 Тетерук - Савченко на комитете: "Мы боремся не с вами, а с вашей дуростью". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат Андрей Тетерук ("Народный фронт") заявил во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, обращаясь к народному депутату Надежде Савченко, которую исключили из данного комитета.
Напомним, в ходе заседания Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны 18 января члены комитета поддержали постановление об исключении Надежды Савченко из состава данного комитета.
Как сообщалось,17 января Савченко заявила, что освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма. "Если это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций - то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, а потом как всегда это отложится в долгий ящик", - заявила Савченко.
4734 102
Постановление об исключении Савченко из Комитета ВР по нацбезопасности еще должно пройти Регламентный комитет, - Фриз(50)
"Решение комитета незаконное": Савченко дала брифинг по итогам заседания Комитета по вопросам нацбезопасности. ВИДЕО(278)
Савченко никто не уполномочивал вести переговоры с террористами и обнародовать списки пленных, - СБУ(81)
Савченко: "Я никогда не говорила, что Крым надо сдать"(152)
"Открытые списки Савченко" по факту – просто вполне открытая подлость", – политолог(0)
"Вы не можете лишить меня статуса народного депутата, пока этого не сделает народ. Я с народом одной крови", - Савченко. ВИДЕО(304)
Освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма, - Савченко(388)
Надежда.: "Побороть меня невозможно, ибо дурость-то моя безгранична. Я себя хорошо знаю. Задолбаю всех..."
Ответить
Ответить