот чего б ему при таких делах, имея возможность иметь участниц мировых конкурсов как бы красоты будет шльондрать по отелям в поисках московских "девушек с пониженной социальной ответственность" кстати что это за оборот, какая ответственность ладно неважно,
спохватившись что ляпнул о московских проституток как о непотребе, но и не удивительно он никогда не умел говорить ничего лучше не придумал как сказать что "но и они лучшие в мире" тормоз короче
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом"Поддерживаю. Он, видимо, знает, о чем говорит", - россияне комментируют высказывание Путина о "лучших в мире" российских проститутках. ВИДЕО
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