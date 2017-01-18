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Все про:исключение (65) комитет (245) Савченко (2418) Тетерук (154)

 Тетерук - Савченко на комитете: "Мы боремся не с вами, а с вашей дуростью". ВИДЕО

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны борется не с Надеждой Савченко лично, а с ее глупостью и безответственностью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат Андрей Тетерук ("Народный фронт") заявил во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, обращаясь к народному депутату Надежде Савченко, которую исключили из данного комитета.



Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Решение комитета незаконное": Савченко дала брифинг по итогам заседания Комитета по вопросам нацбезопасности. ВИДЕО

Напомним, в ходе заседания Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны 18 января члены комитета поддержали постановление об исключении Надежды Савченко из состава данного комитета.

Как сообщалось,17 января Савченко заявила, что освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма. "Если это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций - то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, а потом как всегда это отложится в долгий ящик", - заявила Савченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Савченко: "Я никогда не говорила, что Крым надо сдать"
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Тетерук: "Мы боремся не с вами, Надзюша, а с вашей дуростью"

Надежда.: "Побороть меня невозможно, ибо дурость-то моя безгранична. Я себя хорошо знаю. Задолбаю всех..."
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТетерук - Савченко на комитете: "Мы боремся не с вами, а с вашей дуростью". ВИДЕО
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